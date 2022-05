Le style extérieur du Prologue représente les valeurs épurées, simples et intemporelles de la direction de conception de Honda à l'échelle mondiale, agrémenté d'un long empattement, d'un porte à faux plus court et d'une position assurée rehaussée de pneus performants. Le Prologue a été conçu au studio de design de Honda, à Los Angeles, en collaboration avec une équipe de design de Honda, au Japon.

« Le Prologue est le premier véhicule électrique de Honda au Canada et est le fruit d'un plan stratégique nord-américain annoncé il y a deux ans qui comprend une collaboration avec GM pour produire des VE plus efficacement », indiquait Steve Hui, vice-président de Honda Canada. « Le Prologue représente notre transition vers l'électrification, avec davantage de VE conçus et fabriqués par Honda en Amérique du Nord dès 2026. Nos concessionnaires canadiens sont impatients de le voir arriver dans leurs salles de démonstration. »

Pour atteindre son objectif global de carboneutralité d'ici 2050, Honda lancera 30 nouveaux VE à l'échelle mondiale d'ici 2030, pour un total de deux millions d'unités. En Amérique du Nord, Honda a établi un calendrier ambitieux de lancement de VE en trois phases menant à 2030 :

2024 : Début de la vente du Prologue développé conjointement avec GM.

2026 : Début de la production et de la vente de modèles Honda basés sur la nouvelle e:Achitecture de Honda.

2027 : Début de la production et de la vente d'une nouvelle série de VE abordables basés sur une nouvelle architecture développée conjointement avec GM.

À partir de ces trois phases, la marque Honda prévoit de vendre environ 500 000 VE en Amérique du Nord d'ici 2030.

De plus, Honda collabore étroitement avec ses concessionnaires pour les aider à se préparer à prendre soin des clients dans la nouvelle ère des ventes et du service des véhicules électriques à batteries. Cela comprend :

Une nouvelle conception des installations des concessions qui procure aux concessionnaires un espace modulaire et polyvalent, reflétant les changements dans la façon dont les clients magasinent et achètent des véhicules, ainsi que la diminution des stocks dont les concessionnaires auront besoin pour soutenir les ventes à l'avenir.

Le nombre et le type de bornes de recharge pour VE que les concessionnaires devront installer, en fonction du volume de ventes prévu de VE jusqu'en 2030.

Les lignes directrices concernant les types d'outils et d'équipements spéciaux que devront acquérir les concessionnaires pour l'entretien et la réparation des véhicules électriques Honda.

Pour le déploiement de ces lignes directrices, Honda adopte une approche progressive avec les concessionnaires en fonction des ventes potentielles de VE dans leur marché respectif. Une approche progressive permettra aux concessionnaires d'établir le moment opportun pour ces investissements et d'évoluer avec l'accélération des ventes de VE.

Conception du Honda Prologue

Une équipe de concepteurs du studio de design de Honda à Los Angeles a fait appel à la réalité virtuelle pour surmonter les défis que présentait le travail à distance pendant la pandémie de COVID et pour collaborer virtuellement avec les membres de l'équipe de conception et de développement de Honda au Japon. La conception du Prologue est moderne et rafraîchissante, et il sera à sa place dans une salle de démonstration aux côtés des VUS Honda actuels.

« À titre de chef de projet de la conception extérieure du Honda Prologue, c'était très stimulant de travailler avec une jeune équipe de concepteurs qui ont de nouvelles capacités de créer un VUS aux lignes simples et épurées, grandement inspiré de nos modèles de VE mondiaux, dont la Honda e », mentionnait Jiro Ikeda, chef de la conception extérieure. « Nous avons équilibré le tout avec une apparence néo-robuste que l'on retrouve dans notre gamme actuelle pour nous assurer que le Prologue représente un véritable VE Honda.

L'équipe a également mis l'accent sur l'aérodynamique, en peaufinant la carrosserie avec une direction de surface simple et moins de lignes pour améliorer l'autonomie et réduire le bruit à l'intérieur de l'habitacle. C'est un élément qui prendra encore plus d'importance pour les clients qui conduisent un VE, car l'absence de son du moteur rendra le bruit du vent et autres sons pénétrant l'habitacle encore plus évidents.

