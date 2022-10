OTTAWA, Ontario, le 28 oct. 2022 /CNW/ - HostedBizz, une filiale canadienne d'Opti9 Technologies LLC (Opti9), a annoncé aujourd'hui son engagement à ouvrir un centre de données à Vancouver, en Colombie-Britannique. Cet engagement est motivé par l'accélération de la croissance de l'entreprise ainsi que par la demande accrue des clients de la Colombie-Britannique qui demandent que leurs données soient stockées dans la province. La gamme complète de services infonuagiques de HostedBizz sera offerte dans cette installation, ce qui donnera aux clients le choix de l'endroit où leurs charges de travail sont hébergées et où leurs données sont stockées.

HostedBizz fournira des services infonuagiques, de stockage infonuagique, de reprise après sinistre et d'autres solutions infonuagiques à partir de ce centre de données entièrement redondant. Les détails des spécifications techniques du centre de données se trouvent ici : www.hostedbizz.com/canadian-datacenters .

La croissance continue du marché de l'infonuagique, jumelée au modèle de mise en marché axé sur le partenaire de HostedBizz, a renforcé le besoin de poursuivre l'expansion, particulièrement dans l'Ouest canadien. L'expérience de l'utilisateur final est d'une importance cruciale, tant sur le plan de la conformité que du rendement. Le temps de latence est moins long lorsque les utilisateurs finaux sont proches d'un centre de données. Cela permet une expérience utilisateur supérieure dans son ensemble. Grâce à cette expansion en Colombie-Britannique, les clients auront plus de choix quant à l'endroit où leurs charges de travail seront hébergées.

Cet emplacement offrira également des services complets de reprise après sinistre aux clients de la Colombie-Britannique et de l'extérieur de la province afin de les protéger contre les interruptions des services des technologies de l'information (TI) et les cyberattaques.

« Nous continuons d'observer un solide rendement commercial au Canada, a déclaré Bill Bancroft, chef de la direction d'Opti9. Cette expansion en Colombie-Britannique est motivée par la demande des clients et ajoute d'autres options de redondance au sein de nos centres de données existants. »

« La présence géographique est importante pour tous nos clients et partenaires, a déclaré Cory Mac Donell, directeur des ventes et du développement des affaires de HostedBizz. Les clients peuvent maintenant stocker leurs sauvegardes des reprises après incident en mode SaaS (DRaaS) en Colombie-Britannique dans le cadre de nos solutions DRaaS basées sur Veeam primées. »

Pour faciliter cette croissance, HostedBizz continue d'investir dans des effectifs et des ressources techniques supplémentaires pour soutenir la croissance de sa clientèle.

Le centre de données de Vancouver sera pleinement opérationnel d'ici le 1er janvier 2023.

À propos d'Opti9

Opti9 est un fournisseur de solutions de nuage hybride détenant des bureaux à Garden City, New York, à Omaha, Nevada, à Overland Park, Kansas et à St. Louis, Missouri, et des centres de données en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. L'entreprise est un partenaire de conseil avancé AWS et membre platine du programme Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Elle possède plusieurs autres certifications clés et est impliquée dans d'autres partenariats. Opti9 se spécialise dans les services infonuagiques gérés, le développement et la modernisation d'applications, la sauvegarde et la reprise après sinistre, la sécurité et la conformité. En mettant l'accent sur les entreprises, Opti9 allie l'expérience à l'innovation et aux nouvelles solutions pour concrétiser son approche « bonne charge de travail, bon nuage, bon moment ».

À propos de HostedBizz

HostedBizz est le fournisseur d'infrastructure infonuagique en tant que service de premier plan qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, avec des centres de données partout au Canada. HostedBizz est un membre primé platine du programme VCSP de Veeam qui se spécialise dans la fourniture d'une gamme de solutions d'infrastructure de TI entièrement intégrées, qui comprend les serveurs infonuagiques, les services de sauvegarde, de reprise après sinistre, de partage de fichiers, de services de bureau à distance et d'accès à un réseau privé. HostedBizz s'engage à investir dans les technologies infonuagiques les plus récentes et à les fournir aux entreprises canadiennes. Grâce à HostedBizz, les clients peuvent plus facilement profiter des avantages de l'infonuagique.

