Inspirés par la conception intemporelle et les valeurs humaines des Civic précédentes, les concepteurs et les ingénieurs ont donné la priorité à la philosophie de conception axée sur l'humain de Honda, qui maximise l'espace total pour le conducteur et les passagers, tout en minimisant l'espace nécessaire aux composants mécaniques. L'objectif est d'accroître la capacité du conducteur à profiter de la voiture en toute sécurité. Le résultat est une nouvelle allure sportive et un tout nouvel intérieur simple et sportif qui souligne les valeurs essentielles de la Civic, dont une conception épurée, une ergonomie simple et une visibilité exceptionnelle.

Alors que Honda se prépare à l'arrivée de la Civic chez les concessionnaires cet été, la Honda Civic Tour revient le 28 avril. Pour son 20e anniversaire, la Honda Civic Tour passe en mode virtuel cette année, avec deux arrêts de tournée.

L'événement principal du 28 avril sera diffusé en direct sur la chaîne Live Nation sur Twitch et le deuxième arrêt sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube Honda Stage cet été. À partir de 20 h (HE), le concert virtuel du 28 avril sur Twitch offrira également aux amateurs de la Civic Tour un premier aperçu spécial de la toute nouvelle Honda Civic berline 2022 vers 21 h (HE), avant le spectacle.

Comme annoncé précédemment, la toute nouvelle Civic à hayon suivra la production de la Civic berline de plusieurs mois. Les détails concernant la Civic à hayon, qui sera fabriquée par Honda aux États-Unis pour la première fois de son histoire, suivront plus tard cette année. La Civic à hayon sera construite dans l'usine automobile de l'entreprise dans l'Indiana.

De plus amples informations sur la toute nouvelle Civic berline, notamment des photos, des vidéos et des spécifications, seront publiées le 28 avril.

