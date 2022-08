HOMMAGE À ÉVA CIRCÉ-CÔTÉ (1871-1949) - MU REND HOMMAGE À LA LIBRE PENSEUSE MONTRÉALAISE DANS SA COLLECTION « BÂTISSEUR.ES CULTUREL.LES MONTRÉALAIS.ES »

MONTRÉAL, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - L'organisme de bienfaisance MU dévoile aujourd'hui à 16h une nouvelle murale de sa collection dédiée aux Bâtisseur·es culturel·le·s montréalais·es, qui rend hommage à la libre-penseuse montréalaise Éva Circé-Côté (1871-1949), fondatrice et première bibliothécaire de la bibliothèque de Montréal, logée au Monument-National en 1903; codirectrice du premier lycée laïque pour jeunes filles qui était situé à deux pas de l'œuvre; journaliste, essayiste, dramaturge, poète, musicienne, féministe.

Cette œuvre met en lumière l'apport inestimable que cette passionnée de lettres et de culture a laissé pour le Québec en termes d'éducation et de culture, mais aussi dans notre cheminement vers une société plus juste, débarrassée des préjugés de races, de sexes et de religions. Réalisée par l'artiste Cyrielle Tremblay, elle invite à faire sa connaissance en exposant les nuances et les multiples facettes qui l'ont caractérisée.

« Éva Circé-Côté a confié un legs colossal à Montréal et à notre société. Elle était une artiste accomplie, libre penseuse, militante, révolutionnaire progressiste, qui a contribué aux droits et libertés que nous avons acquis. Elle s'est battue toute sa vie pour une société plus juste pour les femmes et filles, où l'éducation est un pivot au progrès social. C'est pourquoi il était essentiel d'inclure cette grande dame au sein de notre collection Les bâtisseur·e·s culturel·le·s montréalais·e·s, qui grâce à cette 26e œuvre, offre à Montréal un monument mémoriel de taille dont nous sommes très fières. » - Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

Cyrielle Tremblay (artiste) travaille dans, avec et à partir de l'espace public. Elle y construit des univers oniriques où prévalent tantôt la mémoire ou la poésie, tantôt l'humour ou l'absurdité. Entre peinture murale et traditionnelle, ses explorations plastiques et conceptuelles l'amènent aussi à travailler l'illustration, la photographie et l'autoédition. Elle a participé à divers festivals et événements internationaux de murales et a exposé ses œuvres au Mexique, en Colombie et au Canada.

À propos d'Éva Circé-Côté

Poète, dramaturge, essayiste et chroniqueuse, Éva Circé-Côté (1871-1949) représente une figure importante de l'histoire du Québec : tout au long de sa vie, cette féministe aux idées progressistes embrasse différentes causes sociales dont la démocratie, le droit à l'éducation, les bibliothèques publiques, l'égalité entre les hommes et les femmes, le suffrage féminin… Elle milite toute sa vie en faveur d'une société progressiste et inclusive, au sein de laquelle l'indifférence face aux autochtones et aux immigrants n'existerait pas. Assoiffée de modernité, elle travaille à l'avancement de la société canadienne-française. Pour en savoir plus sur son histoire : https://mumtl.org/2022/06/eva-circe-cote/

À propos du Quartier Latin :

La Société de développement commercial (SDC) du Quartier latin est un organisme à but non lucratif qui regroupe 185 entreprises membres situées sur la rue Saint-Denis entre Sherbrooke et Sainte-Catherine, sur la rue Ontario et Maisonneuve entre Sanguinet et Berri et sur la rue Emery entre Sanguinet et Saint-Denis.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 150 murales d'envergure et pérennes dans 18 quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection Bâtisseurs culturels montréalais dont fait partie la murale emblématique en hommage à Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

