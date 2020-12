HORIBA Medical reçoit l'autorisation de la FDA et de Santé Canada pour l'analyseur de biochimie clinique Yumizen C1200 conçu pour aider les laboratoires à fournir des résultats plus rapides aux cliniciens et aux patients

HORIBA Medical, une entreprise de diagnostic mondiale de premier plan qui offre des solutions en chimie, hématologie et hémostase, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de Santé Canada en Amérique du Nord pour son analyseur de biochimie clinique de prochaine génération, le Yumizen C1200. Offrant une automatisation de laboratoire à grande échelle et ne produisant qu'une petite empreinte, l'analyseur Yumizen C1200 est conçu pour offrir une grande efficacité, une grande précision et des capacités de flux de travail optimales, ce qui en fait un appareil parfait pour les laboratoires qui traitent chaque année plus de deux millions de tests. De plus, le système est offert dès maintenant à l'achat auprès des partenaires de distribution américains et canadiens de l'entreprise.

L'analyseur Yumizen C1200 permet d'effectuer 1 200 tests par heure, y compris les tests d'électrodes sélectives d'ion (ISE) et un grand menu des tests comprenant des panneaux détaillés et des tests spécialisés. Le modèle C1200 de Yumizen offre des gains d'efficacité supplémentaires grâce à un accès continu et aléatoire, ce qui permet d'analyser rapidement les échantillons pendant les heures de pointe. L'analyseur est doté d'une technologie de microéchantillonnage assurant l'utilisation d'un échantillon minimal, et des composants robustes assurant des résultats de grande qualité et un temps de fonctionnement maximal, ce qui réduit le coût total de possession de l'appareil.

Grâce à l'utilisation d'une technologie optique de première qualité et à plusieurs vérifications de l'intégrité des échantillons, l'analyseur biochimique Yumizen C1200 produit des résultats de la plus haute qualité qui permettent aux médecins de prendre des décisions de traitement en toute confiance. « HORIBA Medical s'est engagé à améliorer les résultats tout en misant sur une sécurité globale pour les patients, les cliniciens et l'environnement. Nous croyons qu'il s'agit d'un analyseur biochimique attrayant et robuste qui offre une excellente combinaison de vitesse d'échantillonnage, de précision, de fiabilité et de facilité d'utilisation », a commenté Terri Kitcoff, directeur, Gestion et marketing des produits, Amérique du Nord.

À propos de HORIBA Medical

Depuis plus de 75 ans, HORIBA Ltd. est un chef de file de l'industrie de l'analyse des liquides, des gaz et des solides. HORIBA Medical, une division de HORIBA Instruments Inc., basée à Irvine, en Californie, fait partie de l'entité mondiale HORIBA Ltd., dont le siège social se trouve à Kyoto, au Japon. Fondée à Kyoto en 1945, HORIBA est l'un des principaux leaders du marché mondial des instruments d'analyse et de mesure. HORIBA Medical fabrique et distribue des systèmes de diagnostic in vitro en hématologie, en chimie et en coagulation pour le laboratoire des médecins et le marché mondial des laboratoires hospitaliers. HORIBA Medical emploie plus de 1 100 employés, cinq centres de production sont situés au Japon, au Brésil, en Chine, en France et en Inde, et des centres de recherche et développement aux États-Unis, au Japon et en France. HORIBA Medical compte plus de 100 partenaires de distribution qui vendent des produits dans plus de 110 pays sur les cinq continents. Plus de 30 000 laboratoires dans le monde utilisent les produits de HORIBA Medical.

Renseignements :

Téléphone: 1 888 903-5001

Courriel: [email protected]

URL: https://www.horiba.com/fr_en/products/by-segment/medical/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1385447/Yumizen_C1200_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1385448/Yumizen_C1200_Front_View.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1385586/Horiba_Medical_Logo.jpg

SOURCE HORIBA Medical