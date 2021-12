Hommage et reconnaissance au professeur émérite Sami Aoun

LAVAL, QC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Guy Ouellette député pour Chomedey, conjointement avec la députée Francine Charbonneau des Mille-Îles ont remis, en guise de reconnaissance, au professeur Sami Aoun la médaille de l'Assemblée nationale afin de souligner ses réalisations et contributions à la communauté sociale et éducative québécoise.

Le professeur Aoun émérite en lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke, commentateur bien connu de l'actualité géopolitique à Radio Canada RDI, il a notamment contribué à l'avancement des connaissances du Moyen-Orient par son regard juste et documenté, il a permis aux québécoises et québécois de baser leurs réflexions sur des faits ainsi améliorer notre vivre-ensemble et notre démocratie et il demeure une personnalité influente au Québec.

Lors de la remise de la médaille honorifique Professeur Sami Aoun était accompagné de son épouse Mariam Aoun et ses deux fils Elias Aoun et Michel Aoun.

