Hôpital de Thetford Mines - Début des travaux de modernisation de l'urgence

THETFORD MINES, QC, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, sont fiers d'annoncer le début des travaux d'agrandissement et de rénovation de l'urgence de l'Hôpital de Thetford Mines.