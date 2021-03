Une acquisition qui étend sa présence dans le marché nord-américain

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW/ - Hornetsecurity, chef de file de la sécurité du courriel infonuagique, annonce sa seconde acquisition cette année. En effet, très peu de temps après avoir fait l'acquisition d'Altaro, un fournisseur mondial de solutions de sauvegarde, en janvier dernier, Hornetsecurity vient de se porter acquéreur de Zerospam, un spécialiste de la sécurité du courriel infonuagique dont le siège social est situé à Montréal, au Canada.

Zerospam est une entreprise rentable qui connaît une croissance rapide et qui dessert plus de 4 000 clients provenant de la petite, moyenne et grande entreprise à travers un ecosystème de plus de 400 partenaires essentiellement au Canada et aux États-Unis. Chef de file reconnue dans le domaine de la sécurité du courriel dans le marché de la PME en Amérique du Nord, Zerospam aide ses clients à protéger leur outil de communication numéro un et à combattre la cybercriminalité.

Nous offrons à nos clients et partenaires les solutions les meilleures et les plus sécuritaires

« Zerospam s'est construit une réputation enviable en incarnant ses valeurs fondamentales au quotidien. En restant calmes dans toutes les situations, en creusant plus loin, en collaborant et en améliorant constamment tout ce que nous faisons, nous avons réussi à offrir à nos clients et partenaires la meilleure et la plus sécuritaire des solutions avec en prime un service à la clientèle de classe mondiale, déclare David Poellhuber, PDG et fondateur de Zerospam. »

« Le fait de se joindre à Hornetsecurity représente une merveilleuse évolution pour Zerospam et cet événement apportera énormément d'avantages à nos clients, partenaires ainsi qu'à toute notre équipe. Je fais allusion ici aux puissantes fonctionalités telle qu'une profonde intégration à Microsoft 365 pour ne nommer que celle-là qu'offre Hornetsecurity et qui témoignent de leurs années d'expertise dans ce domaine. »

« Nous travaillons en vue d'offrir à toutes les entreprises un portfolio complet de solutions de sécurité et de conformité pour l'utilisation des technologies infonuagiques, commente Daniel Hofmann, chef de la direction de Hornetscurity. Nous accueillons chaleureusement David Poellhuber ainsi que l'équipe de Zerospam au sein de Hornetsecurity Group et nous sommes enchantés d'intégrer chacun de ses membres au sein de la grande famille de Hornetsecurity. Nous allons réaliser d'importants investissements dans le réseau des partenaires de Zerospam et leur offrir une gamme étendue de nouveaux produits afin qu'ils puissent rehausser la sécurité et la conformité de leurs clients au-delà de l'offre présentement disponible. »

Une étape stratégique pour étendre le marché de Hornetsecurity en Amérique du Nord

Daniel Blank, Chef de l'exploitation de Hornetsecurity ajoute : « L'acquisition de Zerospam est en ligne avec l'objectif de Hornetsecurity de devenir le plus important fournisseur de solutions de sécurité, de conformité et de sauvegarde. Cette transaction nous aidera à atteindre nos desseins ambitieux dans nos marchés de forte croissance, l'Amérique du Nord et le Canada. Nous allouons des investissements supplémentaires à ces régions et sommes emballés de pouvoir modeler ce nouveau chapitre de notre réussite de concert avec nos nouveaux collègues de Zerospam. »

À propos de Hornetsecurity

Hornetsecurity est un chef de file des solutions infonuagiques de sécurité du courriel et de sauvegarde qui protège les infrastructures TI, les communications électroniques et les données des entreprises de toutes tailles. Ce spécialiste de la sécurité offre ses services via 9 centres de données sécurisés à travers le monde. Son portfolio de produits couvre tous les aspects clés de la sécurité du courriel, incluant le filtrage des courriels indésirables et dangereux et des virus, des services d'archivage et de chiffrement conformes aux exigences légales, la protection contre la fraude du président et les rançongiciels ainsi que la sauvegarde et la récupération des données. Avec plus de 300 employés, Hornetsecurity est active dans plus de 30 pays par l'entremise d'un réseau international de partenaires. Ses services haut de gamme sont utilisés par environ 40 000 entreprises clientes dont Swisscom, Telefónica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung, DEKRA et Claas.

Pour plus d'inflormations, consulter www.hornetsecurity.com and www.zerospam.ca

