S'appuyant sur la popularité de ses verres Sensity® de première génération au cours des plus de cinq dernières années, HOYA Vision Care a créé un produit qui devient plus foncé rapidement, pour obtenir une teinte de lentilles solaires de catégorie 3, et qui redevient d'une pleine clarté presque deux fois plus vite en intérieur, le tout offrant le même confort, la même commodité et la même protection que toute la gamme Sensity, c'est-à-dire une protection UV totale, une réduction des reflets du soleil lorsque l'intensité de la lumière augmente, et une protection contre la lumière bleue à l'intérieur et à l'extérieur 2 .

Offerts dès aujourd'hui, les verres Sensity 2 sont proposés en trois teintes naturelles et profondes : gris argenté, bronze brun et vert émeraude. Ils sont compatibles avec les verres à simple foyer, les verres progressifs de surface arrière et les verres de la gamme iD, ainsi qu'avec toutes les options de traitement anti-reflet actuelles de HOYA.

Deux innovations technologiques clées sont à l'origine de l'amélioration de la performance des lentilles : La technologie Stabilight assure une performance constante et une protection contre les rayons UV, peu importe le climat et les saisons. La technologie de précision assure un revêtement par rotation d'une précision microscopique, créant une adhérence supérieure pour une grande résistance aux égratignures.

« Nous sommes ravis de commercialiser les verres Sensity 2, qui s'éclaircissent presque deux fois plus rapidement et qui bénéficieront grandement aux professionnels des soins de la vue et à leurs patients », a déclaré Nick LaManna, directeur de la gestion des produits de HOYA Vision Care en Amérique du Nord. « Nous mettons sans cesse l'accent sur l'amélioration de nos produits et c'est ce qui fait de nous un chef de file dans le domaine des technologies de verres réactifs à la lumière, et ces verres ne font que le confirmer. »

Pour en savoir plus sur les caractéristiques et les avantages des verres Sensity 2 et des autres verres photochromiques, consultez le site HOYAVision.com .

Les professionnels des soins de la vue intéressés par ces produits peuvent demander au responsable des ventes Hoya de leur territoire de plus amples informations sur les verres réactifs à la lumière Sensity 2.

1. Harris Interactive, Consumer Market Research Study, Global Report : Usage Behavior When Outdoors (Rapport global de l'étude sur le marché de consommation : Comportement d'utilisateurs en extérieur), novembre 2019

2. Selon des essais internes de la transmission moyenne de lumière entre 381 nm et 500 nm par rapport aux verres clairs standards

À propos de HOYA

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA est une entreprise technologique internationale spécialisée dans la technologie médicale et un important fournisseur de produits innovants médicaux et hautement technologiques. Active dans les domaines des soins de santé et des technologies de l'information, HOYA fournit des lunettes, des endoscopes médicaux, des implants intraoculaires, des verres d'optique, ainsi que des composants essentiels pour les équipements semi-conducteurs, les panneaux LCD et les lecteurs de disque dur (HDD). Avec plus de 150 bureaux et filiales dans le monde, HOYA dispose actuellement d'une main-d'œuvre multinationale de 37 000 employés. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site hoya.com .

À propos de HOYA Vision Care

HOYA Vision Care est un chef de file mondial dans le domaine du verre ophtalmique depuis plus de 60 ans. Fort d'une présence dans plus de 50 pays, Hoya Vision Care possède une expertise reconnue dans la conception de verres ophtalmiques et la technologie de surface FreeForm, avec une position dominante dans le revêtement antireflet haute performance de qualité. L'entreprise emploie plus de 16 000 personnes dans le monde, et possède des sites de production en Asie et en Europe, ainsi que plus de 40 laboratoires locaux. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.hoyavision.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1687183/Sensity_2_Newswire_Photo_Full_Size.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1513042/HOYA_Logo.jpg

SOURCE HOYA Vision Care

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kate Dinham, HOYA Vision Care, Canada, courriel : [email protected]