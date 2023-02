Hommage à Isabelle Dauplaise - Un apport inestimable à la qualité de vie des résidentes et résidents des logements à loyer modique de l'arrondissement

MONTRÉAL, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve a rendu, hier soir, un hommage à une grande dame du milieu communautaire, Madame Isabelle Dauplaise, qui a œuvré pendant près de vingt ans au Centre des jeunes Boyce-Viau, dont douze à la direction de l'organisme et les deux dernières années, où elle a cumulé la direction de Boyce-Viau et de GCC La Violence.

« C'est un privilège pour moi d'avoir pu rendre hommage à Mme Isabelle Dauplaise lors du conseil d'arrondissement. C'est une femme d'action et une rassembleuse, dévouée envers sa communauté avec passion et humilité. Les défis dans nos quartiers sont considérables, mais la liste des réalisations de Mme Dauplaise est encore plus impressionnante. Ses vingt années passées à servir la communauté ont certainement laissé une marque positive dans la vie de milliers de familles de l'arrondissement, et nous en serons toujours infiniment reconnaissants », a déclaré le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

Dès la fin de son parcours scolaire, Isabelle Dauplaise débute comme intervenante au Centre des jeunes Boyce-Viau, situé dans des logements à loyer modique de l'arrondissement (LLM). Elle fait du travail de rue auprès des jeunes de 6 à 11 ans et des familles et se penche, notamment, sur les problématiques à l'école, l'éducation, ainsi que l'accompagnement des parents afin d'améliorer les aptitudes de communication et d'écoute dans leur relations avec leurs enfants.

L'engagement social, une passion!

Isabelle Dauplaise aime l'engagement social, mais avant tout, elle aime les gens. Elle perçoit son travail non pas comme une vocation, mais bien comme une passion. Elle a pour objectif de créer des liens pour aider les humains à cheminer à travers leurs difficultés.

La liste des réalisations d'Isabelle et de son équipe est impressionnante. En 2010, le studio jeunesse voit le jour à Boyce-Viau. C'est un lieu de rassemblement où les jeunes de 12 à 17 ans ont la possibilité de pratiquer du sport, des activités de loisirs, de rencontrer d'autres jeunes et de s'investir dans la planification des activités et de leur vie de quartier.

En 2015, afin d'intervenir à tous les niveaux et d'améliorer la qualité de vie des résidents aînés de Habitations Hochelaga, le projet La tour est mis sur pied et vise à soutenir les aînés des LLM.

La pandémie : une période difficile où elle a su relever de grands défis

Au printemps 2020, elle réalise que les personnes âgées des Habitations Hochelaga manquent de nourriture. Son équipe et l'équipe du développement social de l'arrondissement ont mis sur pied une intervention d'urgence pour nourrir, rapidement, toutes ces personnes âgées. Elles ont cuisiné, préparé des plats et acheté des plats surgelés pour répondre à la grande demande et orchestré toute la distribution.

Pendant cette période, Isabelle réalise également que l'isolement a des impacts dévastateurs sur les jeunes et les enfants. C'est alors que voit le jour une programmation en ligne : une séance virtuelle le jeudi soir avec les parents et les jeunes, ainsi que des ateliers culinaires diffusés en direct sur leur page Facebook. Son équipe a aussi arpenté les parcs quand les beaux jours sont arrivés pour répondre à la recrudescence de certains enjeux comme les attroupements, l'augmentation de la consommation et les conflits entre voisins. Bref, des années difficiles où elle a su relever tous les défis, et même plus!

Rappelons que le Centre des jeunes Boyce-Viau offre des services d'éducation, d'animation, de soutien, d'écoute, d'accompagnement et de référence aux jeunes défavorisés de 6 à 17 ans et à leur famille qui habitent le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Le GCC La Violence a pour mission de prévenir la violence et la criminalité en effectuant la promotion des comportements pacifiques et des solutions alternatives à la violence.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Renseignements: Julie Bellemare, Agente de recherche, [email protected], Tél. : 514 294-6820