L'acquisition renforce le service au marché canadien

MISSISSAUGA, ON, le 2 juin 2025 /CNW/ - HOYA Vision Care est fière d'annoncer l'acquisition de Centennial Optical, un distributeur canadien de montures ophtalmiques, de verres de lunettes, de lunettes de soleil, de fournitures de laboratoire et d'accessoires optiques.

L'acquisition représente une occasion importante de consolider la base solide de Centennial Optical et de la faire fructifier grâce aux ressources et aux technologies de HOYA. Les capacités complémentaires des deux entreprises amélioreront leur capacité à mieux servir le marché canadien.

« Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles opportunités pour offrir une plus grande valeur et stimuler l'innovation », a déclaré Steven Haifawi, président de HOYA Vision Care Canada. « Cet investissement stratégique élargit les capacités de nos deux entreprises et renforce nos positions concurrentielles sur le marché, tout en consolidant nos partenariats avec les clients partout au Canada. »

« Nous avons soigneusement réfléchi à l'avenir de notre entreprise, de nos clients et de nos employés », a déclaré Allen Nightingale, président de Centennial Optical. « Ce qui nous a frappés chez HOYA, c'est plus que leur leadership dans l'industrie; c'était leur alignement avec notre culture, nos valeurs et notre mission. HOYA partage notre engagement envers l'innovation, l'intégrité et un service axé sur le client, ce qui en a fait le bon partenaire pour le prochain chapitre de Centennial. »

HOYA s'engage à maintenir le haut niveau de service et de soutien pour lequel Centennial Optical est reconnue, tout en tirant parti des synergies pour améliorer davantage l'expérience client à long terme.

À propos de HOYA Corporation

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA est une entreprise technologique et de technologie médicale mondiale, et un fournisseur de premier plan de produits médicaux et de haute technologie innovants. HOYA est active dans les domaines des soins de santé et des technologies de l'information, fournissant des lunettes, des endoscopes médicaux, des lentilles intraoculaires, des lentilles optiques, ainsi que des composants clés pour les dispositifs à semi-conducteurs, les panneaux LCD et les disques durs. Avec plus de 150 bureaux et filiales à travers le monde, HOYA emploie actuellement une main-d'œuvre multinationale de plus de 35 000 personnes. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.hoya.com.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un leader mondial dans l'industrie des verres de lunettes. L'entreprise se consacre à la fourniture de solutions de soins de la vue innovantes pour chaque étape de la vie d'un patient. Présente dans plus de 50 pays, HOYA Vision Care occupe une position de leader dans la catégorie de la gestion de la myopie et possède une expertise avérée dans les conceptions de verres avancées, les technologies photochromiques haute performance et les revêtements antireflets de haute qualité. Le portefeuille de produits solides de HOYA Vision Care comprend les verres optiques HOYA, Vision Ease, SEIKO et PENTAX, ainsi que des produits innovants tels que les verres de contrôle de la myopie MiYOSMART pour enfants, les verres progressifs individualisés Hoyalux iD MySelf et la gamme de verres photochromiques Sensity. L'entreprise emploie plus de 20 000 personnes dans le monde avec des installations de production à grande échelle en Asie, en Europe et aux États-Unis et 38 laboratoires Rx locaux à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.hoyavision.com.

À propos de Centennial Optical

Fondée en 1967, Centennial vend des produits et services optiques aux professionnels canadiens des soins de la vue (optométristes et opticiens), aux laboratoires optiques et aux détaillants en optique. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.centennialoptical.com.

SOURCE HOYA Vision Care, North America

Cherie Gifford, HOYA Vision Care, North America, Phone: +1-972-221-4141 // [email protected]