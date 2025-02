SINGAPOUR, 1er février 2025 /CNW/ - Hotel101 Global Pte. Ltd (« Hotel101 » ou « HBNB »), une plateforme hôtelière et de technologie immobilière allégée en actifs conçue pour une croissance mondiale rapide, et JVSPAC Acquisition Corp. (NASDAQ : JVSA) (« JVSPAC »), une société d'acquisition spécialisée, ont annoncé aujourd'hui la présentation d'une ébauche confidentielle de déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-4 à la United States Securities and Exchange Commission (« SEC ») relativement à leur projet de regroupement d'entreprises annoncé précédemment, à la suite de la signature d'une entente de fusion définitive entre Hotel101 et JVSPAC le 8 avril 2024.

Hotel101 est une plateforme hôtelière et de technologie immobilière allégée en actifs qui fait figure de pionnière dans un modèle d'affaires de condotel normalisé à l'échelle mondiale. La direction de Hotel101 croit que Hotel101 est prête à révolutionner l'industrie de l'hôtellerie en offrant des chambres d'hôtel identiques et normalisées partout dans le monde, créant ce qu'elle considère comme une efficacité, une simplicité et une valeur inégalées.

Hotel101 devrait avoir une valeur nette de plus de 2,3 milliards de dollars américains après la finalisation de l'opération, qui devrait être conclue au premier semestre de 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des actionnaires, et d'autres conditions habituelles.

À la clôture de la transaction, Hotel101, la filiale hôtelière de la société philippine DoubleDragon Corporation (PSE : DD), devrait se négocier sur le Nasdaq sous le symbole boursier « HBNB. »

La direction de Hotel101 croit que la plateforme Hotel101 est unique au monde aujourd'hui, bien qu'elle soit semblable à d'autres plateformes de location à court terme, car ses stocks sont généralement détenus par des propriétaires d'unités de copropriété individuels tiers, qui peuvent choisir d'inscrire leur unité sur la plateforme Hotel101; celle-ci est en mesure d'offrir une uniformité, une sécurité et une prévisibilité à ses clients, ainsi qu'une acceptation sans doute plus élevée dans les collectivités où elle exerce ses activités, car toutes les propriétés de Hotel101 sont délibérément construites comme des actifs d'accueil. Selon la direction de Hotel101, l'occasion mondiale dans le secteur de l'hôtellerie est la normalisation, qui, selon elle, apporte de l'efficacité, en particulier pour le segment de la valeur. De plus, l'application exclusive de Hotel101 (qui a récemment franchi une étape importante avec un million d'utilisateurs inscrits) adopte une tarification dynamique pour ses chambres et prévoit offrir l'auto-enregistrement, simplifié par la disponibilité d'un seul type de chambre.

En construisant des propriétés à grande échelle - ce que la direction de Hotel101 croit être environ cinq fois la taille des autres chaînes hôtelières 3 étoiles de marque -, la direction de Hotel101 croit qu'elle peut offrir à ses clients des commodités qui vont bien au-delà de ce qu'elle croit être l'offre typique dans le segment de la valeur. Celles-ci comprennent habituellement des cuisinettes, des piscines, des gymnases, des centres d'affaires, des salles à manger toute la journée, des salles de réception, des bureaux 24 heures sur 24/7 jours sur 7 et des terrains de jeu pour enfants - des caractéristiques que les autres acteurs de niveau intermédiaire n'offrent habituellement pas.

En dehors des Philippines, Hotel101 a commencé à Madrid, en Espagne, pour son hôtel de 680 chambres situé dans le quartier de Valdebebas, à proximité du Centre des congrès de l'IFEMA, du Complexe Real Madrid et de la nouvelle piste F1 Grand Prix à venir. Un autre établissement de 482 chambres, Hotel101-Niseko, est en construction à Hokkaido, au Japon, et un site a été trouvé à Los Angeles, en Californie, pour construire le premier Hotel101 aux États-Unis.

La vision à long terme de Hotel101 est de disposer d'un million de chambres dans plus de 100 pays, avec au départ 25 pays prioritaires à moyen terme.

Renseignements essentiels sur le regroupement proposé et où les trouver

La transaction proposée sera soumise à l'examen et à l'approbation des actionnaires de JVSPAC. JVSPAC et PubCo ont l'intention de déposer conjointement une déclaration d'enregistrement (la « déclaration d'enregistrement ») auprès de la SEC, qui comprendra des déclarations de procuration préliminaires et définitives à distribuer aux actionnaires de JVSPAC dans le cadre de la sollicitation de procurations de JVSPAC pour le vote des actionnaires de JVSPAC en lien avec la transaction proposée et d'autres questions décrites dans la Déclaration d'enregistrement ainsi qu'un prospectus relatif à l'offre de titres à émettre aux actionnaires de Hotel101 dans le cadre de la réalisation de la transaction proposée. Une fois la déclaration d'enregistrement déposée et déclarée en vigueur, JVSPAC enverra par la poste la déclaration de procuration et d'autres documents pertinents à ses actionnaires à la date de clôture des registres établie pour le vote sur la transaction proposée. Les actionnaires de JVSPAC et les autres personnes intéressées sont priés de lire, une fois disponibles, la déclaration de procuration et le prospectus préliminaires et toute modification apportée et, une fois disponibles, la déclaration de procuration et le prospectus définitifs, en ce qui concerne la sollicitation de procurations de JVSPAC pour son assemblée extraordinaire des actionnaires qui aura lieu afin d'approuver, entre autres choses, la transaction proposée, car ces documents contiendront des renseignements importants sur JVSPAC, Hotel101 et cette opération. Les actionnaires peuvent également obtenir une copie de la déclaration de procuration préliminaire ou définitive, une fois publiée, ainsi que d'autres documents déposés auprès de la SEC en ce qui a trait à la transaction proposée et d'autres encore déposés auprès de la SEC par JVSPAC, sans frais, sur le site Web de la SEC à www.sec.gov, ou en transmettant une demande à JVSPAC.

Participants à la sollicitation

JVSPAC, DoubleDragon Corporation, Hotel101, et leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et employés respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des participants aux sollicitations de procurations des actionnaires de JVSPAC relativement à la transaction proposée. Les renseignements concernant les personnes qui peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de JVSPAC relativement à la transaction proposée figureront dans la déclaration de procuration et le prospectus qui seront déposés auprès de la SEC. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les administrateurs et les dirigeants de JVSPAC dans le prospectus final de JVSPAC relatif à son premier appel public à l'épargne, daté du 18 janvier 2024. Des renseignements supplémentaires concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects seront inclus dans la déclaration de procuration et le prospectus une fois publiés. Les actionnaires, les investisseurs potentiels et les autres personnes intéressées doivent lire attentivement la déclaration de procuration et le prospectus une fois publiés avant de prendre des décisions de vote ou d'investissement. Vous pouvez obtenir des copies gratuites de ces documents auprès des sources indiquées ci-dessus.

Aucune offre ni sollicitation

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d'approbation, et il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

Personnes-ressources

Groupe Brunswick - [email protected]

