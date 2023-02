Une moto double usage synonyme de robustesse, de polyvalence et d'abordabilité

MARKHAM, ON, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Honda Canada réintroduit un modèle emblématique dans le monde des motos à double usage, soit la XR150L 2023.

Une moto durable, facile à conduire et abordable à la recherche d'aventure, sur la route et hors route. La série XR est légendaire depuis des générations car les conducteurs apprécient la polyvalence et la conception robuste, ce qui consolide sa réputation.

2023 Honda XR 150L (Groupe CNW/Honda Canada Inc.)

La XR150L, qui fera son entrée chez les concessionnaires canadiens ce printemps, offre une plateforme accessible et facile à conduire pour ceux qui songent à entrer dans le monde des motos double usage. Grâce à sa selle d'une faible hauteur d'assise de 33 pouces, à son ergonomie confortable et à sa conception robuste, la XR150L élimine l'aspect intimidant associé à l'apprentissage de la conduite d'une moto. Pour ceux ayant plus d'expérience, la moto a tout ce qu'il faut pour être amusante à piloter, que ce soit sur les routes de campagne ou les sentiers.

La boîte de vitesses robuste à 5 rapports est synonyme de l'histoire de Honda d'offrir des motos fiables, tandis que le moteur monocylindre de 149 cm3 à arbre à cames en tête, refroidi à l'air, nécessite peu d'entretien et assure la tranquillité d'esprit des conducteurs, qu'ils soient sur la route ou hors des sentiers battus. Pour les longs trajets, les conducteurs apprécieront également le réservoir de carburant de 12 litres et le porte-bagages de série de la XR150L qui offre beaucoup de place pour les outils et les pièces de rechange.

Avec un faible coût de propriété et un prix de vente à partir de 4 599 $, la XR150L est une introduction parfaite au monde de la moto.

« La XR150L est une moto extrêmement importante pour notre gamme de produits, et nous sommes ravis de l'amener au Canada », a déclaré Ryan Kelly, vice-président de la division des produits sport motorisés et des produits mécaniques chez Honda Canada. « Non seulement cette moto est parfaite pour ceux qui achètent leur première moto, mais il s'agit également d'une excellente option pour ceux qui veulent acquérir une moto supplémentaire pour eux-mêmes ou pour leur famille. La XR150L offre aux conducteurs une option fiable, sécuritaire, abordable et prête pour l'aventure, quels que soient leurs besoins en matière de conduite. »

Autres caractéristiques et avantages :

Ergonomie conviviale pour le conducteur : Selle confortable avec une hauteur d'assise de 33 pouces

Selle confortable avec une hauteur d'assise de 33 pouces Moteur fiable : Moteur monocylindre de 149 cm 3 à arbre à cames en tête, refroidi à l'air, nécessitant peu d'entretien

Moteur monocylindre de 149 cm à arbre à cames en tête, refroidi à l'air, nécessitant peu d'entretien Roues pleine grandeur : Roues de 19 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière, capables de négocier les obstacles avec aisance

Roues de 19 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière, capables de négocier les obstacles avec aisance Porte-bagages de série : Permet aux conducteurs de transporter les articles dont ils ont besoin pour leurs déplacements

Prix de vente - 4 599 $

Comprend le PDSF (3 921 $) et les frais de transport et d'inspection de prélivraison (678 $)

Couleur - Blanc

Pour vous abonner aux plus récentes nouvelles et mises à jour de Honda Canada, visitez le site www.hondanews.ca.

À propos des produits sport motorisés de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est le seul distributeur des motocyclettes, scooters, VTT et véhicules côte à côte Honda au Canada. La technologie novatrice a toujours été à l'avant-plan pour Honda, avec des moteurs et des châssis d'avant-garde qui ont établi la norme en matière d'ingénierie des produits sport motorisés depuis plus de 60 ans. La Division des produits sport motorisés de Honda Canada est responsable de la vente, de la commercialisation et des activités opérationnelles de ces produits par l'entremise des concessionnaires Honda autorisés au Canada. Pour plus d'information concernant les motocyclettes, VTT et véhicules côte à côte mis en marché par Honda Canada, veuillez visiter le site : https://motorcycle.honda.ca/francais/ ou https://atvsxs.honda.ca/francais

SOURCE Honda Canada Inc.