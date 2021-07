Houseplant prévoit relancer ses activités à terme dans le marché

TORONTO, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Après trois années d'un partenariat réussi, Houseplant et Canopy Growth Corporation se sont entendus pour mettre un terme à leur relation d'affaires. Le marché canadien du cannabis a évolué considérablement au cours de cette période et les parties croient que le moment est propice pour que la marque Houseplant poursuive son développement de façon indépendante, tandis que Canopy se concentrera sur le développement de ses propres marques sur le marché canadien.

La relation entre Houseplant et Canopy a vu le jour en 2018, avant même la légalisation au Canada. Depuis ce temps, Houseplant et Canopy ont travaillé de concert comme pionniers de la création d'une expérience haut de gamme du cannabis dans un nouveau marché.

Au fil de leur association, Houseplant est devenu une marque populaire auprès des consommateurs canadiens et elle figure actuellement parmi le top 10 des marques haut de gamme sur le marché du cannabis ontarien. Les boissons sont un élément fort du succès de la marque, Houseplant Pamplemousse ayant notamment atteint le premier rang des ventes au Canada parmi les boissons au cannabis (par nombre d'unités vendues) au cours de son année de lancement. Plus d'un million de cannettes de boissons Houseplant ont été vendues au Canada au cours de la dernière année.

« Le lancement récent de Houseplant aux États-Unis nous a donné une référence claire par rapport à l'esprit de la marque et à la façon dont nous voulons la faire vivre à l'échelle mondiale, » explique Michael Mohr, cofondateur et PDG de Houseplant. « Bien que notre collaboration avec l'équipe de Canopy a été fructueuse et que nous continuons de partager des points de vue sur les opportunités à venir, nous croyons que le moment est venu pour nous de nous concentrer sur Houseplant de façon indépendante. »

« Nous sommes fiers de notre collaboration avec Houseplant. Ensemble, nous avons offert des produits innovateurs et qualitatifs aux consommateurs canadiens et joué un rôle de premier plan dans la définition de la catégorie du cannabis haut de gamme au Canada, » a déclaré pour sa part Rade Kovacevic, président et directeur des produits de Canopy Growth. « Nous sommes fiers de notre collaboration avec l'équipe Houseplant et nous leur offrons nos meilleurs vœux pour l'avenir. »

Au Canada, certains produits au cannabis Houseplant continueront d'être disponibles pour les détaillants jusqu'à la fin de septembre 2021. Houseplant verra ensuite à relancer ses opérations sur le marché canadien avec des produits alignés avec son offre américaine.

« C'est au Canada que tout a commencé pour nous, en tant que personnes et en tant que marque, a indiqué le cofondateur de Houseplant, Seth Rogen. Il n'est pas question pour nous de quitter le marché canadien, mais plutôt de profiter d'une occasion de faire évoluer la marque. »

La relation entre Houseplant et Canopy ne s'étendait pas au marché américain et, conséquemment, l'annonce d'aujourd'hui n'aura aucun impact sur les opérations en cours sur ce marché. Houseplant a lancé une gamme de produits du cannabis et de produits pour la maison aux États-Unis en mars 2021 et est rapidement devenue un chef de file de la culture comme de l'industrie.

SOURCE Houseplant

Renseignements: Relations avec les médias: Martine Geoffrion, DDMG Communications pour Houseplant, [email protected]| 514-894-1703; Niklaus Schwenker, Canopy Growth, [email protected]