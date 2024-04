Honda renforcera sa capacité et son système d'approvisionnement en véhicules électriques (VE) en vue d'une augmentation future de la demande de VE en Amérique du Nord

ALLISTON, ON, le 25 avril 2024 /CNW/ - Honda Motor Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui son intention d'établir une chaîne de valeur complète pour les VE au Canada grâce à un investissement d'environ 15 milliards de dollars canadiens, dont un investissement par des co-entrepreneurs, afin de renforcer sa capacité et son système d'approvisionnement en VE de manière à se préparer à une augmentation future de la demande de VE en Amérique du Nord. Honda a commencé à évaluer les exigences pour construire une usine de VE novatrice et respectueuse de l'environnement, ainsi qu'une usine Honda séparée de batteries de VE à Alliston, en Ontario. La chaîne de valeur proposée pour les VE Honda comprendra également une usine de traitement des matériaux actifs de cathode et leurs précurseurs (connus sous l'acronyme anglais « CAM/pCAM »), dans le cadre d'un partenariat de coentreprise avec POSCO Future M Co., Ltd., et une usine de séparateurs, dans le cadre d'un partenariat de coentreprise avec Asahi Kasei Corporation. Des annonces à ce sujet suivront dans les communautés ontariennes respectives de ces entreprises.

Honda prévoit que la production de véhicules électriques commencera en 2028. Une fois pleinement opérationnelles, l'usine de VE aura une capacité de production de 240 000 VE par an et l'usine de batteries de VE aura une capacité de 36 GWh par an. En plus de garantir le niveau d'emploi actuel de 4 200 associés à ses deux installations de fabrication existantes en Ontario, Honda estime qu'elle ajoutera au moins 1 000 nouveaux associés pour ses installations de fabrication de VE et de batteries de VE. L'investissement dans les nouvelles installations créera également d'importantes retombées en matière d'emplois sur tous les sites, y compris dans le secteur de la construction.

Honda a commencé à évaluer la portée de son investissement et à conclure des négociations avec ses co-entrepreneurs. Ce travail devrait être terminé au cours des six prochains mois et de plus amples détails seront communiqués à ce moment-là.

Pour appuyer ce projet, Honda collabore avec les gouvernements du Canada et de l'Ontario afin de stimuler l'innovation dans le domaine de la fabrication à faibles émissions en accédant à des initiatives axées sur la performance offertes par le biais des nouveaux crédits d'impôt à l'investissement du gouvernement fédéral et d'incitatifs provinciaux directs et indirects.

Stratégie nord-américaine en matière de VE

S'efforçant d'atteindre la carboneutralité pour tous ses produits et activités commerciales d'ici 2050, Honda s'est fixée pour objectif de faire en sorte que les VEB et les VPC représentent 100 % des ventes de véhicules d'ici 2040. Pour atteindre cet objectif, Honda continuera à proposer des produits attrayants à l'échelle mondiale en cette ère d'électrification, y compris dans son plus grand marché qu'est l'Amérique du Nord.

Comme première étape vers l'atteinte de cet objectif d'électrification en Amérique du Nord, Honda a positionné ses usines de production automobile existantes dans l'État de l'Ohio aux États-Unis, comme son centre de VE, et a procédé au rééquipement des usines existantes, un investissement de 700 millions de dollars américains. Honda a également entamé la construction d'une usine de batteries de VE en coentreprise avec LG Energy Solution, avec un investissement prévu de 4,4 milliards de dollars américains.

Le centre de VE de l'Ohio servira de base à la production future de VE et de batteries de VE, en permettant le partage des connaissances et de l'expertise avec d'autres usines Honda en Amérique du Nord, y compris les nouvelles usines de VE et de batteries en Ontario au Canada. Honda prévoit que la production de VE commencera à l'usine automobile de Marysville à la fin de 2025.

Dans le cadre de la deuxième étape de cette initiative, Honda s'efforcera d'établir une chaîne de valeur complète pour les VE, qui comprendra tous les aspects de la production de VE au Canada, depuis l'approvisionnement en matières premières, principalement pour les batteries, jusqu'à la production de VE finis. Honda tirera parti des connaissances en matière de production de VE acquises au centre de VE de l'Ohio, ainsi que des ressources abondantes et de l'énergie propre disponibles au Canada, pour établir un système d'approvisionnement stable pour les batteries, le composant clé des VE, et accroître la compétitivité des coûts de ses VE dans leur ensemble.

De plus, en se concentrant sur l'utilisation secondaire et le recyclage des batteries, Honda créera une chaîne de valeur à faibles émissions de carbone tout au long du cycle de vie des batteries, ce qui lui permettra d'établir une base commerciale très rentable et de contribuer à l'avènement d'une société carboneutre.

Pour plus d'information, photos et mises à jour, veuillez vous rendre sur www.hondanews.ca/fr-CA/.

Commentaires de Toshihiro Mibe, chef de la direction mondiale de Honda :

« Honda fait des progrès dans le cadre de ses initiatives mondiales en vue d'atteindre son objectif de carboneutralité pour 2050. En Amérique du Nord, à la suite de l'initiative visant à établir la capacité de notre système de production de VE aux États-Unis, nous entamerons des discussions officielles en vue de l'établissement d'une chaîne de valeur complète pour les VE ici au Canada, avec l'appui des gouvernements du Canada et de l'Ontario. Nous renforcerons notre capacité et notre système d'approvisionnement en VE en vue d'une augmentation future de la demande de VE en Amérique du Nord. »

Commentaires de Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada Inc. :

« Honda of Canada Manufacturing est l'une des principales usines de fabrication automobile au monde et, depuis près de quarante ans, notre travail est guidé par la détermination, l'innovation et une volonté inébranlable d'évoluer. L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement historique de la part d'un fabricant dans le secteur de l'industrie automobile canadienne. Elle rend fièrement hommage aux associés hautement qualifiés qui ont acquis une réputation mondiale d'excellence en matière de fabrication et représente la reconnaissance par Honda de l'attrait à long terme de l'écosystème canadien de fabrication de véhicules électriques. »

À propos de Honda Motor Co., Ltd.

Honda Motor Co., Ltd. est responsable du développement, de la production et de la vente d'automobiles, de motocyclettes, de produits motorisés et d'aviation à l'échelle mondiale. Honda livre plus de 28 millions de produits chaque année par l'entremise de ses trois gammes de produits. Honda et ses partenaires fabriquent des produits dans plus de 60 usines, situées dans 27 pays, et emploient environ 197 000 associés à l'échelle mondiale. Mondialement, d'ici 2050, Honda vise à atteindre la carboneutralité pour tous les produits et toutes les activités commerciales de l'entreprise, de même que l'absence de décès dus aux accidents de la route impliquant des véhicules ou motocyclettes Honda.

À propos de Honda Canada Inc.

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et plus de 10 millions de voitures et de camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont actuellement construits. Honda a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans ses activités au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, veuillez vous rendre sur www.hondacanada.ca/accueil.

À propos de Honda of Canada Mfg.

Honda of Canada Mfg. (HCM) a commencé sa production à Alliston, en Ontario, en novembre 1986 et est la seule installation de fabrication de Honda au Canada. Les usines de HCM se situent sur un terrain de 890 acres, occupent environ 4 millions de pieds carrés et emploient 4 200 associés. Les usines ont la capacité de produire plus de 400 000 véhicules par année. HCM fabrique deux des modèles les plus vendus de Honda, soit la Honda Civic et le Honda CR-V, et a produit son 10 millionième véhicule en 2023. Pour plus d'information, veuillez vous rendre sur www.hondacanadamfg.ca (site en anglais seulement).

