La plateforme d'embauche mondiale à cycle de vie complet recrute, emploie et intègre maintenant dans plus de 150 pays.

NEW YORK, le 9 février 2026 /CNW/ -- Horizons, l'employeur officiel mondial, a annoncé aujourd'hui qu'il se rebaptise Remote People.

La nouvelle image de marque reflète l'évolution de l'entreprise, qui est passée d'un fournisseur d'employeur attitré à une plateforme d'embauche et d'expansion à cycle de vie complet. Remote People recrute des talents, les emploie de manière conforme et soutient l'incorporation d'entités dans plus de 150 pays.

Remote People – Tableau de bord

« Horizons était le nom idéal pour notre entreprise à ses débuts. Remote People est le nom qui convient ce que la société devient », a déclaré Antoine Boquen, PDG de Remote People. « Nous ne sommes plus seulement une entreprise d'EOR. Nous nous occupons entièrement du processus d'embauche et d'expansion, du recrutement à l'embauche conforme, en passant par la constitution en société. Le nom dit exactement ce que nous faisons : nous sommes les personnes derrière votre travail à distance. »

Un partenaire unique, de la première embauche à la présence locale

Remote People offre maintenant des services d'employeur attitré en plus du recrutement interne, de la gestion des sous-traitants, des PEO aux États-Unis, de la mobilité internationale et du conseil en constitution d'entités.

Rentable depuis 2020, l'entreprise a connu une croissance durable, plutôt que d'être soutenue par le capital de risque. L'accent a été mis sur les infrastructures et le soutien humain spécialisé, plutôt que sur le développement des ventes et le marketing.

« Nous investissons dans la conformité, pas dans les panneaux publicitaires », comme l'a succinctement dit Boquen.

En chiffres

Plus de 3 000 entreprises desservies dans plus de 150 pays. Se classe au 1er rang du classement G2 pour la facilité d'utilisation, le meilleur soutien et la meilleure conformité aux exigences. Fidélisation annuelle de la clientèle de 97 %.

Ce que cela signifie pour les clients

Les clients actuels d'Horizons profiteront d'une transition harmonieuse. Tous les contrats, services et relations de compte demeurent inchangés. La nouvelle image de marque sera déployée dans l'ensemble de la plateforme, des communications et de la facturation au cours des prochaines semaines.

La marque Remote People est en ligne aujourd'hui sur remotepeople.com. Les entreprises peuvent planifier une consultation à l'adresse remotepeople.com/contact/ et les clients existants peuvent se connecter pour profiter de l'expérience mise à jour.

À propos des télétravailleurs

Remote People (anciennement Horizons) est la plateforme mondiale d'emploi à cycle de vie complet conçue pour recruter, embaucher et intégrer. Basée à New York, la société opère dans plus de 150 pays avec un soutien humain dédié.

Digne de confiance de plus de 3 000 entreprises et classée au 1er rang du G2 pour la facilité d'utilisation, le meilleur soutien et la meilleure conformité aux exigences. Service à l'échelle de l'entreprise. Prix pour la croissance.

Pour en savoir plus, visitez remotepeople.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888978/WhatsApp_Image_2026_02_06_at_15_11_13.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2888979/RP_Logo_Stacked_Light_Logo.jpg

SOURCE Remote People

PERSONNE-RESSOURCE : Pierre Pradier Directeur marketing et innovation, [email protected]