HORIZONS ETFs ET BANQUE NATIONALE COURTAGE DIRECT ANNONCENT LES GAGNANTS DE LA DOUZIÈME ÉDITION DU CONCOURS DE SIMULATION BOURSIÈRE « QUE LE MEILLEUR GAGNE »

TORONTO, le 2 août 2023 /CNW/ - Horizons ETFs Management (Canada) inc. (« Horizons ETFs ») et Banque Nationale Courtage direct (« BNCD ») ont le plaisir d'annoncer que Michael Pallone, de Montréal (Québec), a remporté le grand prix de la douzième édition du concours de simulation boursière « Que le meilleur gagne » d'Horizons ETFs (le « Concours »). Grâce à son rendement cumulatif sur six semaines le plus élevé de 27,07 %, M. Pallone a remporté le grand prix de 10 000 $.

« J'étais très heureux d'apprendre que j'avais gagné. En tant qu'abonné Web d'Horizons ETFs et ayant assisté à leurs webinaires par le passé, j'ai pris connaissance du concours par courriel. Je me suis inscrit à la douzième édition du concours "Que le meilleur gagne" pour en apprendre davantage sur la négociation de FNB et avoir du plaisir. En fin de compte, j'ai fait les deux! C'était un super concours! » a déclaré M. Pallone, après avoir appris qu'il avait gagné.

Le concours, qui s'est déroulé du 15 mai au 23 juin 2023, a mis en lice environ 2 500 participants qui ont effectué plus de 25 000 opérations au cours de la période de négociation de six semaines. Un compte de courtage fictif contenant un solde de départ de 100 000 $ en dollars canadiens virtuels a été attribué à chaque participant. Les concurrents ont utilisé ces fonds fictifs pour effectuer des opérations simulées parmi plus de 1 000 FNB cotés à la Bourse de Toronto (TSX).

Pour M. Pallone, la clé de sa réussite a été d'anticiper la volatilité récente du marché et d'en tirer parti. Pour obtenir ses rendements, il s'est appuyé sur une alternance entre des stratégies de longue et de courte durée axées sur les produits de base et les actions et ciblant les possibilités de repositionnement et de capture des vagues d'impulsion avant les retournements des marchés.

« En raison de l'horizon à court terme, je me suis rendu compte que je devais profiter de la volatilité et de la chance, et heureusement, les deux ont joué en ma faveur, a déclaré M. Pallone lorsqu'on l'a interrogé sur sa stratégie gagnante. J'ai surtout utilisé des FNB à effet de levier et des FNB à effet de levier inversé, en mettant l'accent sur le gaz naturel, l'or, l'argent et le bitcoin. J'ai profité de la volatilité en plaçant des ordres d'achats et de vente d'actions à un cours limite, ce qui m'a permis d'acheter et de vendre au prix que je voulais. Ma philosophie de placement personnelle est d'acheter et de conserver à long terme, mais pour la douzième édition du concours "Que le meilleur gagne", j'ai fait exactement le contraire de ce que je ferais habituellement! »

Le concurrent ayant décroché la deuxième place, Ziad Kayal, de Gloucester, en Ontario, a réalisé un rendement cumulatif de 23,34 %, ce qui lui a permis de gagner 5 000 $ dans le cadre du Concours de cette année.

« J'ai été ravi et agréablement surpris, étant donné que le Concours "Que le meilleur gagne" est difficile et que vous êtes en concurrence avec des milliers de personnes. Pour maximiser mon potentiel d'investissement, j'ai conçu une stratégie qui s'appuie sur la macroéconomie. Au départ, j'ai profité de la hausse des actions américaines et technologiques en tirant parti des FNB BetaPro. Une fois que cette approche a montré des signes de ralentissement, j'ai fait la transition vers les FNB de cryptomonnaies, qui étaient mûres pour une reprise importante! »

De plus, six prix hebdomadaires de 1 000 $ ont été remis chaque semaine au participant ayant réalisé le meilleur rendement. M. Pallone a également remporté un prix hebdomadaire, en plus d'être le grand gagnant du Concours.

La douzième édition du concours « Que le meilleur gagne » d'Horizons ETF a également permis d'offrir une nouvelle façon de gagner des prix, soit un tirage au sort hebdomadaire accessible aux participants qui ont effectué trois opérations ou plus au cours de la semaine précédente. Chaque semaine, un négociateur chanceux a reçu une carte-cadeau Amazon de 100 $.

Les FNB les plus négociés dans le cadre du concours sont tous gérés par FNB Horizons. Les trois FNB les plus échangés font partie de la famille de FNB tactiques BetaPro d'Horizons ETFs, soit le FNB BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull (« HNU »), le FNB BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bear (« HND ») et le FNB BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull (« HOU »). Le HNU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre au double (200 %) du rendement quotidien de l'indice Horizons Natural Gas Rolling Futures Index. Le HND vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre au double (200 %) de l'inverse (opposé) du rendement quotidien de l'indice Horizons Natural Gas Rolling Futures Index.

Le HOU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre au double (200 %) du rendement quotidien de l'indice Horizons Crude Oil Rolling Futures Index.

« Ce fut un plaisir de présider mon tout premier concours "Que le meilleur gagne" et de voir comment les Canadiens de partout au pays ont abordé cette compétition avec dévouement, compétence et désir d'avoir du plaisir, tout en essayant de nouvelles stratégies de placement de FNB », a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Horizons ETFs. L'industrie des FNB continue de croître tout comme le nombre de FNB offerts aux investisseurs, et le concours "Que le meilleur gagne"demeurera un moyen important d'aider les Canadiens à apprendre, à croître et, en fin de compte, à devenir de meilleurs investisseurs. »

D'après BNCD, commanditaire fondateur du concours « Que le meilleur gagne » et de ses dix dernières éditions, le concours est une occasion unique pour les investisseurs d'en apprendre davantage sur les rouages de l'investissement.

« Banque Nationale Courtage direct tient à féliciter Michael Pallone, Ziad Kayal et les autres gagnants de la douzième édition du concours de courtage "Que le meilleur gagne", a déclaré Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct. Ce concours permet aux participants de peaufiner leurs stratégies de placement dans un environnement simulé et d'en apprendre davantage sur la mécanique de l'investissement. Nous sommes fiers d'appuyer ce concours et d'aider les participants à améliorer leurs connaissances financières. »

En plus d'être la bourse au sein de laquelle tous les FNB négociables par les participants au concours sont inscrits, la Bourse de Toronto était également l'un des commanditaires de la douzième édition du concours « Que le meilleur gagne ».

« Au nom de la Bourse de Toronto, j'aimerais féliciter Michael Pallone d'avoir remporté le concours "Que le meilleur gagne" d'Horizons ETFs, a déclaré Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, Groupe TMX. Nous recherchons continuellement des moyens d'innover pour les investisseurs et les clients. Ce concours permet aux investisseurs débutants et expérimentés de découvrir les possibilités offertes par les FNB de la Bourse de Toronto. »

Des prix en espèces d'une valeur totale de 21 000 $ ont été remis dans le cadre du concours. Voici les gagnants :

Grand prix : Michael Pallone, Montréal (Québec)

Deuxième position : Ziad Kayal, Gloucester (Ontario)

Première semaine : Amin Ebadi, Toronto (Ontario)

Deuxième semaine : Meshaal Khan, Brampton (Ontario)

Troisième semaine : Michael Pallone, Montréal (Québec)

Quatrième semaine : Dan Trudelle, Waterloo (Ontario)

Cinquième semaine : Fiona Nyugen, Edmonton (Alberta)

Sixième semaine : Devon Yu, Meadow Lake (Sask.)

À propos de Banque Nationale Courtage direct (www.BNCD.ca)

Banque Nationale Courtage direct (BNCD) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants, et elle est une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX: NA). BNCD offre des services d'exécution d'ordres sans conseils et ne formule aucune recommandation en matière d'investissement.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 31 janvier 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, forme l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte près de 30 000 employés occupant des postes axés sur le savoir, et a été maintes fois reconnue pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter ou visitez bnc.ca.

À propos d'Horizons ETFs Management (Canada) inc. (www.HorizonsETFs.com)

Horizons ETFs Management (Canada) inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Horizons ETFs comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Horizons ETFs détient actuellement plus de 27 milliards de dollars en actifs sous gestion et 113 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Horizons ETFs est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère environ 710 milliards de dollars d'actifs dans 13 pays du monde.

Tout placement dans des produits négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) inc. (les « produits négociés en bourse d'Horizons ») peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres frais. Les produits négociés en bourse d'Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Certains produits négociés en bourse d'Horizons utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les FNB. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les produits négociés en bourse de Horizons comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur.

Les produits BetaPro comprennent nos FNB quotidiens haussiers et baissiers (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), nos FNB à rendement inverse (les « FNB à rendement inverse ») et certains autres produits BetaPro utilisant des techniques d'investissement à effet de levier qui peuvent amplifier les gains et les pertes et entraîner une plus grande volatilité des rendements. Ces produits BetaPro sont donc exposés aux risques liés à l'effet de levier et peuvent aussi être assujettis, notamment, aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, lesquels sont décrits dans leur prospectus respectif. Chaque FNB à effet de levier et à effet de levier inversé vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais, inférieur, ou égal à 200 %, soit -200 % du rendement d'un indice sous-jacent, d'un indice à terme sur marchandises ou d'un indice de référence déterminé (la « cible ») sur une période d'un jour. Chaque FNB inverse vise à obtenir un rendement correspondant à -100 % du rendement de sa cible. En raison de la capitalisation des rendements quotidiens, le rendement d'un FNB à effet de levier et à effet de levier inversé pour toute période autre qu'un jour fluctuera probablement, et pour le FNB à effet de levier et à effet de levier inversé plus particulièrement, peut-être dans le sens opposé du rendement de sa ou de ses cibles pour la même période. Pour certains FNB à effet de levier et à effet de levier inversé qui cherchent à obtenir une exposition à effet de levier pouvant atteindre 200 % ou -200 %, le gestionnaire prévoit, dans une conjoncture de marché normale, de gérer le ratio de levier aussi près que deux fois (200 %) que possible, Toutefois, le gestionnaire peut, selon sa seule appréciation, modifier le ratio de levier en se fondant sur son évaluation des conjonctures de marché et des négociations avec les contreparties respectives du FNB à ce moment-là. Les frais de couverture imputés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse (les « produits négociés en bourse d'Horizons ») gérés par Horizons ETFs Management (Canada) inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE Horizons ETFs Management (Canada) Inc.

Renseignements: Veuillez communiquer avec Horizons ETFs au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au (416) 933-5745, [email protected]