Hôpital de Montmagny - Annonce d'un investissement de 3,5 M$ pour un projet d'aménagement d'un bloc endoscopique

MONTMAGNY, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, qu'un projet d'aménagement d'un bloc endoscopique verra le jour à l'Hôpital de Montmagny.

Les travaux projetés consistent à aménager un bloc endoscopique dans des locaux adjacents au bloc opératoire. Cette nouvelle unité comprendra deux salles polyvalentes, une aire d'attente ainsi que six civières de préparation et de récupération. Cet aménagement inclut également une unité de retraitement des endoscopes répondant aux normes les plus récentes.

Sur le plan financier, ce projet représente un investissement global de 3,5 M$, financé à hauteur de 2 M$ par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La Fondation de l'Hôpital de Montmagny apporte pour sa part une contribution de 1 M$, et le solde de 500 000 $ sera assumé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Citations :

« Ce projet vient confirmer nos efforts pour moderniser les différentes installations du réseau en procédant à une mise aux normes qui assurera la meilleure qualité possible de services, surtout en ce qui concerne la sécurité des patients et du personnel ainsi que la prévention des infections. Nous avons à cœur d'optimiser ainsi l'organisation des services, grâce à des aménagements favorisant l'adoption des meilleures pratiques, de même qu'une meilleure expérience de soins pour les usagers. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très heureuse de constater que les décisions qui sont prises par notre gouvernement dans le domaine de la santé concernent des projets comme celui-ci, axés sur les besoins concrets de chaque région. Les travaux projetés auront un effet positif réel sur la qualité de vie des usagers de l'hôpital, et constituent pour les gens de la région un gain notable en matière de sécurité des soins et d'accès à la chirurgie, à proximité de leur milieu de vie. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Les deux salles polyvalentes permettront de réaliser des examens endoscopiques digestifs, de la bronchoscopie, des cytoscopies, des bilans urodynamiques ainsi que des chirurgies mineures.

Rappelons que le projet fait suite au constat de la nécessité d'une mise aux normes en matière de prévention des infections et de sécurité ainsi que d'un besoin d'espace au bloc opératoire, où sont actuellement réalisées les interventions en endoscopie.

