Horaire de garde médias du cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
02 sept, 2025, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note de l'horaire de garde de l'équipe des communications du cabinet de la mairesse et du comité exécutif.
6 et 7 septembre Philippe Massé (514 240-0263)
13 et 14 septembre Catherine Cadotte (514 465-2591)
20 et 21 septembre Philippe Massé (514 240-0263)
27 et 28 septembre Marikym Gaudreault (438 925-0884)
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Karla Angela Kaminski, Responsable de la coordination et de la planification stratégique des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Ville de Montréal, [email protected]
Partager cet article