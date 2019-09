Hong Kong Airlines inaugure HKA Training Academy pour offrir des services de formation de pointe au personnel navigant et à l'élite de l'aviation

Accompagné de son équipe de cadres supérieurs et de centaines d'employés, M. Hou Wei, président de Hong Kong Airlines, a participé à l'inauguration officielle de la HKATA cet après-midi. Il a déclaré à cette occasion que la sécurité était la préoccupation majeure de Hong Kong Airlines dans ses activités et sa formation.

« La HKA Training Academy exprime non seulement l'ambition de Hong Kong Airlines d'encourager les futurs talents de l'aviation, mais traduit également sa démarche en faveur de la sécurité en soutien de l'essor de l'aéronautique hongkongaise. C'est notre vision que nous souhaitons concrétiser en proposant les meilleurs programmes de formation de personnel navigant et contribuer ainsi à hausser les normes de l'aviation hongkongaise à un niveau international », ajoute-t-il.

S'élevant sur 11 étages, la HKA Training Academy est équipée d'installations de formation de pointe, notamment de 24 salles de cours, de 12 simulateurs de vol, d'une salle d'entraînement multifonction de 8 mètres de hauteur, et d'une piscine de 25 mètres servant aux exercices d'évacuation, de sécurité et de service sur différents types d'avions. Il s'agit de la troisième installation de ce type sur l'île aéroportuaire. Elle allie technologie de pointe et programme de formation spécialement conçu pour établir de nouveaux critères en matière de sécurité pour le secteur.

En tant qu'acteur majeur de l'aviation locale, Hong Kong Airlines montre la voie en présentant ses installations de pointe :

Des simulateurs d'entraînement au vol de la série 7000XR de CAE agréés par le Département d'aviation civile (CAD) et l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) ont été installés pour les A330 et A350.

Ces appareils de formation indispensables reproduisent l'environnement de l'aéronef lui-même et des aéroports. Ils sont dotés de la toute dernière technologie en matière de simulation visuelle et disposent d'une base de données d'aéroports du monde entier, tels que Hong Kong , Narita , Los Angeles , Vancouver et Pékin.

L'entraîneur combiné d'évacuation d'urgence de la cabine (Combined Cabin Emergency Evacuation Trainer, CEET) avec système de génération de fumée est équipé de fonctions différentes préparant le personnel navigant à gérer des situations normales et d'urgence.

Depuis la cérémonie d'inauguration des travaux en 2016 à celle d'achèvement en avril 2018, Hong Kong Airlines a poursuivi ses investissements dans ce bâtiment. Au début de l'année, la HKA Training Academy a obtenu le permis d'occupation de la régie immobilière (Building Authority) de Hong Kong après l'inspection de la construction, de l'aménagement et de l'installation ainsi que la vérification de la sécurité.

La société Hong Kong Airlines remercie le gouvernement ainsi que son personnel, ses clients et ses partenaires commerciaux de leur soutien.

« Notre dernière réalisation, la HKA Training Academy, déterminera la réussite de Hong Kong Airlines alors qu'elle ouvre un nouveau chapitre de son développement. En matière de ressources et de solutions, le milieu local de l'aviation aura tout à gagner de l'association de HKATA et du professionnalisme de nos équipes. Hong Kong Airlines continuera d'encourager les talents de la région qui souhaitent travailler dans l'aviation et à promouvoir Hong Kong comme l'une des plaques tournantes les plus importantes au monde », indique M. Hou.

