Hockey féminin : investissement de 375 000 $ pour développer le plein potentiel de 40 joueuses

QUÉBEC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Pour permettre à davantage d'hockeyeuses québécoises de développer leur talent sportif, le gouvernement du Québec investit 375 000 $ dans le Centre de haute performance de hockey féminin 21.02. Grâce à cet investissement, 40 athlètes, soit le double de la capacité actuelle du Centre, pourront bénéficier d'un encadrement de pointe. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet investissement s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'offrir à toutes et à tous les athlètes des milieux adaptés à leurs besoins, quel que soit leur niveau. Ce centre permettra aux 40 Québécoises qui y pratiqueront le hockey de continuer à perfectionner leur sport, tout en favorisant le développement de modèles inspirants pour les jeunes filles, qui sont encore sur-représentées dans les statistiques de décrochage sportif.

En plus de l'encadrement, les hockeyeuses ciblées, de niveaux provincial, national et professionnel, auront également accès à des services scientifiques et médicaux sportifs ainsi qu'à des plateaux conformes aux normes internationales. Le Centre de haute performance de hockey féminin 21.02 vise à favoriser la représentation québécoise sur l'équipe nationale et dans les grands rendez-vous sportifs, tels que les Jeux olympiques.

« Je suis très fière de l'annonce d'aujourd'hui, qui est une excellente nouvelle pour le développement de notre sport national. Cette aide financière permettra à plus d'athlètes de développer leur potentiel chez nous. Considérant mes responsabilités cumulées de ministre déléguée à l'Éducation et de ministre responsable de la Condition féminine, le développement de l'excellence sportive au féminin est une de mes priorités. Je me réjouis pour ces athlètes, qui évolueront dans un environnement adapté à leurs besoins. Je tiens au passage à saluer les efforts et la collaboration des différents intervenants qui ont permis à ce projet de se concrétiser. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le Centre de haute performance en hockey 21.02 est un projet unique au Canada, qui prend résidence à Verdun. Nous remercions la ministre déléguée Isabelle Charest, le gouvernement du Québec ainsi que nos partenaires fondateurs BFL Canada et Sun Life Canada de croire en notre leadership. Le Centre 21.02 a d'ailleurs remporté le mois dernier le Prix de la percée du hockey féminin au Canada, présenté par Hockey Canada. »

Danièle Sauvageau O.C., directrice générale du Centre de hockey de haute performance

Fondé à la suite de la dissolution de la Ligue canadienne de hockey féminin en 2019, le Centre de haute performance de hockey féminin 21.02 est dirigé par Mme Danièle Sauvageau et est reconnu par Hockey Québec. Ce dernier organisme a d'ailleurs participé au choix des athlètes qui bénéficieront des services du Centre.

