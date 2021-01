Hôpital Vaudreuil-Soulanges - La députée Marilyne Picard dévoile au nom du ministre Christian Dubé les premières maquettes du projet

QUÉBEC, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, Marilyne Picard, dévoile aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, les premières images des maquettes élaborées dans le cadre du projet de nouvel hôpital à Vaudreuil-Soulanges. Ces images représentent le projet à un stade préliminaire.

Il s'agit du premier scénario de conception, qui montre les assises d'un centre hospitalier empreint d'innovation, socialement responsable, pensé selon les plus hauts standards de qualité et qui offrira les meilleurs environnements possibles pour les usagers et le personnel. Les images dévoilées présentent trois pavillons conçus pour assurer une organisation de soins et de services humaine, performante, simplifiée et intuitive, dans un environnement extérieur convivial qui prévoit de nombreux espaces verts.

Le futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges représente un investissement global de 1,7 G$. Il s'agit du premier projet hospitalier depuis plus de 30 ans à comporter un ajout net de lits pour l'établissement. Il aura une capacité totale de 404 lits. Il disposera d'une urgence de 41 civières et de 11 salles au bloc opératoire. Soulignons que les échéanciers prévus sont bien respectés. En effet, le devis de performance est sur le point d'être finalisé, l'appel de qualification est en cours, et la construction débutera sous peu.

Citations :

« Ce grand projet majeur commence à se concrétiser de manière tangible, et nous pouvons en être très fiers, collectivement. Les premières images du projet nous donnent en effet un excellent aperçu de ce que sera cette installation moderne, pensée pour répondre aux grands enjeux majeurs de santé actuels et à venir dans la région, tout particulièrement dans le contexte de croissance démographique que l'on y observe et de l'augmentation des besoins qui en découle. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Avec les premières maquettes de ce projet enfin dévoilées, nous commençons à saisir réellement ce que représente ce projet majeur pour la population de notre région. Je me réjouis de constater que cette installation mettra à la disposition des patients un environnement de soin des plus moderne et accueillant, et qu'elle permettra par ailleurs de favoriser les échanges entre les divers professionnels qui y offriront leurs services au quotidien, au bénéfice de l'ensemble de notre communauté. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Soulanges

Faits saillants :

Le concept architectural se précise et a été élaboré conformément au plan clinique et au programme fonctionnel. La maquette réalisée par l'équipe-maître, les architectes et les ingénieurs servira à transmettre aux entrepreneurs proposants l'information nécessaire pour finaliser la conception en vue de la construction du nouvel hôpital.

La Société québécoise des infrastructures a été désignée comme gestionnaire du projet.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur cette étape du projet, consultez :

http://santemo.quebec/santemo/phvs/concept-architectural/

