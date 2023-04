La plateforme AMP révolutionnaire de données de publicité extérieure en ligne et hors ligne s'inscrit dans une expansion majeure du groupe Solutions de données d'Horizon

TORONTO, le 17 avril 2023 /CNW/ - Horizon Media Canada a annoncé aujourd'hui le lancement d'AMP, sa plateforme exclusive de planification et d'analyse des publicités extérieures, afin d'accroître le rendement des spécialistes du marketing en matière de publicité extérieure en ciblant avec précision les auditoires et en sélectionnant des sites en fonction de données de localisation.

Les débuts d'AMP au Canada s'inscrivent dans une expansion plus large du groupe Solutions de données d'Horizon. La division Horizon Canada sert d'assise à la pratique de l'agence en matière de données. L'objectif premier du groupe Solutions de données consiste à importer de nombreux points de données pour les transformer en intelligence exploitable pour les campagnes publicitaires des marques.

Horizon a nommé Caroline Bergeron comme vice-présidente principale, Solutions de données et numériques, pour superviser la pratique professionnelle du groupe Solutions de données au Canada. Spécialiste chevronnée très respectée du secteur de la publicité et des technologies de marketing, Caroline Bergeron s'est jointe à Horizon en juin 2021. Elle a occupé auparavant le poste de vice-présidente, Données et Technologies, chez GroupM.

Dans ce nouveau rôle, elle est chargée de diriger toutes les solutions de données avancées d'Horizon. En plus de s'occuper des solutions de données, elle assure le leadership éclairé à l'interne. Sa feuille de route, qui fait foi de son leadership dans les derniers développements sectoriels, permet aux équipes de l'agence, tout comme aux clients d'Horizon, de mieux comprendre les possibilités et les défis qui attendent les spécialistes du marketing et leurs objectifs pour la publicité numérique.

« L'arrivée de la plateforme AMP sur le marché canadien de la publicité dans son ensemble et de la publicité extérieure change complètement la donne, a déclaré Caroline Bergeron. Nous sommes ravis de mettre à contribution la plateforme AMP pour les clients d'Horizon puisqu'ils redéfinissent la valeur des sites extérieurs et des mesures au Canada. Sur le plan personnel, je suis heureuse d'aider à bâtir les solutions de données d'Horizon pour veiller à ce que l'agence et ses clients demeurent à l'avant-garde de la publicité numérique et des stratégies qui favorisent la croissance du secteur. »

Les visualisations de données évoluées de la plateforme AMP procurent aux annonceurs des outils de prise de décisions robustes fondés sur des données, qui sont conçus pour optimiser le placement traditionnel ou numérique de la publicité extérieure. Dans l'ensemble, la plateforme AMP permet aux annonceurs de boucler la boucle pour la publicité extérieure et leurs objectifs plus larges dans les médias et dans les campagnes.

La différence : AMP est la force motrice de l'intelligence en publicité extérieure

L'objectif d'Horizon pour la plateforme AMP était simple, mais ambitieux : apporter plus d'intelligence numérique et d'automatisation dans le placement et l'évaluation de la publicité extérieure. La plateforme est alimentée par diverses sources d'analyse, dont des données de première partie et de tiers, ainsi que par des analyses des auditoires exclusifs d'Horizon. La plateforme AMP d'Horizon met fin aux processus manuels qui sont habituellement utilisés pour choisir les panneaux d'affichage, les affiches dans les transports en commun, les kiosques dans les centres commerciaux et les enseignes extérieurs.

« AMP est une application de bureau de planification tout-en-un qui élimine les processus compliqués et anciens de planification de la publicité extérieure, a ajouté Caroline Bergeron. Le programme est capable d'absorber l'analyse de l'inventaire publicitaire à l'aide de la géolocalisation de plusieurs fournisseurs. Plus important encore, la plateforme AMP lie directement les décisions concernant la publicité extérieure à tous les aspects de la campagne d'une marque. Les silos derrière la publicité extérieure sont complètement effacés avec la plateforme AMP. »

Horizon Media

Horizon Media, Inc ., la plus grande agence médiatique indépendante en Amérique du Nord, produit des résultats d'affaires axés sur les données pour certaines des marques les plus novatrices et ambitieuses au monde. Fondée en 1989, l'entreprise, dont le siège social est situé à New York, avec des bureaux à Los Angeles et à Toronto, emploie 2 400 personnes et ses investissements médiatiques se chiffrent à plus de 8,5 milliards de dollars. Horizon Media croit fondamentalement que les affaires sont personnelles, d'où son approche de mettre en lien les marques et leurs clients et de s'engager avec ses propres employés, laquelle se traduit par des niveaux de satisfaction professionnelle de premier plan dans le secteur (Glassdoor). L'entreprise est constamment reconnue par les médias indépendants pour l'excellence de son service à la clientèle et elle a remporté plusieurs prix comme meilleur lieu de travail, qui reflètent son engagement dans la diversité, l'équité et l'inclusion ainsi que dans la vie et le bien-être de tous à Horizon Media.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2035778/3986576/Horizon_Media_Logo.jpg

SOURCE Horizon Media

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Dan Prince, [email protected], 917-647-0086