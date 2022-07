- De l'établissement d'une usine de fabrication au Mexique à l'ouverture de centres de recherche et développement en Chine et en Inde; HL Klemove prévoit doubler ses ventes d'ici 2026

Publicité « From mobility of the future… » diffusée à la télévision et sur YouTube depuis le 1er juillet.

SÉOUL, Corée du Sud, 18 juillet 2022 /CNW/ - HL Klemove, la filiale de solution de conduite autonome de Mando Corp, accélère sa stratégie mondiale de localisation. Outre la création de son centre de recherche et développement à Bangalore, en Inde, en mars dernier, HL Klemove a fondé une société au Mexique en mai, suivie d'un autre centre de recherche et développement à Suzhou, en Chine, le 1er juillet. Tout cela s'est produit en l'espace de six mois. HL Klemove a une base solide en Corée, en Inde, en Chine et au Mexique, et vise à atteindre des ventes totales de 2,1 milliards de dollars américains en 2026 et de 3,5 milliards de dollars américains en 2030.