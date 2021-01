PHILADELPHIE, 12 janvier 2021 /CNW/ - Hobbs & Towne, Inc. (« HTI ») a le plaisir et l'honneur d'annoncer que Jennifer Ratner s'est jointe au cabinet. HTI est la principale entreprise de recherche de cadres et de services-conseils dans les domaines du développement durable et des technologies contre le réchauffement climatique dans le monde. Elle possède des bureaux à San Francisco, Los Angeles, New York, Toronto, Londres et Philadelphie, qui sera le port d'attache de Jennifer. Depuis plus de vingt ans, l'entreprise se consacre au soutien et à la transformation des entreprises spécialisées dans les technologies en matière de lutte contre les changements climatiques et technologies de développement durable les plus novatrices et des investisseurs ESG du monde entier.

Madame Ratner a acquis une expérience considérable dans le domaine des opérations de capital-investissement et de capital risque, ayant travaillé avec les principales sociétés d'achat au monde. « Je suis ravie de me joindre à HTI et d'aider à bâtir les équipes de certaines des entreprises les plus novatrices dans le domaine des technologies de lutte contre les changements climatiques. HTI m'offre une plateforme qui combine ma passion de longue date pour le développement durable et mon expérience de recherche à Wall Street et en agence », a déclaré Jennifer Ratner. Après l'obtention de son diplôme du programme d'étude avec spécialisation de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, Jennifer a commencé sa carrière à titre d'analyste des services bancaires d'investissement au sein de Greenhill, une agence spécialisée dans les fusions et les acquisitions. Elle a œuvré deux ans comme associée en capital-investissement à Charterhouse, une société de capital-investissement du marché intermédiaire, avant de fréquenter la Columbia Business School où elle a obtenu son diplôme en 2006.

Selon Danielle Munley, associée à HTI, l'ajout de Jennifer à l'équipe permettra d'améliorer davantage la prestation de services de l'entreprise à ses clients. Elle explique : « L'expérience de Jennifer dans ses précédentes fonctions de recherche de cadres en partenariat avec les principaux investisseurs en capital-risque et principales sociétés de capital-investissement du monde, combinée à ses antécédents en services bancaires d'investissement et à sa passion pour le développement durable, est un ensemble de compétences et de valeurs qui convient parfaitement à nos pratiques de recherche et de services-conseils. Je suis ravie de travailler avec Jennifer et d'autres personnes qui démontrent un réel enthousiasme au sujet de cette catégorie alors que nous nous dirigeons vers un avenir plus durable. »

À propos de Hobbs & Towne, Inc.

Hobbs & Towne Inc. est une entreprise de recherche de cadres et de services-conseils dont la mission est de bâtir un avenir plus durable. L'entreprise spécialisée dans la recherche de cadres, qui a été fondée en août 1997 par Andy Towne et Bobby Hobbs, met l'accent depuis plus de 20 ans sur l'établissement de partenariats avec des perturbateurs dans les domaines des technologies de lutte contre les changements climatiques et du développement durable. Le secteur des services-conseils de l'entreprise a vu le jour en 2016. Il offre notamment des services-conseils relatifs aux fusions et aux acquisitions, des services d'évaluation du leadership et de mentorat des cadres, des services de gestion intérimaire, ainsi que des services-conseils en matière de restructuration, d'augmentation du capital et de diversité, d'égalité et d'inclusion. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.hobbstowne.com .

