L'augmentation du temps passé à l'extérieur demeure un facteur essentiel pour prévenir la myopie et sa progression.

MISSISSAUGA, Ontario, le 11 mai 2023 /CNW/ - HOYA Vision Care, un chef de file de l'innovation en technologie optique, a pour mission d'aider à prévenir et à traiter la myopie chez les enfants, qui est une préoccupation mondiale sans cesse croissante, y compris au Canada. D'ici 2050, on estime que cinq milliards de personnes - la moitié de la population mondiale - pourraient être myopes.[1] Les évidences suggèrent que le temps passé à l'extérieur protège contre la progression de la myopie et pourrait améliorer les résultats d'une intervention de gestion de la myopie.2,3 Les enfants myopes devraient être encouragés à participer à des activités de plein air quotidiennes pendant au moins deux heures.

Protéger les yeux des enfants des rayons UV nocifs et de la lumière du soleil intense est tout aussi essentiel. Selon l'American Optometric Association, les enfants sont plus sensibles aux dommages aux yeux causés par la lumière UV que les adultes parce que leurs pupilles sont plus grandes et que les lentilles de leurs yeux sont plus transparentes, ce qui permet à plus de rayons UV d'atteindre l'intérieur de l'œil. D'ailleurs, les enfants myopes utilisant des gouttes d'atropine pour la myopie ont besoin de plus de protection solaire car certains éprouvent la photophobie due à la dilatation de pupille. 4-6 Prévenir les lésions oculaires à long terme est réalisable avec une protection solaire fiable et efficace.

« HOYA Vision Care est en première ligne de la sensibilisation au phénomène mondial croissant de la myopie chez les enfants. Les enfants myopes ont besoin d'une solution qui corrigera la myopie et ralentira sa progression, ainsi que de les protéger de la lumière UV », a déclaré Frederiek Ysebaert, directeur général de l'unité commerciale des soins pédiatriques de HOYA Vision Care. « Nous travaillons aux côtés des professionnels de la vue pour mettre au point de meilleurs traitements. Leur contribution et la littérature médicale sont claires: un temps accru à l'extérieur fait partie intégrante du traitement de la myopie pour les enfants, et leurs yeux doivent être protégés de la lumière du soleil intense. »

Ce mois-ci, HOYA Vision Care déploiera une nouvelle gamme de lentilles solaires MiYOSMART® utilisant sa technologie primée Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.). Les lentilles photochromiques et polarisées ont été développées pour ralentir la progression de myopie chez les enfants tout en les protégeant de la lumière intense du soleil.4,7-10 Les nouveaux produits, ainsi que les lentilles claires MiYOSMART*, permettent aux enfants de participer à des activités extérieures et intérieures sans compromettre leur vue.

*Les lentilles MiYOSMART n'ont pas été approuvées pour une utilisation dans la gestion de la myopie dans tous les pays, y compris les États-Unis. Elles ne sont pas disponibles à la vente dans tous les pays, y compris les États-Unis.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un leader mondial passionné de l'innovation en technologie optique. En tant que fabricant de lentilles de haute qualité et performantes, HOYA vise continuellement à apporter les meilleures solutions possibles de soins de la vision aux professionnels de la vue et à leurs patients du monde entier. La société fournit des lentilles dans 110 pays avec un réseau de plus de 17 000 employés et 43 laboratoires à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez www.hoyavision.com.

