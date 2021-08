Horizon Santé lance sa campagne : « Des pharmaciens et pharmaciennes engagés à protéger votre santé. »

QUÉBEC, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Horizon Santé a lancé lundi sa campagne de communication sous le thème « Des pharmaciens et pharmaciennes engagés à protéger votre santé. ». Après une année extrêmement éprouvante pour la population, Horizon Santé souhaite illustrer le fait que les pharmaciens font partie des professionnels de la santé sur qui les patients peuvent vraiment compter.

Plusieurs affiches aux couleurs de la bannière ont été apposées sur des panneaux, des abribus et aussi sur les autobus de la ville de Québec. Elles mettent en scène des pharmaciens et pharmaciennes affiliés à Horizon Santé dont la moitié du corps est vêtue d'un sarrau et l'autre d'une tenue garde-du-corps soit veste noire, lunettes noires et oreillette. La campagne inclut également des capsules radio ainsi que de la publicité numérique à travers la province.

« Selon notre Code de déontologie, tout pharmacien a le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être de ses patients. C'est notre mission ! Tout comme un garde-du-corps, cela exige de la rigueur, de l'empathie, un grand sens des responsabilités et bien sûr le secret professionnel. C'est ce que nous offrons chez Horizon Santé. »

- Jérôme H. Lavoie, pharmacien et directeur général du Groupe Horizon Santé

« Après avoir exercé pendant près de 30 ans, je trouvais que le Québec avait besoin d'un renouveau. Notre modèle de pharmacie est adapté à un monde qui évolue régulièrement, et nos membres l'ont bien compris. Ma fille, mon fils et moi sommes une famille de pharmaciens et je suis d'ailleurs très fier que mes trois enfants m'épaulent dans ce projet. »

- Laurier Lavoie, fondateur du Groupe Horizon Santé

À propos

Lancé en 2018, le Groupe Horizon Santé est un regroupement de pharmaciens indépendants, multidisciplinaires et innovateurs. Les pharmacies affiliées à Horizon Santé ont été conçues à taille humaine ce qui permet de favoriser la relation entre le pharmacien et les patients. Grâce à des pharmaciens et pharmaciennes de quartier accessibles et à l'écoute, Horizon Santé est fier d'offrir une gamme de services professionnels, mais aussi des produits locaux, des produits naturels, des produits bio, des produits de phytothérapie et des cosmétiques naturels. Horizon Santé compte à ce jour près de 20 pharmacies affiliées à travers la province.

https://horizonsante.ca/

