HORAIRE DES SERVICES DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le Tribunal administratif du logement désire rappeler aux citoyens que l'horaire de ses services à la clientèle sera modifié pendant la période des Fêtes. En effet, le service de renseignements téléphoniques et les bureaux du Tribunal administratif du logement seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre 2025, ainsi que les 1er et 2 janvier 2026.

Les services demeureront disponibles les 22, 23, 29 et 30 décembre 2025, et seront offerts à compter du 5 janvier 2026 selon l'horaire habituel de chacun des bureaux.

Le service de réponse téléphonique automatisé et le site Web du Tribunal administratif du logement demeurent accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour l'ensemble de la clientèle du Tribunal.

Pour en savoir plus : www.tal.gouv.qc.ca

On peut aussi joindre le Tribunal par téléphone :

Montréal, Laval et Longueuil

514 873-BAIL (2245)

Autres régions

1 800 683-BAIL (2245)

En cette période des Fêtes, le Tribunal administratif du logement offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens.

