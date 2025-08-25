SHENZHEN, Chine, 25 août 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la célébration de la journée de la marque, WeConnect 2025 , Hollyland invite plus de 30 créateurs internationaux en Chine pour une tournée de cinq jours axée sur l'unification des cultures par la technologie et à la créativité. Au cours des sept dernières années, Hollyland a renforcé les capacités de plus de cinq millions de créateurs, les aidant à passer du statut de conteurs à celui d'influenceurs reconnus. Cette année, la célébration met l'accent sur la CONNEXION, en utilisant la technologie pour rapprocher les gens et permettre des collaborations qui transcendent les frontières et les langues.

Hollyland invite des créateurs du monde entier en Chine pour une tournée interculturelle axée sur la technologie et la créativité

Un voyage d'échanges culturels et d'inspiration technologique

Du 27 au 31 août, la tournée chinoise de cinq jours débutera par une Journée portes ouvertes au siège de Hollyland à Shenzhen. Les visiteurs auront ainsi l'occasion de s'immerger au cœur du dynamisme de la ville en matière d'innovation. Les visiteurs découvriront l'histoire et les atouts de Hollyland en matière de R&D grâce à des ateliers pratiques en direct et des sessions de réseautage avec d'autres créateurs.

La Journée de la culture (28 août) transportera les participants dans la légendaire « ville magique 8D » de Chongqing, où ils s'immergeront dans les traditions locales, savoureront d'authentiques fondues chinoises et participeront à une bataille animée pour les ressources cinématographiques. »

La Journée du panda (29 août), les participants pourront rencontrer des pandas géants, découvrir les traditions des salons de thé, assister à des spectacles culturels et admirer des vues imprenables sur la ville depuis la plateforme d'exploration du Chongqing, se plongeant ainsi dans le charme unique de Chongqing.

La Journée de la création (30 août) offrira une immersion dynamique dans les célèbres rues en 8D de Chongqing, avec en point d'orgue un spectacle de drones éblouissant au-dessus du paysage urbain illuminé, ponctué de moments de détente grâce à des massages traditionnels et des séances de spa.

Le voyage se terminera par la Journée de la célébration le 31 août, où les participants compileront un album de souvenirs partagés, se lanceront dans une chasse au trésor, une croisière sur la rivière sous les étoiles et profiteront d'un dîner d'adieu avec en toile de fond la vue nocturne étincelante de la ville.

« Au cours des dix dernières années, Hollyland est devenu bien plus qu'un simple fournisseur d'outils créatifs. Nous sommes devenus un partenaire technologique de confiance pour des millions de créateurs », a déclaré Charon Liu, responsable de la marque Hollyland. « Nos échanges avec des cinéastes et des utilisateurs du monde entier nous ont appris que les plus grands défis ne se limitent pas aux techniques cinématographiques et aux techniques de prise de vue. L'initiative WeConnect a été créée pour offrir à notre communauté, aux utilisateurs qui ont grandi avec nous, davantage de possibilités de partager des idées, de susciter l'inspiration et de permettre à chaque voix unique de transcender les frontières et d'être entendue dans le monde entier. »

Célébrer la créativité mondiale à travers des sons, des histoires et la collaboration

Lancée le 15 juillet, la célébration Hollyland WeConnect 2025 va bien au-delà de la tournée chinoise. Le projet Sound Museum , qui se déroule du 28 juillet au 12 septembre, a rassemblé des œuvres vocales de créateurs du monde entier, transcendant les langues et les régions. Plus de 3 000 extraits vidéo sont déjà exposés, ainsi que le Theme Song Lab, qui transforme les histoires des utilisateurs en musique. Trois musiciens ont composé des morceaux à partir de ces témoignages, et le public a voté pour la chanson qui deviendra le thème officiel de l'événement.

Le concours vidéo « Hello World » invite les créateurs à capturer des moments qui unissent les peuples de différentes cultures, mêlant tradition et technologie. À travers leurs regards personnels, les participants présentent des perspectives authentiques sur leurs villes, cultures et communautés d'origine, enrichissant ainsi une mosaïque croissante d'histoires internationales.

La Hollyland Academy Special Versionn s'appuie sur le programme international de formation et d'échange de l'entreprise en proposant des expériences créatives à thème local. Les participants peuvent participer à des ateliers axés sur la culture, collaborer sur des projets et concourir pour des récompenses exclusives, favorisant ainsi un réseau mondial de créateurs ouvert et connecté.

Reconnue pour la fiabilité de sa technologie et son approche axée sur l'innovation, Hollyland continue de fédérer les communautés créatives mondiales grâce à des outils, des idées et des expériences. WeConnect 2025 allie une fois de plus technologie et culture, permettant aux créateurs de partager, d'apprendre et de se développer, tout en amplifiant la diversité des voix et en favorisant des liens constructifs pour promouvoir la collaboration créative mondiale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.hollyland.com/event/we-connect-2025 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2756124/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/5470897/logo.jpg

SOURCE Hollyland Technology

PERSONNE-RESSOURCE : Nina Ye, [email protected]