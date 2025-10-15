Le tout premier Smart Travel Health Check d'Expedia s'attaque au plus grand défi du tourisme : le surtourisme.

Des sports peu connus aux retraites de clubs de lecture, des hôtels chargés d'histoire aux séjours à la ferme, les tendances de 2026 bouleversent le paysage des vacances traditionnelles.

TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Expedia Group a dévoilé son rapport annuel « Horizons 2026™ : Les tendances de voyage. Ce rapport mondial annuel met en lumière les évolutions du comportement des voyageurs ainsi que les destinations qui seront les plus prisées en 2026. On y trouve également une place de choix pour plusieurs destinations et activités canadiennes mises en avant tout au long du rapport.

Des destinations de l'année aux hôtels chargés d'histoire et aux retraites littéraires, en passant par le curling et les séjours à la ferme, les sept tendances présentées dans Horizons 2026 offrent un aperçu de l'avenir du voyage. Chaque tendance s'appuie sur des données exclusives d'Expedia Group et l'analyse des réponses de 24 000 voyageurs du monde entier.*

Expedia -- Destinations de l'année : La liste des destinations de l'année 2026 d'Expedia, établie à partir des données en temps réel provenant de millions de visiteurs quotidiens sur le site et l'application Expedia, met en lumière les destinations qui suscitent un intérêt croissant à l'échelle mondiale, même celles qui ne sont pas encore devenues virales. Parmi les destinations émergentes les plus populaires, on compte Ucluelet, une charmante ville côtière de Colombie-Britannique, ouverte toute l'année, qui a connu une augmentation de 44 % des recherches l'année dernière.

Six de ces destinations prisées, dont Ucluelet, répondent également aux critères du nouveau Smart Travel Health Check d'Expedia, une initiative révolutionnaire dans l'industrie du voyage inspirée du World Travel & Tourism Council (WTTC). Le Smart Travel Health Check reconnaît les destinations qui offrent des expériences de voyage enrichissantes et qui gèrent de manière proactive le tourisme de manière durable, contribuant ainsi à alléger la pression sur les villes les plus visitées au monde.

« Je me souviens avec émotion de certains de mes voyages les plus marquants, où j'ai pu m'imprégner des cultures locales, soutenir l'économie locale et découvrir des destinations peu fréquentées. Avec environ un milliard de recherches de voyages chaque mois, Expedia Group ne se contente pas de servir de plateforme de réservation, il accélère aussi le changement positif. Il est de notre responsabilité de modeler l'industrie du voyage de demain : un avenir plus éclairé, plus résilient et profondément respectueux des endroits que nous explorons. », a affirmé Ariane Gorin, directrice générale d'Expedia Group.

« Expedia a réagi à l'appel à l'action du WTTC concernant la gestion responsable des destinations avec le lancement du Smart Travel Health Check. Cette initiative novatrice reflète l'urgence d'adopter des modèles de croissance responsables qui protègent les communautés, préservent le patrimoine culturel et naturel et assurent la résilience à long terme des destinations », a souligné Christopher Imbsen, vice-président des politiques du WTTC. « En appliquant le cadre du WTTC, Expedia met de l'avant les destinations qui collaborent pour autonomiser les résidents, renforcer la gestion responsable et offrir des expériences de voyage plus riches et plus significatives. »

Destinations de l'année 2026 -- Loin de la foule* Destination % d'augmentation des recherches Destination % d'augmentation des recherches Big Sky, Montana, États-Unis✔️ +92 % Fort Walton Beach, Floride, États-Unis +45 % Okinawa, Japon✔️ +71 % Ucluelet, Canada ✔️ +44 % Sardaigne, Italie +63 % Cotswolds, Royaume-Uni ✔️ +39 % Phu Quoc, Vietnam +53 % San Miguel de Allende, Mexique +30 % Savoie, France ✔️ +51 % Hobart, Australie ✔️ +25 %

Découvrez chaque Destination de l'année ici.

Expedia -- Voyages de fans : 2026 sera une année marquante pour le sport international. En parallèle, on observe une tendance croissante pour les expériences locales et immersives. La tendance Voyages de fans d'Expedia révèle un engouement croissant pour les expériences sportives régionales uniques, 57 % des personnes interrogées disent qu'elles sont susceptibles d'y assister pendant leur voyage.

Du sumo au Japon au curling au Canada, en passant par la lutte libre au Mexique, les voyageurs, et en particulier de la génération Z et des milléniaux (68 %), recherchent des places au premier rang pour découvrir des traditions intemporelles. Les voyages de fans montrent que c'est bien plus que le sport : c'est une question de communauté, de culture et d'identité avec la population locale.

Billets pour les voyages de fans les plus prisés en 2026* Sport Emplacement Sport Emplacement Lutte sumo Japon Banana Ball États-Unis Muay Thaï Thaïlande Capoeira Brésil Curling Canada Lutte libre Mexique Baseball Corée du Sud Poids à lancer Irlande Football australien Australie Lancer du tronc Écosse, Royaume-Uni

Découvrez comment obtenir des places pour les événements Voyages de fans ici.

Hotels.com -- Hébergements chargés d'histoires : L'année prochaine, les voyageurs accorderont une grande importance aux options de restauration lorsqu'ils choisiront des hôtels combinant un design historique et des équipements modernes. La liste des hôtels de l'année 2026 établie par Hotels.com montre une forte augmentation de la demande pour des lieux de retraite réutilisés, tels que d'anciennes écoles, des stations de train et des banques, comme l'Hotel Place d'Armes à Montréal. Il offre à ses clients un séjour confortable imprégné d'une atmosphère unique et d'une pertinence culturelle.

Découvrez d'autres idées d'inspiration Hébergements chargés d'histoire ici.

Hotels.com -- Saut d'hôtels : Plus de la moitié des voyageurs (54 %) maximisent leur expérience en réservant plusieurs hôtels situés dans la même destination. Plusieurs facteurs motivent cette nouvelle tendance, connue sous le nom de « saut d'hôtels », notamment :

Explorer différents quartiers (50 %)

Bénéficier de meilleures offres (35 %)

Les escapades urbaines, les séjours sur une île et les voyages motivés par des événements (comme des concerts et des festivals) sont les principaux facteurs de motivation. La tendance Saut d'hôtels séduit particulièrement les voyageurs de la génération Z et Y; un sur quatre considère les voyages d'affaires et de loisirs comme l'occasion idéale de passer d'un séjour à l'autre.

Voyages incontournables pour les amateurs de séjour multi-hôtels

Découvrez les meilleures combinaisons de sauts d'hôtels ici.

Vrbo -- Escapades littéraires : Les voyages en 2026 s'annoncent captivants dans tous les sens du terme. Selon Vrbo, 91 % des voyageurs désirent des escapades axées sur la lecture, la détente et des moments de qualité en compagnie de leurs proches. L'hashtag #BookTok continue de dominer les réseaux sociaux. En parallèle, l'intérêt pour les voyages littéraires connait une expansion avec une augmentation de 265 % des recherches sur Pinterest pour « idées de retraites pour clubs de lecture ». Les termes liés à la lecture ont presque triplé dans les avis des clients de Vrbo.*

Voici quelques suggestions d'hébergements pour les amateurs de littérature :

Découvrez d'autres suggestions d'escapades littéraires ici.

Vrbo -- Charme de la Ferme : Le phénomène du « slow travel » connait une croissance fulgurante, avec 84 % des voyageurs qui disent éprouver de l'intérêt pour un séjour dans une ferme ou à proximité. Des propriétés comme Lakefront Farm House à Niagara, en Ontario, sont mises en évidence dans le rapport. Le nombre de témoignages de clients Vrbo mentionnant des expériences rurales a connu une hausse vertigineuse de 300 % d'une année* à l'autre, ce qui suggère que les voyageurs sont de plus en plus attirés par l'évasion des paysages bucoliques plutôt que par l'effervescence des centres urbains en 2026.

Le charme de la ferme consiste à se déconnecter et à renouer avec la nature. Les activités les plus prisées par les voyageurs sont les suivantes :

Sentiers de randonnée (73 %)

Interactions avec les animaux, par exemple, la cueillette d'œufs, le nourrissage des animaux ou l'observation des oiseaux (62 %)

Jardinage ou cueillette de produits (42 %)

Les plus belles découvertes en matière de charme de la ferme :

Découvrez d'autres propriétés avec le Charme de la ferme ici.

Destinations de ciné-tourisme de 2026 : Le ciné-tourisme connait un regain de popularité, atteignant même des sommets jamais vus auparavant. Cette tendance, mise en évidence pour la première fois par Expedia en 2022, consiste à planifier des voyages vers des lieux inspirés de séries télévisées et de films. Ce marché potentiel devrait représenter pas moins de 8 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis.* Cette tendance ne cesse de gagner en popularité :

Parmi les voyageurs, 53 % ont déclaré que leur désir de faire du tourisme cinématographique avait augmenté au cours de l'année dernière.

81 % des jeunes voyageurs (génération Z et millénariaux) planifient maintenant leurs escapades en fonction des endroits vus à l'écran.

Bien que le prochain lieu de tournage de la série The White Lotus en France n'ait pas encore été confirmé officiellement, les Destinations de ciné-tourisme de 2026 dévoilent déjà la prochaine vague d'escapades cinématographiques, des collines vallonnées du Yorkshire au Royaume-Uni aux côtes épiques de la Croatie. Le tourisme cinématographique transforme des moments qui semblent tirés d'une série télévisée en aventures inoubliables.

Destinations de ciné-tourisme de 2026 Emplacement Inspiration des films/séries Yorkshire, Royaume-Uni Wuthering Heights et Downton Abbey: Le Grand Final Toscane, Italie Jay Kelly Samoa, Polynésie Vaiana (en prise de vues réelles) Côte dalmate, Croatie People We Meet on Vacation Péloponnèse, Grèce L'Odyssée Los Angeles, États-Unis Nobody Wants This Wellington, Nouvelle-Zélande Avatar: De Feu et de Cendres Palawan, Philippines The Last Resort

Apprenez-en davantage sur le ciné-tourisme ici.

Pour en savoir plus sur les tendances de voyage dans Horizons 2026, rendez-vous sur expedia.ca/unpack26. Visitez https://www.expedia.ca/newsroom/ pour découvrir les ressources Horizons 2026 et d'autres actualités d'Expedia, Hotels.com et Vrbo.

*Notes à l'éditeur :

Méthodologie tierce

Le partenaire d'études de marché OnePoll a mené une étude indépendante conformément au code de conduite de la Market Research Society. L'étude a été réalisée en ligne auprès de 24 000 répondants adultes provenant de 18 pays, qui prévoient de voyager au niveau national ou international au cours des trois prochaines années. Les participants à l'enquête appartenant à la génération Z ont entre 18 et 24 ans, tandis que ceux qui font partie de la génération Z et des millénariaux ont entre 18 et 44 ans.

Expedia -- Destinations de l'année 2026 : Loin de la foule

Les destinations les plus populaires en 2024, selon les données de recherche de billets d'avion et d'hébergement sur Expedia pour les voyages effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette année, en comparaison avec la même période en 2025.

✔️ Indique les destinations qui répondent au cadre Smart Travel Health Check, conforme aux principes du World Travel + Tourism Council (WTTC). Le Smart Travel Health Check permet aux voyageurs d'identifier les endroits proposant des expériences culturelles et écologiques enrichissantes, tout en évitant les foules dans certaines des villes les plus visitées au monde.

Expedia -- Voyages de fans

Les activités sportives uniques les plus en vogue, selon les données d'un sondage mondial auprès des consommateurs.

Hotels.com -- Hôtels de l'année 2026 : Hébergements chargés d'histoire

Les données sur les hôtels de l'année sont basées sur l'augmentation annuelle des recherches d'hôtels dans le monde entier sur Hotels.com : du 1er janvier au 31 décembre 2024 par rapport au 1er janvier au 31 décembre 2025.

Hotels.com -- Saut d'hôtels

Les données relatives au Saut d'hôtels s'appuient sur l'accroissement de la demande conjointe (hôtel + hôtel) sur Hotels.com à l'échelle mondiale entre janvier 2024 et décembre 2024.

Vrbo -- Escapades littéraires

Ces données proviennent du Rapport tendances Pinterest été 2025.

Les meilleures Escapades littéraires sur Vrbo sont basées sur les avis des clients à l'échelle mondiale contenant des termes liés à la lecture tels que « retraite de lecture » ou « bibliothèque ».

Vrbo -- Charme de la ferme

Augmentation des avis clients sur Vrbo en fonction des données mondiales de mai 2023 à avril 2024 par rapport à mai 2024-avril 2025.

Les recherches les plus populaires « Charme de la ferme » sur Vrbo sont fondées sur les avis des clients du monde entier qui contiennent des termes associés à la ferme, tels que « ferme » ou « propriété ».

Destinations de ciné-tourisme 2026

Projection du ciné-tourisme en fonction des résultats d'un sondage auprès des consommateurs révélant que 13 % des touristes américains ont réservé un voyage après avoir été inspirés par un lieu vu à l'écran. Parmi eux, 25 % ont dépensé entre 1 000 et 2 000 dollars pour ce voyage. En extrapolant ces chiffres à la population adulte américaine (environ 260 millions de personnes), l'industrie du tourisme pourrait générer des revenus potentiels de 8,45 milliards de dollars.

À propos d'Horizons 2026

Q : Qu'est-ce qu'Horizons 2026?

R : Horizons 2026 est un rapport annuel mondial sur les tendances du voyage, publié par Expedia Group. Il est le fruit de plusieurs années de prévisions et d'analyses du comportement des voyageurs, en se basant sur les données exclusives d'Expedia, Hotels.com et Vrbo, ainsi que sur les commentaires de 24 000 voyageurs dans 18 pays. Il se positionne comme l'un des rapports les plus détaillés sur les tendances du secteur du voyage.

Q : Pourquoi est-il une source fiable pour les tendances en matière de voyages?

R : Le rapport compile les données en temps réel de la plateforme provenant de millions d'utilisateurs et les combine avec les résultats de recherches indépendantes menées par OnePoll, conformément au code de déontologie de la Market Research Society. Ses conclusions sont étayées par des analyses comportementales, des modèles de réservation et des tendances culturelles, ce qui en fait une source d'information fiable pour les médias, les dirigeants du secteur et les voyageurs.

Q : Qu'est-ce que le Smart Travel Health Check? Comment est-il utilisé dans Horizons 2026?

R : Le Smart Travel Health Check d'Expedia évalue les destinations en fonction des six principes du World Travel and Tourism Council (WTTC) pour une gestion durable du tourisme. Les destinations qui répondent à ces critères sont mieux équipées pour gérer le tourisme de manière durable, protéger les écosystèmes locaux et soutenir les communautés. Les destinations sans ✔️ ne remplissent peut-être pas encore tous les six critères ou ne disposent pas de données quantifiables pour tous ces critères. Cependant, elles proposent des expériences de voyage enrichissantes. Leur présence témoigne de l'engagement d'Expedia à présenter une variété de destinations et à encourager l'avancement vers un tourisme durable.

Q : Comment les destinations sont-elles notées dans le processus d'évaluation du Smart Travel Health Check?

R : Le Smart Travel Health Check évalue une destination en fonction de six principes clés pour assurer un tourisme responsable et résilient. Ces principes sont la présence d'organismes de gestion légitimes et financés, une vision partagée avec les communautés locales, une planification basée sur des données, des systèmes de surveillance intelligents, un réinvestissement transparent des revenus du tourisme et une autonomisation substantielle des résidents. Les destinations qui remplissent ces conditions sont mieux placées pour gérer le tourisme de manière durable, préserver les écosystèmes locaux et appuyer les communautés. Pour en apprendre davantage sur les recherches du WTTC, veuillez cliquer sur ce lien.

Q : Quelles sont les principales tendances de voyages mises en évidence dans Horizons 2026?

R : Le rapport met en évidence plusieurs tendances majeures qui façonneront le voyage en 2026 :

Ciné-tourisme : Voyages inspirés par le cinéma;

Voyages inspirés par le cinéma; Saut d'hôtels : Voyages avec plusieurs séjours dans une même destination;

Voyages avec plusieurs séjours dans une même destination; Charme de la ferme : Voyages lents, axés sur la nature;

Voyages lents, axés sur la nature; Escapades littéraires : Retraites sur le thème de la littérature;

Retraites sur le thème de la littérature; Voyages de fans : Expériences culturelles axées sur le sport;

Expériences culturelles axées sur le sport; Hébergements chargés d'histoire : Hébergements recyclés et riches en patrimoine.

Q : Comment puis-je consulter le rapport complet Horizons 2026 ainsi que les ressources connexes?

R : Consultez le site www.expedia.ca/newsroom pour obtenir le rapport complet Horizons 2026, télécharger les ressources et découvrir les informations spécifiques aux marques Expedia, Hotels.com et Vrbo.

À propos d'Expedia Group

Les marques d'Expedia Group, Inc. facilitent les voyages pour tous, partout, grâce à notre plateforme mondiale. Animés par la conviction que les voyages sont une force positive, nous aidons les voyageurs à découvrir le monde autrement et à nouer des liens durables.

Les trois marques principales et grand public d'Expedia Group sont Expedia®, Hotels.com® et Vrbo®. Sa division B2B, Private Label Solutions, fournit des solutions technologiques de pointe pour stimuler la croissance et le succès de ses partenaires, tout en permettant aux voyageurs de vivre des expériences mémorables. Expedia Group Advertising aide ses partenaires à étendre leur portée et à entrer en contact avec les voyageurs sur ses sites de voyage et sur un large éventail de canaux hors site grâce à son réseau de médias spécialisés dans le voyage.

© 2025 Expedia, Inc., une entreprise d'Expedia Group. Tous droits réservés. Les marques et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs. CST : 2029030-50

