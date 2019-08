Hôpital de Saint-Georges - Le gouvernement du Québec annonce un projet majeur de réaménagement incluant une nouvelle unité de traitement du cancer

QUÉBEC, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, accompagnée du député de Beauce-Sud, monsieur Samuel Poulin, a annoncé aujourd'hui les premières étapes du réaménagement de l'unité de traitement du cancer et de quatre autres secteurs de l'Hôpital de Saint-Georges. Alors que le gouvernement contribuera financièrement à la réalisation de ce projet, la Fondation Santé Beauce-Etchemin s'est engagée à faire un don à la hauteur d'un maximum de 3 M$.

Le projet vise particulièrement le réaménagement de l'unité de traitement du cancer, soit le secteur de l'hémato-oncologie, afin de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes des citoyens atteints d'un cancer, une clientèle en forte augmentation. À terme, les travaux qui seront réalisés permettront d'améliorer de façon notable l'expérience de soins des citoyens de la région, tout en se conformant aux normes les plus récentes.

Le projet compte également le réaménagement de quatre secteurs de l'hôpital, soit la médecine de jour, la médecine interne, l'inhalothérapie et les services ambulatoires gériatriques. Ces changements majeurs permettront d'accueillir plus de clientèles et d'offrir un meilleur environnement pour le personnel hospitalier.

La ministre et le député ont profité de leur passage à l'Hôpital de Saint-Georges pour visiter l'urgence, l'unité d'hémato-oncologie et l'unité mère-enfant ainsi que rencontrer des patients et des membres du personnel.

Citations :

« Nous avons à cœur d'offrir à la population, et particulièrement aux personnes atteintes d'un cancer, des services plus accessibles et centrés sur les besoins des usagers. Le projet de réaménagement à l'Hôpital de Saint-Georges s'inscrit parfaitement dans cette vision. Les travaux qui seront menés ici contribueront également à offrir un environnement de travail mieux adapté pour les équipes dévouées qui prennent soin des usagers. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Il s'agit du plus important projet de mise à jour des infrastructures de l'Hôpital de Saint-Georges depuis des décennies. Un engagement que j'avais pris et qui va se concrétiser en bonifiant les services et en offrant un meilleur environnement pour les patients et les professionnels de la santé. Les travaux à venir permettront à l'établissement d'améliorer l'expérience de soins des patients tout en misant sur la création d'une nouvelle unité de traitement du cancer face à l'augmentation des besoins dans ce secteur. L'appui important de notre gouvernement à un projet de cette ampleur démontre que nous sommes à l'écoute et que nous prenons les moyens nécessaires pour répondre de manière concrète aux besoins de la population de la Beauce. J'en suis très fier et très heureux pour les gens de chez nous. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Monique Guay, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 438-223-1405