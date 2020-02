Hôpital du Suroît - La ministre McCann annonce la construction d'un nouveau complexe temporaire

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce que la construction d'un nouveau bâtiment a été autorisée sur le site de l'Hôpital du Suroît, en Montérégie.

Ce projet permettra de répondre aux besoins croissants de la population dans la région et d'offrir un meilleur accès aux services durant la période transitoire, d'ici l'ouverture de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges.

Le nouveau complexe aura une superficie de 2 443 m² et sera relié à l'hôpital par un corridor menant directement à l'entrée de l'urgence. Une unité de soins de courte durée ainsi qu'une unité d'hospitalisation brève seront aménagées et partageront des locaux communs. Les unités seront composées de 10 chambres à occupation double, donc offrant 20 lits supplémentaires au total, et de 10 alcôves pour civières.

Citations :

« Ce projet que nous annonçons aujourd'hui permettra, d'ici quelques mois, d'accroître l'accessibilité aux soins et aux services pour les usagers de la communauté. Nous avons à cœur d'offrir à la population des infrastructures qui correspondent à leurs besoins croissants en matière de santé. L'annonce de ce nouveau bâtiment à l'Hôpital du Suroît, mais également les efforts que nous déployons afin de mener à bien le projet du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges dans les délais prévus, le démontrent. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« En donnant l'aval à la construction de ce complexe sur le site de l'Hôpital du Suroît, notre gouvernement réaffirme sa volonté à doter les établissements de santé du Québec d'infrastructures adaptées et répondant aux besoins des usagers et du personnel. L'ajout de lits permettra de mieux faire face à l'augmentation des besoins de la population de la Montérégie, alors que la région doit composer avec une croissance démographique notable. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie

« L'annonce de ce projet démontre que notre gouvernement est à l'écoute des besoins des gens d'ici. Le nouveau bâtiment à l'Hôpital du Suroît contribuera de manière très concrète à l'amélioration de l'accessibilité pour les usagers pour les prochaines années et j'en suis très ravi. »

Claude Reid, député de Beauharnois

Faits saillants :

Le coût total du projet, qui sera inscrit comme projet en réalisation au prochain Plan québécois des infrastructures, est de 18 M$.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest est responsable de la gestion du projet. Les travaux débuteront dès cette semaine et il est prévu que le nouveau complexe accueille ses premiers usagers en septembre prochain.

Rappelons que l'ouverture de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges est prévue en 2026.

