Horaire des services durant la période des Fêtes

MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Régie du logement désire rappeler aux citoyens que l'horaire de ses services à la clientèle sera modifié pendant la période des Fêtes. En effet, le service de renseignements téléphoniques et les bureaux de la Régie du logement seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019, ainsi que les 1er et 2 janvier 2020.

Les services demeureront disponibles les 23, 27 et 30 décembre 2019, ainsi que le 3 janvier 2020 selon l'horaire habituel de chacun des bureaux.

Le service de réponse téléphonique automatisé et le site Web de la Régie du logement demeurent accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour l'ensemble de la clientèle de la Régie.

Pour tout renseignement supplémentaire, consultez notre site Web au www.rdl.gouv.qc.ca . Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone :

Montréal, Laval et Longueuil

514 873-BAIL (2245)

Autres régions

1 800 683-BAIL (2245)

En cette période des Fêtes, la Régie du logement offre ses meilleurs vœux à tous les citoyens.

