Hommage au civisme - Cinq citoyens de la Montérégie honorés pour leur courage et leur altruisme

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, la ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, le ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, M. Lionel Carmant, la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans et la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, félicitent M. Bruce Lapointe, M. André Moisan, M. Dave Chagnon, Mme Meagan Larochelle et Mme Mélanie Maher-Lemonde. Ces résidents de la Montérégie se sont vu décerner une médaille et des mentions d'honneur lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour les actes courageux qu'ils ont accomplis en 2021.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 19 des 20 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 8 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur. La distinction posthume de l'un des récipiendaires sera remise à sa famille ultérieu-rement.

M. Bruce Lapointe

Le matin du 23 mai 2021, Bruce Lapointe s'apprêtait à pêcher sur la rive de la rivière Richelieu en compagnie de ses fils Gabryel, 11 ans, et Benjamin, 10 ans. Ils se sont rendus à leur endroit habituel, un quai situé dans un parc de la rue Richelieu. C'est alors que Benjamin a remarqué qu'un homme se trouvait à l'eau, qui est très froide, à environ 20 mètres de la rive. M. Lapointe a appelé l'homme à plusieurs reprises pour voir s'il a besoin d'aide, mais ce dernier ne répondait pas. M. Lapointe a donc confié son téléphone à ses garçons, convaincu qu'ils seraient en mesure d'appeler le 911 si la situation tournait mal. Arrivé à la rivière, M. Lapointe a constaté que l'homme était habillé et qu'il calait dans l'eau par moments. Gardant lui aussi ses vêtements, il a nagé vers l'homme qui dérivait doucement. En arrivant près de la victime, M. Lapointe a constaté que l'homme était plus ou moins conscient, mais était très calme et collaboratif. M. Lapointe l'a saisi doucement par les épaules et a nagé sur le dos en le poussant vers la rive. Pendant ce temps, les deux garçons ont appelé le 911. M. Lapointe et l'homme à l'eau sont sortis sains et saufs de la rivière.

M. André Moisan

L'après-midi du 26 juillet 2021, Hélène Lemay s'était rendue à sa maison de vacances située à L'Isle-aux-Coudres, quand elle a entendu des cris provenant du fleuve. Elle s'est rendue à la fenêtre pour regarder et a aperçu deux silhouettes au milieu du fleuve, entourées d'eau. Elle s'est dit que ces personnes s'étaient sûrement fait prendre par la marée qui monte très vite, en pleine période de grandes marées. Hélène Lemay a immédiatement alerté le 911, puis son mari, André Moisan. Ce dernier s'est précipité sur le fleuve avec son kayak de mer double, de la corde, des vestes de flottaison et des couvertures. Pendant ce temps, la répartitrice du 911 a transféré l'appel de Mme Lemay à la Garde côtière, qui lui a annoncé qu'aucun bateau ne peut s'aventurer de ce côté de l'île puisque l'eau n'y est pas assez profonde. M. Lemay est arrivé de peine et de misère près des deux personnes qui ont de l'eau jusqu'aux genoux. Il s'agissait d'une femme et de sa fille. Elles ont enfilé les vestes de flottaison et ont embarqué dans le kayak. Elles étaient tellement sous le choc qu'elles ne parvenaient pas à lui parler de tout le trajet, hormis pour le remercier. Le retour s'est avéré encore plus ardu que l'aller, tant le vent et les vagues étaient menaçants. Une ambulance a recueilli les rescapées dès leur arrivée.

M. Dave Chagnon, Mme Meagan Larochelle et Mme Mélanie Maher-Lemonde

Dans la matinée du 11 août 2021, Dave Chagnon et sa conjointe Meagan Larochelle se rendaient au centre commercial les Galeries de Saint-Hyacinthe. En passant près du centre d'information, ils ont vu une employée dissimulée derrière son bureau qui disait au couple qu'un individu a volé des couteaux dans une boutique. Puis, ils ont remarqué des gouttes de sang au sol. En les suivant, ils sont arrivés face à Manon Savoie, qui gisait par terre dans une flaque de sang. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises au cou et à la poitrine. Son agresseur semblait s'être enfui. Ambulancier de profession, Dave Chagnon s'est précipité au chevet de la victime inconsciente. Il s'est empressé d'appliquer une pression sur la plaie située sur le cou de la victime, pour diminuer la perte de sang. Mélanie Maher-Lemonde est arrivée sur les lieux. Ayant suivi une formation de secouriste, elle s'est proposée pour assister M. Chagnon dans ses manœuvres de sauvetage. Il a entrepris les manœuvres de réanimation alors que Mme Maher-Lemonde faisait du maintien de plaie. Pendant ce temps, Mme Larochelle a trouvé un défibrillateur cardiaque. Ils ont installé les électrodes et entamé le processus de défibrillation. Peu de temps après, des policiers et des ambulanciers sont arrivés. Les candidats sont restés en soutien aux ambulanciers jusqu'au transport de la victime à l'hôpital, où elle est décédée dans la journée des suites de ses blessures.

« Je suis honoré de souligner le courage dont ont fait preuve ces 20 héroïnes et héros qui ont posé des gestes exceptionnels afin de venir en aide à d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. M. Bruce Lapointe, M. André Moisan, M. Dave Chagnon, Mme Meagan Larochelle et Mme Mélanie Maher-Lemonde, tout comme les 15 autres récipiendaires, sont des exemples de courage et d'altruisme pour la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« Je tiens à souligner la bravoure des citoyennes et citoyens de la Montérégie honorés aujourd'hui. Leurs gestes empreints d'humanité méritent notre admiration et notre gratitude. Il est rassurant de savoir que notre région est composée de gens avec autant de bienveillance. Ils ont toute ma reconnaissance. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« C'est avec un profond respect et une grande admiration que je félicite M. Bruce Lapointe, M. André Moisan, M. Dave Chagnon, Mme Meagan Larochelle et Mme Mélanie Maher-Lemonde pour leur bravoure et leur courage exceptionnels. Grâce à leurs actes héroïques, ils ont démontré la puissance de l'altruisme et de la solidarité au sein de notre communauté. Ce sont des gestes comme eux qui nous rappellent l'importance de veiller les uns sur les autres, surtout dans les moments les plus critiques. En tant que ministre responsable des Services sociaux, je suis fier de souligner l'exemple inspirant qu'ils nous offrent, en contribuant à rendre notre société plus forte et plus solidaire. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon

« M. Chagnon et Mme Larochelle sont des exemples de courage par leurs actions exceptionnelles lors de cet évènement difficile. Ce sont des héros pour leur famille, leur collectivité, pour tout le comté d'Iberville. Je suis très fière qu'ils soient mis en lumière et honorés. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« Il est important pour moi de souligner l'humanisme et le courage dont a fait preuve Mme Mélanie Maher-Lemonde, résidente de La Présentation, en se portant au secours d'une concitoyenne. Je tiens à la féliciter pour sa bienveillance ainsi que pour sa vitesse de réaction dans des circonstances tragiques. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de celle-ci, une intervention menée auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et lui valoir une décoration ou une distinction.

