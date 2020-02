Hommage à monsieur Sébastien Boucher-Lavallée, président sortant du conseil d'administration du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Direction générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu tient à remercier monsieur Sébastien Boucher-Lavallée, président sortant du conseil d'administration du Cégep pour sa grande contribution et son énergie déployée pour mener à bien plusieurs dossiers stratégiques.

Sébastien Boucher-Lavallée, président sortant du conseil d'administration (Groupe CNW/Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu)

L'implication de monsieur Boucher-Lavallée au conseil d'administration ne date pas d'hier. En effet, il y siège depuis 2013. Président du conseil de 2016 à 2019, il a également été membre du comité exécutif, du comité des finances et de vérification, ainsi que du comité d'éthique et de gouvernance. Au cours de son passage, monsieur Boucher-Lavallée a démontré son leadership naturel et sa capacité à mener de front plusieurs dossiers simultanément. Il a également témoigné d'un réel engagement au sein du réseau collégial, notamment en siégeant sur le comité d'orientation du congrès 2019 « Osez la réussite » de la Fédération des cégeps.

Depuis les sept dernières années, son expérience du milieu collégial jumelé à ses aptitudes indéniables en gestion lui ont rapidement valu le respect et la confiance de ses pairs dans la réalisation de plusieurs projets d'envergure.

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu réitère son appréciation pour la précieuse collaboration de monsieur Boucher-Lavallée pendant toutes ces années.

SOURCE Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Renseignements: Direction générale, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 450 347-5301, poste 2277

