15 parties prenantes dirigeront des travaux de réflexion sur l'état du hockey féminin

WINNIPEG, MB, le 31 mai 2024 /CNW/ - Hockey Canada a mis sur pied un comité de parties prenantes présidé par Gillian Apps, membre du conseil d'administration de Hockey Canada et ancienne joueuse de l'équipe nationale féminine, afin de superviser l'élaboration d'un document de discussion qui mènera à des recommandations officielles dans le but d'orienter le plan stratégique de l'organisation visant le hockey féminin.

L'annonce officielle du comité a été faite lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à Winnipeg en marge du congrès printanier de Hockey Canada, qui se déroule en même temps que le symposium sur le hockey féminin. Ce symposium, qui regroupe des responsables des provinces et territoires des 13 membres de Hockey Canada, est animé par l'organisme Femmes et sport au Canada.

« À l'international, le Canada a toujours été une référence en ce qui a trait au hockey féminin, a commenté Mme Apps. Maintenant, nous devons tâcher de donner l'exemple dans la recherche et l'élimination des lacunes du système actuel pour multiplier les occasions offertes aux femmes et aux filles de s'épanouir. Les efforts du comité seront essentiels pour l'amélioration du hockey féminin à tous les niveaux, et nous sommes ravis que ce groupe ait accepté de donner de son temps pour accomplir ce travail important. »

Le comité rassemble 15 parties prenantes, dont six anciennes de l'équipe nationale féminine (ENF):

Gillian Apps , membre du conseil d'administration de Hockey Canada et ancienne de l'ENF

membre du conseil d'administration de Hockey Canada et ancienne de l'ENF Pierre Arsenault , chef de la direction d'U SPORTS

, chef de la direction d'U SPORTS Thérèse Brisson , présidente-directrice générale de Canada Alpin et ancienne de l'ENF

, présidente-directrice générale de Canada Alpin et ancienne de l'ENF Cassie Campbell-Pascall , communicatrice, conseillère spéciale de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) et ancienne de l'ENF

, communicatrice, conseillère spéciale de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) et ancienne de l'ENF Debra Gassewitz , présidente et directrice générale du Centre de documentation pour le sport

, présidente et directrice générale du Centre de documentation pour le sport Jayna Hefford , première vice-présidente des activités hockey de la LPHF et ancienne de l'ENF

, première vice-présidente des activités hockey de la LPHF et ancienne de l'ENF Katherine Henderson , présidente et chef de la direction à Hockey Canada

présidente et chef de la direction à Hockey Canada Marian Jacko , membre du conseil d'administration de Hockey Canada

, membre du conseil d'administration de Hockey Canada Angela James , membre du conseil d'administration de la Fondation Hockey Canada et ancienne de l'ENF

, membre du conseil d'administration de la Fondation Hockey Canada et ancienne de l'ENF Rob Knesaurek , premier vice-président du développement des jeunes et du fonds de croissance de l'industrie à la Ligue nationale de hockey

, premier vice-président du développement des jeunes et du fonds de croissance de l'industrie à la Ligue nationale de hockey Anne Merklinger , directrice générale d'À nous le podium

, directrice générale d'À nous le podium Mary-Kay Messier , vice-présidente du marketing de Bauer Hockey

, vice-présidente du marketing de Brad Morris , membre du conseil d'administration de la Fondation Hockey Canada

, membre du conseil d'administration de la Fondation Hockey Canada Allison Sandmeyer-Graves , directrice générale de Femmes et sport au Canada

, directrice générale de Femmes et sport au Kim St-Pierre , responsable régionale de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire et ancienne de l'ENF

« Favoriser l'essor du hockey féminin au Canada est une priorité de notre conseil d'administration, et la formation de ce comité s'avère une étape majeure pour nous aider à mieux comprendre et aborder les défis propres à notre sport », a déclaré Jonathan Goldbloom, président du conseil d'administration de Hockey Canada. « Nous voulons remercier Gillian pour son leadership dans ce projet et nous sommes certains que les efforts du comité seront bénéfiques pour notre organisation, les membres régionaux, provinciaux et territoriaux, les parties prenantes, ainsi que les Canadiens et Canadiennes des prochaines générations. »

Après des consultations auprès des membres de Hockey Canada, le comité prévoit publier son document de discussion sur le hockey féminin au début de l'été 2024. D'autres entrevues auront lieu avec des parties prenantes du hockey féminin et d'autres milieux. Le grand public pourra notamment contribuer à l'étude.

« Notre service du hockey féminin, mené par Marin Hickox, a fait des avancées importantes au cours des dernières années pour l'essor du hockey féminin à tous les niveaux, entre autres par la mobilisation des responsables de ce sport de chacun de nos membres, a commenté Mme Henderson. Nous sommes fébriles à l'idée que ce comité travaillera conjointement avec Marin et ces responsables pour examiner l'étude et établir une feuille de route qui façonnera l'avenir du hockey féminin, puisqu'il y a encore de nombreuses façons d'éliminer les barrières au hockey féminin. »

