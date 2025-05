Cet achat veille à ce que la propriété intellectuelle et la fabrication de la puce de chiffrement d'Initio restent basées à Taïwan

TAIPEI, 13 mai 2025 /CNW/ - Hong Tong Technology Co., une société taïwanaise enregistrée, a annoncé aujourd'hui l'acquisition, en septembre 2024, de toute la gamme de produits de stockage par chiffrement d'Initio, qui comprend les circuits intégrés de contrôleurs USB Bridge (USB-EMMC/SATA/ PCIe) d'Initio avec des moteurs de chiffrement intégrés, tous les micrologiciels associés, les ASIC, l'assistance technique et sa propriété intellectuelle. Toutes les activités de fabrication continueront d'être basées à Taïwan, comme c'est le cas depuis la création de la technologie, et seront gérées depuis le siège social de Hong Tong à Taipei.

« Nous sommes ravis d'annoncer à l'échelle internationale cette acquisition qui a eu lieu l'an dernier. « En plus de nos technologies clés existantes en matière de gestion des données personnelles et de traduction intelligente, cette acquisition renforce considérablement nos capacités de chiffrement des données, a déclaré Thomas Chao, président de Hong Tong. « Elle répond également à notre besoin de longue date de disposer de mécanismes robustes de confidentialité des données dans notre gamme de produits, ce qui fait du chiffrement fort une caractéristique fondamentale de nos nouvelles offres. »

Dans l'immédiat, Hong Tong prévoit d'intégrer la technologie de chiffrement d'Initio dans ses solutions de gestion numérique personnelle, en mettant l'accent sur la diversification et le développement d'applications de chiffrement.

À propos de Hong Tong :

Fondée en 2019, la société taïwanaise Hong Tong Technology est une filiale en propriété exclusive d'Instant Corporation, une société taïwanaise enregistrée, et se spécialise dans les contrôleurs Flash, la vente de cartes TF et l'électronique grand public.

