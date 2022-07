TORONTO, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (Horizons ETFs") et Banque Nationale Courtage direct (« BNCD ») sont ravies d'annoncer que James Lindhe d'Orléans, en Ontario, est le grand gagnant de la 11e édition du concours de simulation boursière Que le meilleur gagne de Horizons ETFs (le « concours »). Présentant le rendement cumulatif le plus élevé sur six semaines de 35,56 %, M. Lindhe a remporté le grand prix de 10 000 $.

« Je n'aurais jamais imaginé gagner. Je me suis inscrit uniquement pour jouer contre quelques membres de ma famille, mais je me suis vraiment investi lorsque j'ai commencé à avoir du succès et je me suis beaucoup amusé. C'est un moyen amusant de se lancer dans la négociation active », a déclaré M. Lindhe après avoir appris qu'il avait gagné.

Le concours, qui s'est déroulé du 16 mai au 24 juin 2022, a accueilli environ 2 000 participants qui ont effectué un total de 25 000 transactions au cours de la période de négociation de six semaines. Un compte de courtage fictif contenant un solde de départ de 100 000 $ en dollars canadiens virtuels a été attribué à chaque participant. Les concurrents ont utilisé ces fonds fictifs pour exécuter des transactions simulées parmi environ 1 000 FNB inscrits à la Bourse de Toronto (TSX).

Pour M. Lindhe, la clé du succès était d'anticiper la récente volatilité des marchés et d'en tirer parti. Pour obtenir ses rendements, il s'est appuyé sur une alternance entre des stratégies de longue et de courte durée axées sur les produits de base et les actions et ciblant les possibilités de repositionnement et de capture des vagues d'impulsion avant les retournements des marchés.

« Chaque fois que le marché connaissait une grande vague d'impulsion dans une certaine direction, je réorientais mon portefeuille Que le meilleur gagne de manière à me retrouver à contre-courant afin de profiter de tout renversement potentiel. Ce pari s'est avéré payant, compte tenu des fortes fluctuations du marché, a déclaré M. Lindhe lorsqu'interrogé sur sa stratégie gagnante. J'ai utilisé principalement les FNB BetaPro d'Horizons afin d'assurer une position avec effet de levier sur le marché des produits énergétiques. Mon objectif était de prendre de risques de manière intelligente afin d'avoir une chance d'obtenir des rendements exceptionnels. »

Eric Burton de Scarborough, en Ontario, a terminé en deuxième position. Ce dernier n'est pas étranger au succès lors des concours Que le meilleur gagne. En plus d'avoir obtenu une deuxième place et de remporter 5 000 $ au concours de cette année grâce à un rendement cumulé de 35,45 %, M. Burton a déjà remporté les prix hebdomadaires de trois concours Que le meilleur gagne, notamment en 2018, en 2021 et maintenant en 2022.

« En tant qu'ancien participant, j'attends le concours Que le meilleur gagne avec impatience tous les ans. Alors que j'ai tendance à investir mon propre argent de manière plus prudente, la nature fictive de ce concours encourage à prendre de plus gros risques afin de tenter d'être le grand gagnant », a déclaré M. Burton. J'attends déjà la prochaine édition du concours avec impatience! »

Six autres prix hebdomadaires de 1 000 $ ont été distribués à chacun des participants ayant obtenu le meilleur rendement chaque semaine. M. Lindhe et M. Burton ont remporté des prix hebdomadaires en plus de leurs réalisations globales au concours.

Les FNB les plus négociés dans le cadre du concours sont tous gérés par FNB Horizons. Les trois fonds les plus négociés font partie de la gamme des FNB tactiques d'Horizons : le FNB BetaPro pétrole brut haussier quotidien avec effet de levier (« HOU »), le FNB BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull (« HQU ») et le FNB BetaPro S&P/TSX indice plafonné de l'énergieMC haussier quotidien 2X (« HEU »). Le HOU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre au double (200 %) du rendement quotidien de l'indice Horizons Crude Oil Rolling Futures. Le HQU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre au double (200 %) du rendement quotidien de l'indice NASDAQ-100®. Le HEU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre au double (200 %) de l'inverse (opposé) de l'indice NASDAQ-100®.

« Depuis plus d'une décennie, nos concours Que le meilleur gagne offrent aux investisseurs la possibilité de réaliser leur potentiel de négociation de FNB dans un environnement sans risque tout en participant au concours afin de remporter des prix, notamment ceux de cette année qui constituent nos prix en espèces les plus importants à ce jour, et, au final, l'occasion de se vanter d'être le 'meilleur', a déclaré Steve Hawkins, président et chef de la direction de Horizons ETFs. Cette année, bon nombre de nos participants à la onzième édition du concours Que le meilleur gagne ont profité de la volatilité du marché en utilisant les FNB avec effet de levier et avec effet de levier inversé de Horizons afin d'obtenir des rendements de portefeuille sur six semaines plus élevés que ceux obtenus lors des éditions précédents. »

D'après BNCD, qui a été l'un des commanditaires des dix dernières éditions du concours Que le meilleur gagne, le concours est une occasion unique pour les investisseurs d'en apprendre davantage sur les rouages de l'investissement.

« Banque Nationale Courtage direct aimerait féliciter James Lindhe, Eric Burton et tous les gagnants de la onzième édition du concours de simulation boursière Que le meilleur gagne, a déclaré Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct. Le concours est une belle occasion de tester ses stratégies en tant qu'investisseur autonome dans un environnement simulé et d'en apprendre davantage sur les rouages de l'investissement. Nous sommes fiers de contribuer ainsi à l'éducation financière des participants. »

En plus d'être la bourse au sein de laquelle tous les FNB négociables par les participants au concours sont inscrits, la Bourse de Toronto était également l'un des commanditaires de la onzième édition du concours Que le meilleur gagne.

« Au nom de la Bourse de Toronto, j'aimerais féliciter James Lindhe pour avoir remporté le concours Que le meilleur gagne de Horizons ETFs, a déclaré Graham Mackenzie, chef des produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto. Nous recherchons continuellement des moyens d'innover pour les investisseurs et les clients. Ce concours permet aux investisseurs débutants et expérimentés de découvrir les possibilités offertes par les FNB de la Bourse de Toronto. »

Des prix en espèces d'une valeur totale de 21 000 $ ont été remis dans le cadre du concours. Voici les gagnants :

Grand prix : James Lindhe, Orléans, Ontario

Deuxième position : Eric Burton, Scarborough, Ontario

Première semaine : James Lindhe, Ontario :

Deuxième semaine : Antonio Rambaldi, Québec

Troisième semaine : Richard Muegge, Ontario

Quatrième semaine : Andrea Ondrey, Alberta

Cinquième semaine : Terri Mackinnon, Ontario

Sixième semaine : Harmynder Multani, Ontario

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 370 milliards de dollars au 30 avril 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 28 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos d'Horizons ETFs Management ( Canada ) Inc. (www.HorizonsETFs.com)

Horizons ETFs Management (Canada) inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Horizons ETFs comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Horizons ETFs détient plus de 21 milliards de dollars en actifs sous gestion et 104 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes.

Tout placement dans des produits négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) inc. (les « produits négociés en bourse d'Horizons ») peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres frais. Les produits négociés en bourse d'Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Certains produits négociés en bourse d'Horizons utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les FNB. Veuillez lire le prospectus correspondants avant de faire un placement.

Les produits négociés en bourse de Horizons comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur.

Les produits BetaPro comprennent nos FNB quotidiens haussiers et baissiers (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), nos FNB à rendement inverse (les « FNB à rendement inverse ») et certains autres produits BetaPro utilisant des techniques d'investissement à effet de levier qui peuvent amplifier les gains et les pertes et entraîner une plus grande volatilité des rendements. Ces produits BetaPro sont donc exposés aux risques liés à l'effet de levier et peuvent aussi être assujettis, notamment, aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, lesquels sont décrits dans leur prospectus respectif. Chaque FNB à effet de levier et à effet de levier inversé vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais, inférieur, ou égal à 200 %, soit -200 % du rendement d'un indice sous-jacent, d'un indice à terme sur marchandises ou d'un indice de référence déterminé (la « cible ») sur une période d'un jour. Chaque FNB inverse vise à obtenir un rendement correspondant à -100 % du rendement de sa cible. En raison de la capitalisation des rendements quotidiens, le rendement d'un FNB à effet de levier et à effet de levier inversé pour toute période autre qu'un jour fluctuera probablement, et pour le FNB à effet de levier et à effet de levier inversé plus particulièrement, peut-être dans le sens opposé du rendement de sa ou de ses cibles pour la même période. Pour certains FNB à effet de levier et à effet de levier inversé qui cherchent à obtenir une exposition à effet de levier pouvant atteindre 200 % ou -200 %, le gestionnaire prévoit, dans une conjoncture de marché normale, de gérer le ratio de levier aussi près que deux fois (200 %) que possible, Toutefois, le gestionnaire peut, selon sa seule appréciation, modifier le ratio de levier en se fondant sur son évaluation des conjonctures de marché et des négociations avec les contreparties respectives du FNB à ce moment-là. Les frais de couverture imputés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse (les « produits négociés en bourse d'Horizons ») gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques de commerce de The NASDAQ OMX Group, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés ») et sont utilisées sous licence par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Les fonds n'ont pas été approuvés par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les fonds ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES FONDS OU LES PRODUITS.

SOURCE Horizons ETFs Management (Canada) Inc.

Renseignements: Veuillez communiquer avec Horizons ETFs au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au (416) 933-5745, [email protected]