HOYA Vision Care Amérique du Nord souhaite faire rayonner son héritage et son engagement envers les professionnels des soins oculaires grâce aux événements éducatifs Sensei Innovation™

L'apprentissage entre pairs et un dialogue significatif favoriseront des occasions de rehausser la norme des soins aux patients partout en Amérique du Nord

LEWISVILLE, Texas, le 22 juill. 2026 /CNW/ - HOYA Vision Care, chef de file mondial des technologies optiques, approfondit son engagement envers le partenariat avec les professionnels des soins oculaires (PSO) et la mission commune d'améliorer la vie des gens grâce à une meilleure vision. Cet alignement est au cœur de la façon dont HOYA collabore avec les fournisseurs de soins, en offrant chaque jour des produits et services de pointe aux patients.

Image PR de HOYA Vision Care pour son Centre d'innovation Sensei et ses événements Sensei Innovation 2026, avec fleurs de cerisier et logo HOYA.

Afin de concrétiser cet engagement, HOYA lance les événements Sensei Innovation™, une série d'expériences exclusives axées sur l'éducation, conçues pour favoriser la collaboration, rehausser l'expertise clinique et renforcer la communauté des PSO indépendants partout en Amérique du Nord.

Ancrés dans l'héritage japonais de HOYA et dans plus de 80 ans d'innovation, les événements Sensei Innovation reflètent les valeurs fondamentales de la marque : innovation réfléchie, soins dévoués et savoir-faire rigoureux. Ces principes guident l'engagement de HOYA envers la précision, l'avancement continu et le partenariat avec les fournisseurs de soins, afin d'offrir aux patients, à chaque étape de leur vie, des solutions visuelles fiables, de grande qualité et de plus en plus accessibles.

« La mission de HOYA, qui consiste à améliorer la vie par la vision, se réalise grâce à de solides partenariats avec des professionnels des soins oculaires indépendants qui se dévouent à offrir des résultats exceptionnels à leurs patients », a déclaré Steven Haifawi, vice-président principal, Commercial États-Unis, HOYA Vision Care. « Depuis des décennies, HOYA travaille aux côtés des PSO à titre de partenaire de confiance, aidant les cliniques à croître grâce à l'innovation, à l'éducation et à l'excellence clinique. Les événements Sensei Innovation sont le prolongement de cet engagement : ils réunissent des experts, des leaders d'opinion et des praticiens - ou comme nous aimons les appeler, nos Sensei - afin de partager leurs connaissances, d'échanger des idées et de faire progresser l'avenir des soins de la vue. Ensemble, nous réussissons dans un marché de plus en plus dynamique. »

Les événements Sensei Innovation se tiendront dans des villes clés et des marchés cibles aux États-Unis et au Canada. HOYA renforcera ainsi son engagement envers les PSO indépendants en cultivant un réseau collaboratif fondé à la fois sur l'excellence clinique et la réussite commerciale.

« Sensei » est un terme japonais signifiant « enseignant » ou « mentor », qui illustre bien le but de ces événements soigneusement conçus : rendre hommage à l'expertise des professionnels des soins oculaires qui dirigent, éduquent et inspirent les autres, tout en faisant progresser la profession grâce au partage des connaissances et à l'innovation.

Les rassemblements organisés partout en Amérique du Nord offriront un éventail d'occasions éducatives précieuses, notamment des tables rondes d'experts, des démonstrations pratiques des plus récentes innovations de HOYA, de la formation sur les produits ainsi que des présentations certifiées COPE -- autant d'occasions permettant aux professionnels des soins oculaires d'acquérir des connaissances, des outils et la confiance nécessaires pour rehausser les soins aux patients et favoriser la réussite de leur pratique.

Pour en savoir plus sur les événements Sensei Innovation ou pour communiquer avec un conseiller aux ventes HOYA, visitez le site hoyavision.com.

À propos de HOYA Corporation

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA est une entreprise mondiale de technologie et de technologie médicale, ainsi qu'un fournisseur de premier plan de produits médicaux et de haute technologie innovants. HOYA est active dans les domaines de la santé et des technologies de l'information, fournissant des verres de lunettes, des endoscopes médicaux, des lentilles intraoculaires, des verres optiques, ainsi que des composants clés pour les dispositifs semi-conducteurs, les panneaux LCD et les disques durs (HDD). Comptant plus de 150 bureaux et filiales dans le monde, HOYA emploie actuellement un effectif multinational de plus de 35 000 personnes. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.hoya.com.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un chef de file mondial de l'industrie des verres de lunettes. L'entreprise se consacre à offrir des solutions novatrices en soins de la vue pour chaque étape de la vie des patients. Présente dans plus de 50 pays, HOYA Vision Care occupe une position de premier plan dans la catégorie de la gestion de la myopie et possède une expertise reconnue en matière de conception avancée de lentilles, de technologies photochromiques haute performance et de revêtements antireflets de grande qualité. Le portefeuille solide de HOYA Vision Care comprend les lentilles optiques HOYA, Vision Ease, SEIKO et PENTAX, ainsi que des produits novateurs tels que les lentilles de contrôle de la myopie MiYOSMART pour enfants, les lentilles progressives individualisées Hoyalux iD MySelf et la gamme de lentilles photochromiques Sensity. L'entreprise emploie plus de 20 000 personnes à l'échelle mondiale, avec des installations de production à grande échelle en Asie, en Europe et aux États-Unis, ainsi que 38 laboratoires locaux d'ordonnances (Rx) à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez www.hoyavision.com.

SOURCE HOYA Vision Care, North America

CONTACT MÉDIA : Cherie Gifford, HOYA Vision Care, Amérique du Nord, +1 (972) 221-4141, [email protected]