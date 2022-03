L'écosystème HMS Core 6, qui a été dévoilé en octobre 2021, prend en charge une vaste gamme d'appareils, de systèmes d'exploitation et de scénarios d'utilisation. Les nouveaux ensembles, dont l'ensemble de modélisation 3D, l'ensemble d'édition audio, l'ensemble d'édition vidéo et Keyring, répondent à différents besoins dans différents domaines allant des services relatifs aux applications à l'infographie, en passant par les médias et la sécurité. Afin de garantir une expérience de développement de premier ordre dans tous les secteurs, d'autres ensembles existants ont été considérablement améliorées.

HMS Core offre des services novateurs qui améliorent l'utilisation quotidienne

Voici quelques-uns des services novateurs conçus pour des domaines comme l'infographie et la vidéo, l'affichage de produits en 3D et les jeux vidéo qui sont présentés dans les kiosques d'exposition lors du salon MWC 2022 :

Ensemble de modélisation 3D : transforme des images d'objets prises sous différents angles à l'aide d'un téléphone à caméra RGB en modèles 3D

Moteur AR Engine : offre des capacités de réalité augmentée de base comme le suivi de mouvement, le suivi environnemental, le suivi du corps et le suivi du visage, pour aider à faire le pont entre les mondes réel et virtuel grâce au lancer de rayons en temps réel

Ensemble d'infographie : comprend le module d'extension de brouillard volumétrique permettant de produire un brouillard très réaliste avec un éclairage interactif en temps réel

Ensemble scène : offre un module externe de lancer de rayons en temps réel qui simule la réflexion de la surface d'un lac

AR Measure de Huawei : intègre le moteur AR Engine pour mesurer la longueur et la surface d'un objet et la hauteur du corps humain avec la même précision que le volume d'un cube.

L'écosystème HMS Core fournit des ensembles qui rendent les opérations de bout en bout vraiment harmonieuses

HMS Core permet aux développeurs d'offrir une expérience utilisateur améliorée grâce à l'ouverture de session, aux notifications poussées et aux paiements. Grâce aux puissantes capacités d'analyse de données de HMS Core, les développeurs sont en mesure de gérer leurs applications et d'en faire la promotion avec une aisance remarquable, ce qui leur permet de réaliser des opérations ciblées et favorise leur réussite commerciale. Voici quelques-uns des services dignes de mention :

Ensemble d'accès aux comptes : offre une connexion rapide et sécurisée permettant aux utilisateurs d'éviter les étapes complexes associées à l'enregistrement du compte et au processus d'ouverture de session

Ensemble de messagerie : un service de messagerie stable et ciblé doté d'un soutien important aux plateformes

Achats intégrés aux applications : permet aux développeurs d'accéder à différents modes de paiement mobiles importants (à l'échelle mondiale et locale)

Ensemble d'analyse : agit à titre de plateforme d'analyse de données à guichet unique pour appuyer la collecte de données, l'analyse de données, les renseignements fondés sur les données et la croissance de l'entreprise à l'intérieur d'un cadre rigoureux pour la protection de la vie privée des utilisateurs. FairPrice, une application de magasinage établie à Singapour qui fonctionne avec iOS, Android et les plateformes Web, a utilisé l'ensemble d'analyse pour effectuer une analyse complète des données de toutes les plateformes, afin de prendre des décisions éclairées sur les activités associées aux produits tout au long du cycle de vie de l'utilisateur.

À l'avenir, HMS Core demeurera déterminé à trouver des solutions novatrices et ouvertes, à favoriser le développement d'applications offrant des services améliorés, à améliorer l'innovation et les activités liées aux applications pour améliorer l'expérience des utilisateurs et à jeter les bases d'un écosystème d'applications entièrement connecté et prenant en compte tous les cas de figure.

Pour en savoir plus sur HMS Core, visitez la page consacrée aux développeurs du site Web de HUAWEI (huawei.com)

