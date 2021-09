Hôtel-Dieu de Lévis - 375 M$ pour le projet d'agrandissement et de réaménagement du bloc opératoire et du bloc endoscopique

QUÉBEC, le 17 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, André Lamontagne, annoncent aujourd'hui que le projet d'agrandissement et de réaménagement du bloc opératoire et du bloc endoscopique de l'Hôtel-Dieu de Lévis entre dans sa phase de planification. Ce projet majeur représente un investissement global évalué, à ce stade d'avancement du projet, à 375 M$, principalement assumé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et appuyé par la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.

Le projet amorce donc la réalisation de son dossier d'affaires, qui vise à détailler l'option immobilière qui a été retenue au dossier d'opportunité et à confirmer l'ensemble des autres paramètres du projet, soit le coût et l'échéancier.

Le début des travaux est attendu pour l'hiver 2024, et les nouveaux locaux accueilleront leurs premiers patients à partir de 2027.

Le projet consiste à agrandir et à réaménager le bloc opératoire, principalement, mais aussi le bloc endoscopique, où sont réalisés les examens de gastroentérologie, de pneumologie et d'urologie, et différentes unités qui sont liées à ces secteurs, dont l'unité de retraitement des dispositifs médicaux, l'unité de retraitement des dispositifs endoscopiques et les services logistiques. Les travaux seront réalisés sur une superficie totalisant 37 900 mètres carrés et permettront aussi de mettre aux normes de ces secteurs. L'objectif est de répondre au volume d'activité croissant en chirurgie et en endoscopie et de pallier les problèmes de fonctionnement liés à l'âge et à l'exiguïté des aménagements, qui répondent de moins en moins aux besoins des pratiques cliniques.

À terme, les travaux doteront l'Hôtel-Dieu d'un bloc opératoire répondant aux pratiques actuelles et comptant 12 salles d'opération, contre 9 salles actuellement. Ils permettront d'augmenter la capacité du bloc opératoire, d'actualiser et d'optimiser le bloc endoscopique, de rendre les unités de retraitement conformes aux normes actuelles et d'assurer une desserte logistique optimale de ces aménagements.

Citations :

« Notre gouvernement s'était engagé à rénover le bloc opératoire de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui n'avait pas fait l'objet de travaux depuis plusieurs années. Grâce à ce projet, nous donnons à ce grand centre hospitalier une meilleure capacité à faire face à la croissance marquée des besoins de la population pour les années à venir. Ce projet s'inscrit dans la volonté de notre gouvernement à faire entrer le réseau de la santé et des services sociaux dans le 21e siècle, et cela passe nécessairement par une mise à jour majeure de nos installations les plus sollicitées, comme c'est le cas de l'Hôtel-Dieu de Lévis. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cet hôpital essentiel pour l'ensemble de la région de la Chaudière-Appalaches doit être bien outillé pour faire face aux enjeux présents et à venir en matière de santé. La hausse marquée des besoins en chirurgie est un défi de taille, et c'est la raison pour laquelle ces travaux sont très attendus par la population. Notre gouvernement a à cœur de favoriser une amélioration notable de la qualité et de l'accessibilité des services offerts, et je me réjouis de l'énergie avec laquelle il s'est engagé à soutenir la concrétisation de ce grand projet d'infrastructure. »

André Lamontagne ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'accueille l'annonce de ce projet d'agrandissement et de réaménagement du bloc opératoire et du bloc endoscopique de l'Hôtel-Dieu de Lévis, car il représente une avancée majeure dans l'offre de service de santé pour les citoyens de la Ville de Lévis et de la région de Chaudière-Appalaches. Il est indispensable de retrouver dans notre centre hospitalier régional des infrastructures modernes pouvant offrir des espaces et une technologie de pointe qui répondront davantage aux besoins de la population. »

Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière

Faits saillants :

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a été désignée comme gestionnaire du projet.

Parmi les gains que procureront ces travaux, mentionnons que :

le nouveau bloc opératoire comptera sept salles polyvalentes, quatre salles spécialisées et une salle hybride de chirurgie vasculaire, de même que 18 espaces de préparation et de récupération (EPR) en salle de réveil et 30 EPR en chirurgie d'un jour, représentant une augmentation de capacité de 50 % et 100 % respectivement ;



le bloc endoscopique, qui regroupe la gastroentérologie, la pneumologie et l'urologie, sera rapatrié sur un seul site Il comportera 12 salles d'endoscopie polyvalentes, soit trois de plus, et 30 EPR.

Outre ces améliorations, de nombreux autres avantages s'ajoutent :

un meilleur accès aux soins;



des soins à la fine pointe de la technologie ainsi que des services plus sécuritaires dans un milieu accueillant pour les usagers;



une meilleure gestion des délais d'attente et de la croissance des besoins en matière d'endoscopie et de production chirurgicale pour la région;



une plus grande efficacité clinique et une meilleure coordination des soins;



une meilleure intégration des activités de recherche et d'enseignement;



un meilleur environnement pour la pratique de tout le personnel;



une amélioration de la prévention et du contrôle des infections;



une meilleure capacité d'attraction et de rétention du personnel.

