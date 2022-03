Honda of Canada Mfg. investira plus de 1,38 milliard de dollars dans les usines de fabrication de l'Ontario en vue d'un avenir électrifié

L'investissement est une étape vers la réalisation de l'objectif de zéro émission de Honda d'ici 2040, établissant HCM comme un leader mondial dans la production de véhicules électriques hybrides

ALLISTON, ON, le 16 mars 2022 /CNW/ - Honda of Canada Mfg. (HCM) , une division de Honda Canada Inc., a annoncé aujourd'hui qu'elle investira 1,38 milliard de dollars sur six ans pour moderniser ses usines de fabrication primées d'Alliston, en Ontario. Les usines mettront en œuvre des technologies, des procédés, des programmes de chaîne d'approvisionnement et de recherche et de développement de véhicule nouveaux et novateurs, dans le cadre de l'objectif de Honda d'atteindre zéro émission d'ici 2040.

L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans le cheminement de l'entreprise vers l'électrification et permettra à HCM de devenir l'usine principale d'Amérique du Nord pour le tout nouveau multisegment hybride CR-V 2023. Cela portera le total des investissements de Honda dans les installations canadiennes de Honda à plus de 6,5 milliards de dollars depuis 1986, année où Honda est devenue le premier constructeur automobile japonais à construire une usine de fabrication canadienne.

HCM travaille en partenariat avec les gouvernements du Canada et de l'Ontario, chaque palier de gouvernement procurant un apport financier égal et conditionnel de 131,6 millions de dollars.

« Il s'agit d'une étape importante pour Honda alors que nous allons de l'avant avec notre ambitieuse vision de faire en sorte que les véhicules électriques à batterie représentent 100 % des ventes de véhicules en Amérique du Nord d'ici 2040 », a déclaré Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada. « HCM compte une équipe d'associés remarquablement talentueux qui fabriquent certains des produits les plus populaires et les plus écoénergétiques de Honda. Cet investissement assure non seulement notre compétitivité en matière de produits et de fabrication en Ontario, au Canada et à l'étranger, mais il renforce aussi considérablement nos efforts continus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d'aider le Canada à atteindre ses cibles climatiques globales. »

Le parc automobile de Honda est celui qui émet le moins de gaz à effet de serre (GES) chez les fabricants de moteurs à combustion interne au Canada*, et les nouveaux produits hybrides réduiront les GES de 30 % par rapport aux véhicules à essence traditionnels. Le passage à ces nouveaux produits s'harmonise avec les objectifs globaux de réduction des GES du Canada et l'objectif mondial de Honda d'atteindre la carboneutralité pour l'ensemble de ses activités, y compris ses produits et ses activités, d'ici 2050.

En réoutillant les deux lignes de production de HCM, Honda garantira des milliers d'emplois bien rémunérés et de grande qualité à Alliston et dans l'ensemble du vaste réseau de fournisseurs canadiens de Honda. Les engagements financiers permettront également d'améliorer les initiatives de formation professionnelle et d'élargir les pratiques d'embauche inclusives, ainsi que les programmes de recherche et de développement qui réduisent davantage les répercussions environnementales de la production de véhicules. Ces investissements auront des retombées durables et profondes pour le réseau de concessionnaires Honda Canada, les fournisseurs partenaires et l'ensemble de l'industrie automobile canadienne, y compris les employés, leurs familles et les collectivités où ils vivent et travaillent.

Honda of Canada Mfg. a la capacité de produire plus de 400 000 véhicules et 190 000 moteurs par année, y compris la Honda Civic, la voiture de tourisme la plus vendue au Canada depuis 24 années consécutives, et les modèles CR-V pour les marchés canadien et nord-américain, ainsi que pour l'exportation. Environ 100 000 véhicules Civic et CR-V construits au Canada sont vendus chaque année au Canada.

CITATIONS

« Aujourd'hui, nous investissons dans les travailleurs, dans les communautés et dans notre avenir. La fabrication de véhicules hybrides électriques permettra de soutenir des milliers de bons emplois ici, à Alliston, et de faire croître l'économie, tout en réduisant la pollution et en gardant notre air propre. En aidant les Canadiens à fabriquer, puis à conduire, des véhicules plus propres, nous donnons suite à notre plan visant à bâtir un avenir meilleur pour tous. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui est une autre preuve qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour la fabrication d'automobiles qu'ici en Ontario. Nous avons les travailleurs les plus qualifiés au monde, nous avons toutes les ressources naturelles nécessaires et nous avons créé le meilleur environnement pour que les emplois prennent de l'expansion et que les entreprises prospèrent. Nous sommes très heureux que Honda ait fait cet investissement en Ontario et que les voitures de l'avenir soient construites ici à Alliston et partout en Ontario pour les décennies à venir. »

- Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à notre gouvernement de protéger des milliers d'emplois de qualité bien rémunérés dans le secteur de l'automobile en Ontario. De son côté, Honda pourra poursuivre sa transition vers la production de véhicules à faibles émissions ou à zéro émission, très prisés par les Canadiens. En investissant de la sorte, notre gouvernement démontre bien son intention de soutenir le secteur de l'automobile et de veiller à ce qu'il dispose des compétences, des outils et de la main-d'œuvre nécessaires à la fabrication des voitures de demain ici même au Canada, et ce, pour des décennies à venir. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'Ontario est fier d'appuyer l'investissement majeur de Honda pour réoutiller son usine d'Alliston afin de fabriquer les modèles de la prochaine génération de l'entreprise, y compris les versions hybrides. En réduisant de près de 7 milliards de dollars par année le coût des affaires en Ontario, notre gouvernement a créé les conditions économiques nécessaires pour attirer un autre investissement important qui positionne l'Ontario comme un leader nord-américain dans le développement et la construction de la voiture de l'avenir. »

- Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

Pour de plus amples renseignements et pour vous abonner aux dernières nouvelles et mises à jour de Honda Canada, veuillez consulter le site www.hondanews.ca.

*Rapport sur les gaz à effet de serre (GES) d'Environnement et Changement climatique Canada, 2019

À propose de Honda of Canada Mfg.

Honda of Canada Mfg. (HCM) a commencé sa production à Alliston, en Ontario, en novembre 1986 et est la seule usine de fabrication de Honda au Canada. Les trois usines de HCM s'étendent sur 890 acres, couvrent environ 4 millions de pieds carrés et emploient plus de 4200 associés. Les usines ont la capacité de produire plus de 400 000 véhicules et 190 000 moteurs par année. HCM fabrique deux des modèles les plus vendus de Honda, la Honda Civic et la CR-V, ainsi que le moteur 4 cylindres turbocompressé de 1,5 litre. L'investissement en capital de HCM s'élève à plus de 4,7 milliards de dollars et elle produira son 10 millionième véhicule en 2022. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.searchlightcap.com.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR‑V sont actuellement construits. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau regroupant plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, veuillez vous rendre sur www.hondacanada.ca.

Renseignements: John Bordignon, [email protected]