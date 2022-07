CALGARY, AB, le 25 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Hockey Canada a dévoilé un plan d'action complet visant à éliminer les problèmes systémiques au hockey et à renforcer la sécurité et l'inclusion dans le monde du hockey au Canada. Ce plan marque une avancée importante : Hockey Canada s'attaquera aux comportements toxiques - sur la glace et ailleurs - qui vont à l'encontre de ce que la population canadienne s'attend du hockey et luttera contre la culture du silence qui sévit dans certaines sphères du hockey.

Le plan d'action comprend notamment des engagements dans les domaines clés suivants : obligations redditionnelles, gouvernance, vérifications indépendantes sur la sécurité dans le sport, ainsi que normes, sensibilisation et formation. Parmi les mesures visées, notons les suivantes :

Adoption de la version 6.0 du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.

Mise en place d'un système complet de signalement et de suivi pour traiter tous les cas de maltraitance, de mauvais traitements ou de harcèlement. Hockey Canada rendra des comptes en publiant un rapport chaque année.

Amélioration de la formation pour les joueurs, les entraîneurs, les employés et les bénévoles, de façon à offrir un volet élargi sur la masculinité, le consentement et les comportements toxiques et à faire la promotion au hockey d'une culture favorisant la prise de parole.

Révision exhaustive de tous les programmes de formation par un spécialiste indépendant.

Mise en place d'une vérification avancée du caractère pour tous les programmes de la haute performance.

Adoption d'une disposition selon laquelle une violation du code de conduite ou un refus de coopérer à une enquête peut se traduire par la perte permanente du privilège de participer aux programmes de Hockey Canada.

Accent sur un service rigoureux axé sur des initiatives de sécurité et d'inclusion, y compris la lutte au harcèlement et aux mauvais traitements, la prévention des blessures, la santé mentale et l'équité entre les genres, et prévoir les investissements connexes.

Ces engagements s'ajoutent à ceux annoncés le 14 juillet 2022 :

Révision indépendante par un tiers des structures et des systèmes de gouvernance de Hockey Canada. Cette révision portera aussi sur le fonds national de capitaux propres.

Engagement à devenir l'un des premiers organismes nationaux de sport signataires en bonne et due forme du Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport (BCIS), qui a lancé ses activités en juin 2022, et à céder à ce dernier la responsabilité du traitement de toutes les plaintes, allégations et inquiétudes à l'échelle des programmes nationaux.

Établissement d'un nouveau mécanisme indépendant et confidentiel pour le traitement des plaintes liées à la maltraitance aux échelles régionales, provinciales et locales, qui ne relèvent pas du BCIS.

« Nous reconnaissons qu'il est urgent de nous attaquer aux comportements qui font en sorte que la population canadienne remette en question, avec raison, certains aspects de notre sport », a commenté le président et chef de la direction de Hockey Canada, Scott Smith. « Le changement de culture ne se produira pas du jour au lendemain, mais avec ce plan d'action, nous sommes résolus à opérer les changements nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être de quiconque participe au hockey au Canada ainsi que des amateurs et amatrices de notre sport. »

Hockey Canada promet d'être transparente et de rendre des comptes quant à la réalisation de ses engagements. Pour ce faire, le conseil d'administration nommera un comité spécial d'experts indépendants pour surveiller le déploiement du plan d'action et en guider la mise en œuvre. Les évaluations de rendement de la direction seront liées aux avancées réalisées quant à ce plan, et un rapport annuel sur la responsabilité sociale et l'impact social tiendra les Canadiens et Canadiennes au fait de l'avancement de Hockey Canada.

Le plan d'action pour mettre fin à la culture du silence et aux comportements toxiques dans le monde du hockey au Canada est disponible ici.

Hockey Canada réitère qu'elle veut entendre quiconque se sent ou s'est senti victime de maltraitance, de violence sexuelle, de harcèlement ou de mauvais traitements de la part d'une personne affiliée à l'organisation. Vous pouvez communiquer avec la Ligne d'assistance du sport canadien, un service gratuit, anonyme, confidentiel et indépendant offert dans les deux langues officielles, au 1-888-837-7678 ou à [email protected]. Nous invitons également quiconque pouvant avoir besoin d'aide à s'adresser à l'une des nombreuses ressources pour les victimes offertes au Canada. Une liste de ces ressources est disponible sur le site Web du Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes au crcvc.ca/fr.

