Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts - La ministre Marie-Eve Proulx inaugure les nouveaux locaux du 6e étage et annonce la phase de réalisation des plans du projet de réaménagement de l'urgence

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à l'inauguration des nouveaux locaux du 6e étage de l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Elle a profité de l'occasion pour annoncer la réalisation des plans concernant les travaux de réaménagement de l'urgence de l'installation.

Le projet en ce qui a trait au 6e étage de l'hôpital consistait en un réaménagement visant à regrouper, dans le même département, les unités de suppléance rénale, d'oncologie et de médecine de jour. Ces travaux avaient pour but de rendre les lieux plus sécuritaires, fonctionnels et efficients pour les patients et le personnel, notamment en s'assurant de garder un délai de 48 heures pour le début des traitements de chimiothérapie, d'augmenter à cinq le nombre de chaises d'hémodialyse et de permettre une organisation physique des lieux visant à réduire les délais et les déplacements.

Le projet de réaménagement de l'urgence sera quant à lui réalisé sur une superficie de 930 mètres carrés de l'édifice existant, et permettra le maintien de six civières à l'urgence et de trois lits de soins intensifs. Les travaux, de près de 9 M$ et dont le financement sera assumé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, permettront l'amélioration des services offerts aux usagers, dans un environnement physique mieux adapté aux besoins de la population, garantissant entre autres une diminution des risques de chutes et d'infections.

Citations :

« Ces deux projets démontrent que nous avons à cœur de soutenir des projets qui font une réelle différence dans la vie des Québécoises et des Québécois, dans leur propre communauté. Ces projets visent avant tout à assurer une meilleure sécurité des soins offerts aux usagers, dans un cadre qui favorise également une expérience clinique optimale, à la hauteur des besoins actuels et à venir de notre réseau. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« En plus d'améliorer la qualité des soins fournis aux gens de la région, ces nouveaux locaux contribueront à favoriser le travail interdisciplinaire entre les différents professionnels du secteur. Le deuxième projet qui s'amorce vise un peu les mêmes objectifs, dont celui d'offrir un milieu de soins à échelle humaine, adapté aux besoins concrets de la communauté de Sainte-Anne-des-Monts, et répondant aux enjeux démographiques. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie -Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Parmi les autres avantages qu'apporteront les locaux réaménagés de l'urgence, notons :

une plus grande sécurité pour les patients et le personnel;

une réduction de 50 % de la distance parcourue par les patients;

une diminution du tiers de la distance parcourue par le personnel;

une amélioration de la qualité des services;

une meilleure collaboration entre les départements;

une accélération et une amélioration de la communication;

un meilleur contact visuel entre le personnel et les patients.

C'est le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie qui a été désigné responsable de l'étape de réalisation des plans du projet.

Les travaux devraient s'amorcer en 2021, pour une ouverture des locaux en juin 2022.

