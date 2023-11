Pattaya, Paros et Perth se taillent une place dans le palmarès des destinations prisées en 2024.

Tourisme de tournée, séjours sobres et voyager à toute occasion s'ajoutent aux types de voyages populaires en 2024.

La moitié des voyageurs devraient adopter l'intelligence artificielle (IA) générative en 2024.

MONTREAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Expedia Group a dévoilé aujourd'hui Horizons 2024, une analyse détaillée des motivations des voyageurs à faire leurs valises et des destinations qu'ils visiteront l'an prochain. Fondé sur les données de première main de l'entreprise en matière de voyages et sur un sondage réalisé auprès de plus de 20 000 voyageurs internationaux, Horizons 2024 présente huit nouvelles tendances de voyage pour 2024, des destinations prisées aux technologies de voyage à venir.

« Chez Expedia Group, nous utilisons nos données de voyage inégalées pour créer des outils novateurs qui améliorent l'expérience des voyageurs sur toutes nos plateformes, notamment les applications Expedia®, Hotels.com® et Vrbo®. Pour préparer Horizons 2024, nous avons analysé en profondeur nos données et nous avons découvert des destinations inattendues et des motivations fascinantes à la base des décisions de voyages des gens », affirme Jon Gieselman, président des marques Expedia. « Le tourisme de sobriété, les séjours pour suivre Taylor Swift ou Beyoncé en tournée, ainsi que la grande montée en popularité de villes comme Perth, Palerme et Paros sont des tendances qui marqueront le monde du voyage en 2024. »

Ciné-tourisme 2024 : en 2023, Expedia avait prédit que les voyageurs se tourneraient vers le petit et le grand écran comme source d'inspiration pour choisir leurs destinations. Expedia avait raison et la tendance ne semble pas près de s'essouffler en 2024. Plus de la moitié des voyageurs affirment avoir fait des recherches ou des réservations pour une destination après l'avoir vue dans une série télévisée ou dans un film. Le quart des voyageurs a admis que les séries et les films avaient une plus grande influence sur ses projets de voyage qu'auparavant. En fait, les voyageurs ont indiqué que les émissions de télévision avaient plus d'influence sur leurs décisions de voyage qu'Instagram, TikTok et les balados.

Vu cette importante tendance touristique, Expedia, Hotels.com et Vrbo ont formulé pour la première fois des prévisions de lieux de tournage en vogue afin de tenter de prédire les destinations inspirées du petit et grand écran vers lesquelles les voyageurs se tourneront en 2024 d'après les séries et films attendus et les données sur les voyages tirées de la plateforme d'Expedia Group*.

Thaïlande , destination inspirée par la saison 3 de la série Le lotus blanc (The White Lotus)

Roumanie , destination inspirée par la saison 2 de Mercredi (Wednesday)

Malte , destination inspirée par le nouveau film Gladiator 2

Paris , destination inspirée par la saison 4 d'Emily à Paris (Emily in Paris )

Highlands d'Écosse , destination inspirée par les dernières saisons de Outlander : Le Chardon et le Tartan

Londres, Bath et Windsor (Royaume-Uni) , destinations inspirées par la nouvelle saison de La Chronique des Bridgerton (Bridgerton) et de la saison 6 de The Crown

Corée, destination inspirée par la saison 2 du Jeu du calmar (Squid Games)

Keys de la Floride et Bahamas , destinations inspirées de la nouvelle émission Bad Monkey sur Apple TV

Australie , destination inspirée par Faraway Downs de Baz Luhrmann et Furiosa, antépisode de Mad Max

Grèce , destination inspirée par le nouveau film à suspense d'espionnage Argylle

Expedia - Imitations de destinations : La tendance aux « répliques » (des versions plus abordables de produits en vogue) qui a envahi TikTok semble prendre d'assaut le monde du voyage. Les destinations prisées en 2024 selon Expedia sont similaires à des destinations populaires - des lieux un peu inattendus, parfois plus abordables, mais tout aussi enchanteurs que ceux qui n'ont plus de secret pour personne.

Les recherches pour nos copies de destinations populaires pour 2024 ont toutes augmenté en flèche1 dans la dernière année. En effet, les recherches mondiales sur les cinq premières destinations de notre palmarès ont plus que doublé en variation annuelle**.

Taipei (comparable à Séoul)

Pattaya (comparable à Bangkok )

Paros (comparable à Santorin)

Curaçao (comparable à Saint-Martin )

Perth (comparable à Sydney )

Liverpool (comparable à Londres)

Palerme (comparable à Lisbonne)

Québec (comparable à Genève)

Sapporo (comparable à Zermatt)

Memphis (comparable à Nashville )

Expedia - Tourisme de tournée : en 2023, l'incidence culturelle des tournées Eras et Renaissance a été indéniable. L'engouement pour les billets de spectacle s'est transposé dans les voyages et le tourisme. Selon Expedia, le tourisme de tournée continuera à prendre de l'essor en 2024. Près de 70 % des répondants au sondage affirment qu'il est plus probable qu'ils assistent à un concert à l'extérieur de leur ville cette année et plus de 40 % des répondants seraient prêts à se déplacer pour un concert à titre d'excuse pour visiter un nouvel endroit. Ce nouvel intérêt pour le tourisme de tournée s'explique parfois par le prix des billets. En effet, 30 % des voyageurs seraient prêts à voyager hors de leur ville pour assister à un concert si les billets de spectacle étaient moins chers ailleurs. Quelques villes surprenantes dans la liste des destinations les plus populaires pour le tourisme de tournée sont Kuala Lumpur (Malaisie), Edmonton (Canada) et Mexico (Mexique). ***.

Hotels.com - Séjours sobres : que ce soit pour faire un mois sans alcool ou participer à l'initiative « ocsobre », il est clair qu'adopter une faible consommation d'alcool ou la sobriété est de plus en plus chose courante. Outre les marques de boissons et les célébrités qui lancent des produits sans alcool, le secteur du voyage s'adresse également aux voyageurs soucieux de leur sobriété en équipant les minibars d'options à boire sans modération ou en proposant des ateliers de préparation de cocktails sans alcool.****.

Plus de 40 % des voyageurs affirment qu'ils sont susceptibles de réserver un voyage comme cure de désintoxication en 2024 et la moitié des répondants ont manifesté leur intérêt à séjourner dans des hôtels mettant à disposition des boissons non alcoolisées. Pour le quart des répondants, la principale raison de diminuer sa consommation d'alcool en voyage était de rester en contrôle et de se sentir mieux sur le plan émotionnel et physique. Étonnamment, assister à des événements sportifs était la raison la plus populaire pour laquelle les voyageurs ont indiqué être susceptibles de diminuer leur consommation en voyage.

Hotels.com - L'ambiance avant tout : plutôt que de s'attarder aux commodités offertes ou au nombre d'étoiles, les voyageurs se fient de plus en plus à l'« ambiance » générale d'un hébergement pour arrêter leur choix. Les avis de clients qui contiennent le mot « ambiance » ont augmenté en moyenne de 1 090 % en variation annuelle3. Neuf voyageurs sur dix affirment que l'ambiance d'un hôtel est un important facteur dans le choix de leur hébergement.

Les voyageurs s'intéressent à différentes ambiances dans leur recherche d'hôtels. « Ambiance moderne », « ambiance industrielle », « ambiance rétro » ou encore « ambiance style Margaritaville » en sont quelques exemples*****. Quels facteurs contribuent à l'ambiance générale d'un hôtel ? Selon les voyageurs, le principal point est le service à la clientèle, qui a été jugé plus important que la musique, le décor intérieur et l'éclairage de l'hôtel.

Vrbo - Voyager à toute occasion : voyage pour célébrer l'adoption d'un chien, anniversaire de première rencontre ou rendez-vous gastronomique en vue ? Toutes les excuses sont bonnes pour partir en voyage en 2024. Le quart des participants se dit à la recherche du premier prétexte venu pour partir en voyage avec ses proches. Le tiers des voyageurs prévoit de voyager plus souvent en famille et entre amis l'an prochain qu'en 2023. Ils justifient cette augmentation de la fréquence de réservation d'un séjour dans une propriété de vacances en citant des occasions à célébrer.

En plus des anniversaires et des dates significatives, il est intéressant de constater que le travail est l'une des sources de motivation les plus populaires pour partir en voyage. Beaucoup de voyageurs réserveraient une propriété le temps d'une fin de semaine pour souligner un départ à la retraite, un nouvel emploi, une promotion ou même une démission.

Vrbo : Cap sur le plein air : comme le tennis léger (pickleball) est l'un des sports qui connait la plus grande popularité au pays, il n'est pas étonnant que les installations extérieures comme les terrains de tennis légers et les bassins d'eau froide soient des facteurs importants dans la réservation de propriétés de vacances en famille et entre amis******. Selon le sondage, 42 % des voyageurs réservent des propriétés de vacances équipées d'installations qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir à la maison ou qu'ils veulent essayer avant d'acheter. De plus, près des 30 % des répondants ont indiqué qu'ils préfèrent choisir une propriété de vacances qui offre des installations extérieures pour ne pas avoir à la quitter pendant leur séjour.

Voici les types d'installations extérieures les plus recherchées :

détente et ressourcement : propriétés avec baignoire à remous, bassin d'eau froide ou sauna en forme de baril;

feux crépitants : propriétés avec foyer, barbecue ou cuisine extérieure;

sports et loisirs : propriétés avec des installations comme des tables de ping-pong, des terrains de tennis léger et des jeux sur gazon;

produits frais : propriétés avec des arbres fruitiers ou des potagers.

L'ère de l'IA générative : même si les outils d'IA générative comme ChatGPT ont été sur toutes les lèvres en 2023, seulement 6 % des voyageurs s'en sont servis pour planifier leur voyage4. En 2024, Expedia Group prévoit que l'ère de l'IA générative s'amènera dans le monde du voyage et que les voyageurs adopteront pleinement cette technologie à toutes les étapes du processus. En effet, selon les résultats du sondage, la moitié des voyageurs sont ouverts à utiliser l'IA générative pour planifier leur prochain voyage et le tiers a dit qu'elle était très utile lors de la planification.

Comment expliquer cette tendance ? L'IA générative simplifie la planification et la comparaison de prix en prenant la forme d'une conversation. Près de 40 % des voyageurs seraient prêts à utiliser cette technologie pour dénicher leur hébergement parfait, 35 % l'utiliseraient pour planifier des activités, 33 % l'utiliseraient pour comparer les prix des billets d'avion et 20 % modifieraient ou annuleraient leurs plans de voyage en fonction des résultats.

* Statistiques sur les lieux de tournage populaires5 :

Les deux premières saisons de la série Le lotus blanc (The White Lotus) ont suscité une hausse de 300 % de la demande pour les voyages à Hawaï et en Sicile.

Après la sortie de Mercredi (Wednesday) sur Netflix, Expedia a constaté une augmentation de 150 % des recherches pour les voyages en Roumanie.

Expedia a remarqué un boom de 200 % des recherches sur Paris après la première de la plus récente saison d'Emily à Paris (Emily in Paris).

Les recherches sur Richmond à Londres ont bondi de 160 % après la sortie de la saison 2 de Ted Lasso et elles ont doublé à la sortie de la saison 3. Les amateurs américains représentaient 65 % des auteurs de ces recherches, suivis des Australiens, des Canadiens, des Britanniques et des Japonais.

Les recherches sur Chicago ont augmenté de 45 % après la première saison de The Bear.

Les recherches sur la Norvège ont affiché une hausse de plus de 65 % après la sortie de la dernière saison de Succession.

** Statistiques sur les copies à s'y méprendre de destinations populaires :

Pourcentage d'augmentation des recherches de vols en variation annuelle

Taipei (comparable à Séoul) - 2 786 %

Pattaya (comparable à Bangkok ) - 249 %

Paros (comparable à Santorin) - 193 %

Curaçao (comparable à Saint-Martin ) - 185 %

Perth (comparable à Sydney ) - 109 %

Liverpool (comparable à Londres) - 97 %

Palerme (comparable à Lisbonne) - 89 %

Québec (comparable à Genève) - 60 %

Sapporo (comparable à Zermatt) - 38 %

Memphis (comparable à Nashville ) - 16 %





*** Statistique sur le tourisme de tournée : Expedia a analysé le tarif quotidien moyen de l'hébergement dans des villes des quatre coins du monde qui ont de grands amphithéâtres et qui accueilleront des vedettes incontestées du rock et de la pop en 2024. Voici dix destinations abordables où les amateurs peuvent dénicher une chambre d'hôtel pour moins de 210 $ par nuit en moyenne, souvent moins que le prix du billet du spectacle lui-même6.

Voici quelques grands artistes qui s'arrêteront dans ces villes en tournée l'an prochain : Coldplay, Taylor Swift, Madonna, Metallica, Olivia Rodrigo, les Jonas Brothers et les Foo Fighters.

Liste de destinations internationales :

Kuala Lumpur (Malaisie) - tarif moyen par nuit de 125 $

Edmonton ( Canada ) - tarif moyen par nuit de 148 $

Mexico (Mexique) - tarif moyen par nuit de 164 $

Warsaw (Pologne) - tarif moyen par nuit de 164 $

Birmingham (Royaume-Uni) - tarif moyen par nuit de 175 $

Houston ( Texas ) - tarif moyen par nuit de 179 $

Antwerp (Belgique) - tarif moyen par nuit de 193 $

Perth (Australie) - tarif moyen par nuit de 204 $

Détroit ( Michigan ) - tarif moyen par nuit de 205 $

**** Hôtels et complexes hôteliers pour le tourisme de sobriété partout dans le monde :

Le Somerton Lodge au Royaume-Uni est un hôtel charmant et sans alcool.

Le Rhadana Kuta Bali est un hôtel-boutique thématique et le premier hôtel halal à Bali .

Le Revival Baltimore offre une carte de boissons sans alcool créée par la responsable et créatrice de cocktails d'un bar sans alcool.

Le Merrion Hotel en Irlande « distille » son propre gin sans alcool.

L' Ette Hotel d' Orlando propose une carte de cocktails sans alcool délicieux concoctés par un maître créateur de cocktails. Vous y trouverez aussi un bar exclusivement sans alcool.

Le Rosewood Phuket offre chaque jour des ateliers payants de préparation de cocktails sans alcool aux clients.

Le Wynn Las Vegas propose Drinking Well, une carte de boissons sans alcool créée par la maître créatrice de cocktails du complexe hôtelier à partir d'ingrédients inusités, comme le ganoderme luisant, l'hydne hérisson, l'Ashwagandha et le maca.

***** Statistiques sur la quête d'ambiance

Voici les 15 ambiances les plus populaires selon les avis donnés sur l'application Hotels.com7 : moderne, rétro, vieillot, balnéaire, excentrique, branchée, tendance, douillette, ancien, historique, artistique, urbaine, industrielle, festive et paisible.

Voici quelques exemples d'ambiances des plus uniques selon les avis donnés sur l'application Hotels.com : Floride, Hollywood, jungle, kitsch, jazz, rustique, Margaritaville, excentrique, western, futuriste et Graceland.

