Le plateau de dégustation de charcuteries ColumbusMD de l'entreprise remporte le prix dans la catégorie des hors-d'œuvre

AUSTIN, Minnesota, 21 février 2023 /CNW/ - Hormel Foods Corporation (NYSE: HRL), une entreprise mondiale de produits alimentaires de marque faisant partie du classement Fortune 500, a annoncé que son plateau de dégustation de charcuteries ColumbusMD a remporté le prix du produit de l'année au Canada dans la catégorie des hors-d'œuvre .

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour ce produit novateur qui aide à rendre la charcuterie facile et accessible à tous, a déclaré Ali Martin, chef de marque adjointe, International à Hormel Foods. La charcuterie a pris rapidement de l'ampleur au Canada et aux États-Unis, et c'est un excellent hors-d'œuvre ou excellente collation pour toutes les occasions. »

« Notre plateau de dégustation de charcuteries ColumbusMD est parfait pour les consommateurs à la recherche d'une expérience de première qualité en matière de charcuterie, qu'ils organisent un événement ou qu'ils veuillent apporter quelque chose à une fête, a déclaré Henry Hsia, vice-président du marketing de détail - Collations et divertissement. Au lieu d'avoir à acheter les articles de façon individuelle et à créer un plateau par eux-mêmes, les consommateurs peuvent compter sur notre expertise. »

Le produit de l'année est le plus important prix d'innovation en matière de produits voté par les consommateurs. Établi il y a 35 ans, le prix du produit de l'année est actuellement présent dans plus de 45 pays et a le même but, à savoir guider les consommateurs vers les meilleurs produits de leur marché et récompenser les fabricants pour leur qualité et leur innovation. Les gagnants du prix du produit de l'année sont soutenus par les votes de 4 000 consommateurs dans le cadre d'une étude représentative nationale menée par le partenaire de recherche Kantar, un chef de file mondial de la recherche sur les consommateurs.

À PROPOS DE HORMEL FOODS -- Inspired People. Inspired FoodMC

Hormel Foods Corporation, dont le siège social est situé à Austin, au Minnesota, est une entreprise alimentaire de marque mondiale qui génère des revenus annuels de plus de 12 milliards de dollars dans plus de 80 pays. Ses marques comprennent notamment PlantersMD, SKIPPYMD, SPAMMD, HormelMD Natural ChoiceMD, ApplegateMD, Justin'sMD, WHOLLYMD, HormelMD Black LabelMD, ColumbusMD, Jennie-OMD et plus de 30 autres marques bien-aimées. L'entreprise est membre de l'indice S&P 500 et de l'indice Aristocrates de dividendes S&P 500. Elle figure depuis trois ans sur la liste des 2000 meilleurs employeurs au monde du magazine Forbes, figure parmi les entreprises les plus admirées du magazine Fortune et a figuré sur la liste des 100 meilleures entreprises citoyennes de 3BL Media plus de 13 fois. Elle a également reçu de nombreux autres prix et distinctions pour sa responsabilité d'entreprise et ses efforts au service de la collectivité. L'entreprise se fonde sur son énoncé de mission « Inspired People. Inspired Food.MC pour amener certaines des marques les plus dignes de confiance et les plus emblématiques du monde sur les tables partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.hormelfoods.com et http://csr.hormelfoods.com/ .

À propos du prix du produit de l'année

Le prix du produit de l'année est le plus important prix d'innovation en matière de produits voté par les consommateurs au monde. Établi en France il y a 35 ans, le prix du produit de l'année se trouve actuellement dans plus de 40 pays et a le même objectif : Guider les consommateurs vers les meilleurs produits de leur marché et récompenser les fabricants pour la qualité et l'innovation. Au Canada, le sceau « Élu produit de l'année Canada » est appuyé par le vote de milliers de consommateurs canadiens, ce qui permet aux acheteurs d'économiser temps et argent. Pour les participants dont les produits sont gagnants, le prix est un puissant message de marketing qui a fait ses preuves pour accroître la notoriété, l'essai et la qualité des produits. Le prix du produit de l'année au Canada accepte les produits de consommation qui démontrent une innovation en matière de conception, de fonction, d'emballage ou d'ingrédients et qui ont été lancés au cours de l'année précédente (janvier 2021). Un jury composé d'experts de l'industrie sélectionne les finalistes qui répondent aux normes de valeur et d'innovation du prix du produit de l'année. Les finalistes sélectionnés sont ensuite classés et jugés au moyen d'une enquête en ligne auprès des consommateurs canadiens menée par Kantar au nom d'EnsembleIQ. Les consommateurs votent et choisissent les produits gagnants qu'ils jugent les plus dignes à la fois du titre de produit de l'année au Canada et du sceau rouge de renommée internationale. Les produits gagnants sont annoncés chaque année et reçoivent le droit d'utiliser le sceau « Produit de l'année au Canada » dans leur marketing et leurs communications pendant deux ans. Pour de plus amples renseignements, consultez productoftheyear.ca .

À propos de Kantar :

Kantar est une entreprise de premier plan spécialisée dans les données, l'analyse et les services-conseils en matière de marketing. Nous en savons plus que toute autre entreprise sur la façon dont les gens vivent, se sentent, magasinent, votent, observent et affichent leurs produits dans le monde entier. Tout au long du cycle de vie des ventes et du marketing, nous aidons les marques à découvrir la croissance dans un monde extraordinaire. Kantar fait partie de WPP et ses services sont utilisés par plus de la moitié des entreprises du Fortune 500 dans 100 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005901/Hormel_Foods_Corporation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/446407/Hormel_Foods_Corporate_Logo.jpg

SOURCE Hormel Foods Corporation