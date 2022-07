Hommage à Sylvie Boivin - Une femme qui passera à l'histoire dans le milieu communautaire de MHM

MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a rendu, hier soir, un hommage à une grande dame du milieu communautaire, Madame Sylvie Boivin, qui a œuvré pendant plus de douze ans à titre de directrice générale de l'organisme l'Anonyme.

«Sylvie Boivin, c'est 30 ans de militantisme audacieux et courageux pour faire changer les choses en matière d'intervention sociale, tant auprès des jeunes en difficulté que des femmes en situation de violence conjugale, des toxicomanes ou des personnes en situation d'itinérance. Elle est une grande dame du milieu communautaire et le conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve était fier de lui rendre un hommage plus que mérité! », a déclaré M. Pierre Lessard-Blais.

Madame Boivin a commencé sa carrière au Ministère de l 'Emploi et de la Solidarité sociale et au ministère de la sécurité publique. Elle a consacré ses douze dernières années à travailler à la direction générale de l'Anonyme, un organisme qui a pignon sur rue à MHM et qui œuvre en prévention des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), ainsi qu'à la promotion des relations égalitaires et sécuritaires.

Lorsqu'elle a accepté le poste de directrice générale de L'Anonyme, Mme Boivin n'en était pas à ses premières armes dans le milieu communautaire. Elle avait l'habitude de travailler avec des personnes vulnérables, notamment avec des femmes victimes de violence, des jeunes en troubles de comportement, en toxicomanie et en délinquance.

Parmi les réalisations marquantes, il faut souligner que dès le début de la pandémie de COVID-19, Sylvie Boivin a mobilisé des ressources de l'Anonyme à la distribution alimentaire et au soutien psycho-social en mettant sur pied une Cantine mobile qui a sillonné les rues de Montréal 7 jours sur 7. Une action remarquable réalisée en très peu de temps et qui a eu un impact majeur dans la vie de plusieurs personnes démunies de l'arrondissement.



Au cours de son mandat, Mme Boivin a également su réaliser un véritable tour de force, soit de convaincre les trois ordres de gouvernement et le Service de police de la Ville de Montréal de mettre sur pied un site (SIS) mobile d'injection supervisée en collaboration avec le CIUSSS du Centre-Sud. Le SIS mobile sillonne les rues de l'arrondissement et est entièrement dédié à prévenir les surdoses et intervenir en cas de complications liées à l'injection. Cette importante réalisation a permis aux intervenant.e.s et aux infirmier.es qui accueillent ces personnes d'être plus proches des pratiques de consommation, qui changent très rapidement, et d'adapter leurs interventions.

Sylvie Boivin a également réussi à faire des gains importants en matière de logement social et d'itinérance, dont la reconversion de 3629, rue Saint-Catherine, en maison de chambres dans Hochelaga. Ainsi, l'Anonyme ajoutait une nouvelle corde à son arc pour faire face à l'augmentation des surdoses et à la difficulté d'une clientèle ayant des problèmes de santé mentale importants et qui ne sont pas prêts à réintégrer le marché de l'emploi, à se loger. Le 3629 représentait un projet unique qui venait combler un besoin grandissant, et toujours d'actualité, dans la métropole.

Sylvie Boivin, c'est 30 ans de militantisme dans le domaine de l'intervention sociale, particulièrement auprès des jeunes en difficultés, en prévention des ITSS, en relation égalitaire et en itinérance. Son apport à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est inestimable. Madame Boivin a quitté l'Anonyme en mai dernier et travaille maintenant à l'organisme Suicide Action Montréal.

Rappelons que l'Anonyme adopte une démarche basée sur une approche humaniste, empreinte d'écoute active et mise sur le respect du rythme des personnes à qui elle s'adresse. L'Anonyme est mandataire du programme de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine de la Ville de Montréal dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Pour en savoir plus sur l'organisme, consultez anonyme.ca .

