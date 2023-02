Le véhicule de démonstration combine le groupe motopropulseur HPD INDYCAR, la suspension de course, les pneus haute performance Firestone et la carrosserie du Honda CR-V Hybrid

Caractéristiques de la technologie du groupe motopropulseur hybride INDYCAR Honda 2024

Le CR-V Hybrid Racer fera ses débuts au Grand Prix Firestone de St. Petersburg

Le véhicule sera exposé et effectura des démonstrations sur piste au Honda Indy à Toronto

MARKHAM, ON, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Les moteurs hybrides faisant officiellement leur apparition dans la NTT INDYCAR SERIES en 2024, les amateurs de course et les passionnés de voitures auront droit à un avant-goût de cette nouvelle technologie avec le lancement du Honda CR-V Hybrid Racer lors du Grand Prix Firestone de St. Petersburg qui ouvrira la saison le mois prochain.

« C'est une sorte de "bête" INDYCAR dans la peau du Honda CR-V », a déclaré David Salters, président et directeur technique de Honda Performance Development, la branche de course nord-américaine d'American Honda et Acura. « Ce projet est notre "laboratoire roulant électrifié", pour étudier où les femmes et hommes talentueux de HPD et de Honda pourraient aller avec l'électrification, la technologie hybride et les carburants 100 % renouvelables. Il incarne l'esprit de plaisir de conduite de Honda, met en valeur l'électrification et les racines de notre culture automobile de même que notre héritage de course! Nous vous présentons le CR-V Hybrid Racer - alias « La bête HPD »! »

Conçu et dessiné par Honda Performance Development (HPD) en Californie et construit au Honda Automotive Development Center (ADC) dans l'Ohio par le groupe Honda of America Racing Team (HART) de l'ADC, le CR-V Hybrid Racer est doté d'un moteur V6 2,2 litres biturbo électrifiés INDYCAR et d'une boîte de vitesses Honda sous la carrosserie du Honda CR-V Hybrid 2023 afin de créer un « laboratoire roulant » pour le développement continu de la technologie électrifiée par Honda et HPD. Le CR-V Hybrid Racer fonctionne avec le carburant de course Shell, 100 % renouvelable, et est équipé de supercondensateurs de Skeleton et de la technologie de moteur hybride MGU de Empel, tous deux chefs de file mondiaux.

Pendant son développement, le projet portait le nom de code approprié « La bête », dont l'allure rappelait la silhouette des voitures de course GT et des voitures de rallye du groupe B des années 1980 et 1990. Mais la technologie sous le capot est strictement du 21e siècle.

Le Honda CR-V Hybrid Racer renforce les liens entre le HPD, la NTT INDYCAR SERIES et les véhicules de tourisme Honda; il sensibilise davantage au nouveau groupe motopropulseur hybride INDYCAR qui sera disponible en 2024. Il met en évidence le plaisir et la puissance que procurent les groupes motopropulseurs électrifiés Honda et met en lumière l'innovation, la créativité et les capacités de Honda Performance Development et de Honda Automotive Development Center.

Où voir le Honda CR-V Hybrid Racer?

Le Honda CR-V Hybrid Racer fera ses débuts publics du 3 au 5 mars lors du Grand Prix Firestone de St. Petersburg, en Floride, qui ouvre la saison du NTT INDYCAR SERIES. Ce véhicule unique sera exposé et fera des démonstrations sur piste lors de plusieurs événements INDYCAR, notamment au Grand Prix Acura de Long Beach (du 14 au 16 avril), au Grand Prix Indy Children's of Alabama (du 28 au 30 avril), au Honda Indy 200 à Mid-Ohio (du 30 juin au 2 juillet), au Honda Indy Toronto (du 14 au 16 juillet), au Grand Prix Big Machine Music City à Nashville (du 4 au 6 août), au Grand Prix de Portland (du 1er au 3 septembre) et au Grand Prix Firestone de Monterey (du 8 au 10 septembre) qui clôturera la saison.

En plus des week-ends de course INDYCAR, le CR-V Hybrid Racer fera des apparitions supplémentaires lors de certains événements médiatiques tout au long de 2023.

Spécifications du Honda CR-V Hybrid Racer

Groupe motopropulseur

Moteur V6 de 2,2 litres biturbo Honda HI23TT

Turbocompresseurs Borg Warner EFR7163

Module de commande du moteur McLaren Applied Technologies Tag 400i

Papillon à commande électronique

Carburant de course Shell 100 % renouvelable

Module de génératrice/moteur électrique Empel actionné par le conducteur

Système de stockage d'énergie à supercondensateurs Skeleton

Boîte de vitesses XTRAC à six rapports, avec palettes assistées Mega-Line

Châssis et carrosserie

Châssis de tubes en chrome-molybdène

Nouvelle carrosserie de sixième génération du Honda CR-V Hybrid, à partir de la ceinture de caisse jusqu'au toit

Pare-brise et espace vitré du Honda CR-V Hybrid de série

Partie inférieure de la carrosserie en fibre de carbone incorporant des ailes évasées

Portes semi-coupées style papillon permettant l'accès au conducteur et au passager

Radiateur adapté par HPD de la voiture Indy Dallara IR-18

Carrosserie arrière en forme de coquille pour la disposition du groupe motopropulseur et de la boîte de vitesses

Déflecteur avant sur mesure pour un appui aérodynamique et aileron arrière

Suspension

Suspension avant de l'Acura NSX GT-3 Evo22 mise au point par HPD

Suspension arrière adaptée de la voiture Indy Dallara IR-18

Freins avant Brembo 380 mm de l'Acura NSX GT-3 Evo22

Freins arrière Brembo sur mesure 355 mm adaptés à la suspension de la Dallara IR-18

Pneus d'été Firestone Firehawk Indy 500 ultra-haute performance

Pneus avant 285/35-20; pneus arrière 305/35-20

Jantes avant 20x10.5 et arrière 20x11 en alliage deux pièces 2Elle Engineering

À propos de Honda Performance Development

Honda Performance Development, Inc. (HPD) a une longue histoire de création, de fabrication et de soutien aux clients des divisions Honda Racing et Acura Motorsports depuis 1993. Des courses de pointe au INDYCAR et au IMSA SportsCar jusqu'aux programmes commerciaux de course, HPD alimente les rêves des coureurs professionnels et amateurs de 4 à 40 ans et plus. HPD est une filiale en propriété exclusive d'American Honda Motor Co., Inc. et dirige tous les programmes de course haute performance de Honda et d'Acura en Amérique du Nord.

HPD se spécialise dans la conception et le développement de groupes motopropulseurs de compétition, de châssis et de pièces de performance, ainsi que dans l'assistance technique et l'assistance à la course. HPD offre des pièces et soutient les coureurs automobiles amateurs et professionnels de Honda et d'Acura. La société est en constante expansion, et ses programmes rendent les produits de course Honda disponibles pour tous les styles de course, du karting de compétition en passant par les voitures de type « quarter midget » jusqu'aux plus hauts niveaux de la course professionnelle. Pour plus d'information, visitez https://hpd.honda.com (site en anglais seulement).

À propos de Honda Automotive Developpement Center

Honda a commencé à établir des opérations de recherche et de développement en Amérique en 1975, et mène aujourd'hui des activités de recherche et de développement dans 21 installations partout aux États-Unis, responsables de la création de produits et de technologies de pointe qui apportent une nouvelle valeur aux clients de Honda et d'Acura. Honda réalise toutes les phases de développement des produits aux États-Unis, de l'étude de marché et de la recherche technologique en passant par la conception technique, la fabrication et l'essai des prototypes, l'approvisionnement en pièces locales et le soutien à la préparation de la production en série. Avec d'importantes installations de recherche et développement, dans l'Ohio et en Caroline du Nord, les associés américains de Honda sont engagés dans le développement et les essais des automobiles Honda et Acura, des produits de sports motorisés et des équipements motorisés Honda, et jouent également un rôle de premier plan dans le développement de technologies de pointe en matière de sécurité, d'aide à la conduite et d'environnement.

Pour plus d'information, visitez http://www.hondaresearch.com/ (site en anglais seulement).

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont construits. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau regroupant plus de 280concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, visitez le site Web www.hondacanada.ca.

