Holand Automotive Group élargit sa plateforme de location ultra-luxe grâce à une acquisition stratégique dans le cadre de la mise sous séquestre de Location John Scotti Inc. Leasing

Holand Leasing acquiert une portion sélectionnée du portefeuille de Location John Scotti Inc. Leasing. Les actifs les plus alignés avec son modèle d'affaires ultra-luxe renforçant l'engagement à long terme du Groupe envers la clientèle la plus exigeante du Québec.

MONTRÉAL, le 3 août 2026 /CNW/ -- Holand Automotive Group, l'une des organisations automobiles de luxe et d'ultra-luxe les plus importantes au Canada, a annoncé aujourd'hui que sa division de location, Holand Leasing, a complété l'acquisition stratégique d'une portion sélectionnée du portefeuille de location de Location John Scotti Inc. Leasing, dans le cadre du processus de mise sous séquestre supervisé par les tribunaux. Holand a acquis les actifs les plus étroitement alignés avec son modèle d'affaires ultra-luxe et le profil de la clientèle qu'il dessert représentant une extension naturelle et disciplinée de la plateforme de location existante du Groupe. Le solde du portefeuille demeure entre les mains du séquestre, qui continue d'administrer l'ensemble du processus de mise sous séquestre.

Cette transaction a été soigneusement délimitée pour refléter l'orientation de Holand vers le segment ultra-luxe. Plutôt que d'acquérir le portefeuille dans son intégralité, Holand a travaillé en étroite collaboration avec le séquestre afin d'identifier et d'acquérir les contrats de location correspondant le mieux à son modèle d'affaires, au profil de sa clientèle et aux marques qu'il représente. Il en résulte un ajout hautement compatible au portefeuille existant de Holand Leasing, créant une valeur immédiate tant pour les clients que pour le Groupe.

« Au nom de l'ensemble de notre groupe, nous sommes très heureux et fiers d'accueillir les clients qui rejoignent la famille Holand dans le cadre de cette transaction. Cette acquisition témoigne de notre conviction dans le segment ultra-luxe et de notre engagement à le servir avec la flexibilité, la discrétion et le niveau de service que nos clients méritent. Notre objectif est clair : travailler étroitement avec ces clients, honorer et maintenir leurs ententes existantes, et leur offrir la continuité et la souplesse auxquelles ils s'attendent, tandis que nous renouvelons et développons le portefeuille ensemble. »

-- Gad Bitton, Président et Chef de la direction, Holand Automotive Group

Holand Leasing travaillera directement avec les locataires concernés afin d'assurer une transition sans heurts, en maintenant leurs contrats de location actuels et en offrant la gamme complète de services et de flexibilité qui définissent l'expérience Holand. En tant que société de location à service complet, Holand accompagne ses clients de bout en bout de l'acquisition et du financement jusqu'au renouvellement pour un grand nombre des marques les plus recherchées au monde.

Pour assurer la continuité du service tout au long de la transition, l'intégration sera dirigée par Janet Cully, Vice-présidente principale et membre estimée de l'équipe Holand depuis 1995. Relevant de Mme Cully, Viki Forese, Directrice des opérations de location, sera responsable de l'intégration quotidienne du portefeuille acquis, en collaboration étroite avec Meir Bitton, Vice-président exécutif de Holand Leasing, afin de maintenir les standards exceptionnels de soin et de service auxquels les clients s'attendent.

« Notre priorité absolue, ce sont nos clients. Chaque locataire qui rejoint Holand peut s'attendre à une transition harmonieuse et sans encombre, ainsi qu'au service attentif et de premier ordre qu'il mérite. »

-- Meir Bitton, Vice-président exécutif, Holand Leasing

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie à long terme de Holand Automotive Group, qui consiste à créer de la valeur par le biais d'acquisitions sélectives et disciplinées, alignées avec son modèle d'affaires et la clientèle qu'il dessert. Holand continuera d'évaluer les occasions de bâtir, d'investir et de créer une valeur durable partout où le Groupe peut mieux servir ses clients que quiconque.

À propos de Holand Automotive Group

Fondé en 1995, Holand Automotive Group est une organisation automobile multi-marques de premier plan dans les segments luxe et ultra-luxe, représentant certaines des marques les plus prestigieuses au monde au Canada, aux États-Unis et en Europe. Ses concessions comprennent Ferrari Québec, Ferrari South Bay, Ferrari of Bucharest, Rolls-Royce Motor Cars Québec, Lamborghini Palm Beach, McLaren Québec City, Aston Martin Bucharest, Maserati Montréal, Maserati of Québec City, Lotus Palm Beach, Lotus Québec City, BMW Québec City, BMW Lévis et MINI Québec.

Avec sa division de location à service complet, Holand Leasing, ainsi que ses actifs immobiliers et hôteliers, Holand s'engage à offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle la plus exigeante au monde.

SOURCE Holand Automotive Group

Contact médias: Justin Meloche, [email protected]