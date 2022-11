Hommage à Wilfried Nancy - Le célèbre entraîneur du CF Montréal fait une apparition remarquée à MHM

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a rendu, hier soir, un vibrant hommage à l'entraîneur-chef du CF Montréal pour la saison record qu'a connue l'équipe en 2022. Avant la cérémonie de signature du Livre d'or de l'arrondissement, M. Nancy a rencontré une vingtaine de jeunes du CS MHM qui étaient invités à échanger et prendre des photos avec leur idole.

« C'est un honneur et un privilège pour nous d'accueillir Wilfried Nancy à l'arrondissement. En plus d'avoir mené le CF Montréal à des résultats records cette année, il a contribué à mettre de l'avant une culture du plaisir dans la persévérance dans le sport, qui a des répercussions sur tous les terrains de soccer de nos quartiers. Dans tout l'arrondissement, nous sommes fiers de pouvoir prendre pour modèle une équipe menée par un entraîneur aussi lucide et rassembleur. Je salue d'ailleurs sa grande générosité d'avoir accepté d'échanger et de prendre des photos avec les jeunes du CS MHM », a déclaré le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

M. Nancy est entraîneur du CF Montréal depuis 2021, mais il a rapidement su faire sa marque en terminant deuxième au titre d'Entraîneur de l'année 2022 dans la prestigieuse Major League Soccer (MLS). Il a réussi, en seulement une année, à conduire le CF Montréal en demi-finale de l'Est de la MLS.

Footballeur dès son jeune âge, Wilfried Nancy a notamment joué pour le Sporting Toulon en Ligue 2 française et à Orléans, où il permet à son équipe d'être promue de CFA2 au Championnat de France. En 2005, il s'installe au Québec et joue au poste de défenseur pour les Citadins, l'équipe de l'UQAM. Il y est élu joueur par excellence, en plus d'être nommé sur la première équipe d'étoiles au Québec et au Canada.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Renseignements: Julie Bellemare, Agent de recherche, [email protected], Tél. : 514 294-6820